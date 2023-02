Рік тому іноземні видання і таблоїди зі статтями про екстрасенсів попереджали про повномасштабний напад росії ― ми не вірили. А дарма! Ось 20 обкладинок того часу

Тексти

Kate Ban / «Бабель»

Повномасштабне російське вторгнення в Україну триває вже майже рік. Першими про можливу велику війну почали писати американські видання ще наприкінці жовтня ― на початку листопада 2021 року. В Україні це не сприймали серйозно. Але протягом грудня 2021 року інформація про підготовку нападу зʼявлялася дедалі частіше. Деякі ЗМІ публікували карти можливих атак, сценарії та навіть називали чисельність військ рф на кордонах. Про вторгнення написав німецький таблоїд Bild. А пізніше два британські таблоїди ― The Sun і The Mirror. Ці видання зазвичай публікують плітки про зірок, сенсації та новини шоу-бізнесу. Однак тоді вони навіть називали дату можливого вторгнення ― 16 лютого 2022 року. Знову в Україні мало хто сприйняв це як достовірну інформацію. Виявилося, що дані розвідки і статті деяких видань були правдиві, хоч і не повністю. «Бабель» згадує, що закордонні видання Independent, The Sun, Bild, The Мirror, Financial Times та інші писали за два тижні до війни.

Шпальта грудневого номера Bild присвячена планам путіна щодо вторгнення. Із картами можливих атак росії, сценаріями та етапами вторгнення. А також із прогнозами, що українські збройні сили не зможуть протистояти росіянам і, якщо виживуть, відійдуть на захід. Тут видання помилилося.

tomorrowspapers.co.uk

На перших сторінках Independent 11 лютого зʼявилися матеріали про візит тодішньої глави британського МЗС Ліз Трас до Москви. Вона зустрічалася з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Розмова була жорсткою — Трасс попереджала росію про наслідки, якщо Кремль все ж розпочне повномасштабне вторгнення.

tomorrowspapers.co.uk

The Daily Star теж написав про можливу російську загрозу, але в таблоїдному стилі: на першій шпальті був текст про екстрасенса, який готовий запобігти Третій світовій війні, якщо його про це попросять володимир путін і Джо Байден.

tomorrowspapers.co.uk

Уже 13 лютого на першій сторінці Independent зʼявилася стаття про те, що президент США Джо Байден закликав путіна відвести війська від кордонів з Україною, а в The Sunday Тelegraph — про те, що росія може вчинити провокацію, аби розпочати війну.

tomorrowspapers.co.uk

tomorrowspapers.co.uk

Таблоїди здебільшого цікавили скандали в королівській родині.

tomorrowspapers.co.uk

Чотирнадцятого лютого британський премʼєр Борис Джонсон закликав путіна зупинитися. Німецький канцлер усе ще сподівався на переговори. А цивільні українці й українки пішли навчатися стріляти. Майже всі відомі англомовні видання розмістили на перших шпальтах тексти про можливе російське вторгнення в Україну.

Пʼятнадцятого лютого видання знову писали про загрозу війни, але деякі таблоїди приділили на головних сторінках більше уваги дочці моделі Наомі Кемпбелл і розслідуванню скандалу із Британською поштою, коли 33 людини померли, так і не дочекавшись правосуддя.

tomorrowspapers.co.uk

tomorrowspapers.co.uk

Шістнадцятого лютого, коли за даними деяких ЗМІ росія мала розпочати наступ, Україна залишилася на перших шпальтах, але топтемою став секс-скандал. Син королеви Єлизавети II, 62-річний принц Ендрю досяг мирової угоди та мав сплатити £12 мільйонів Вірджинії Джуффре, яка звинуватила його в сексуальному насильстві, вчиненому, коли їй було 17 років. ЗМІ писали про це кілька днів.

tomorrowspapers.co.uk

tomorrowspapers.co.uk

Вісімнадцятого лютого Україна теж була на перших шпальтах. Разом із великим штормом, під час якого швидкість вітру сягала 100 миль на годину.

tomorrowspapers.co.uk

Видання The I, яке позиціонує себе як серйозне, але продовжує працювати у форматі таблоїда, 21 лютого вийшло з головними новинами на першій шпальті: премʼєр Великої Британії попереджає, що Європа опинилася на межі найбільшої війни після закінчення Другої світової, а королева Єлизавета захворіла на ковід.

tomorrowspapers.co.uk

Уже 22 лютого президент росії володимир путін визнав так звану незалежність «ЛНД» і «ДНР» та видав указ про введення на окуповані території російських військ для «підтримання миру». Європейські ЗМІ відреагували так: «Путін направляє танки в Україну». Ще одне питання, яке цікавило видання, — чи повернеться Кейт Мідлтон у Беркшир.

tomorrowspapers.co.uk

Напередодні повномасштабного вторгнення європейські країни намагалися стримати росію санкціями: Німеччина заморозила «Північний потік — 2», США, Європейський Союз і Велика Британія ввели санкції.

tomorrowspapers.co.uk

tomorrowspapers.co.uk

Уранці 24 лютого російські війська почали широкомасштабний наступ на територію України — одночасно на Київську, Чернігівську, Харківську, Сумську, Донецьку, Луганську, Запорізьку і Миколаївську області. Коли це сталося, у типографіях світу вже друкували газети. Тому перші сторінки паперових ЗМІ здебільшого виглядали так:

tomorrowspapers.co.uk

Але 25 лютого всі ЗМІ вийшли з єдиним посилом на підтримку України.

telegraph.co.uk

Ми не пишемо про екстрасенсів і не робимо гороскопів, а щоб ви й надалі могли знати все найважливіше – підтримайте нас: 🔸 у гривні, 🔸 у криптовалюті, 🔸 Patreon, 🔸 PayPal: paypal@babel.ua.