Що подивитися у вихідні. «Білий шум» з Адамом Драйвером, шпигунський серіал «Зрада» та ексцентрична документалка про американських конспірологів і штурм Капітолія

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imdb.com / «Бабель»

Цього тижня на Netflix, Amazon Prime і HBO Max вийшли кілька цікавих релізів. Серед них — сатирична драма «Білий шум» від Ноя Баумбаха, британський шпигунський мінісеріал «Зрада», канадська детективна драма «Делія померла» і документальний фільм «Правила цього місця» від журналіста Ендрю Каллагана. «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків та підказує, що подивитися у вихідні.

Сатирична драма «Білий шум»

Про що фільм. Екранізація однойменного роману 1985 року американського письменника Дона Делілло. Джек Гледні — професор у коледжі, який вивчає історичну постать Адольфа Гітлера. Насправді він не знає німецької та не може вивчати джерела в оригіналі, але намагається це приховувати. У нього велика родина — дружина Бабетта та четверо дітей: двоє від минулих шлюбів Джека, дитина Бабетти й ще одна спільна. Одного дня через аварію на залізниці на місто, де живе Джек, опускається токсична хмара хімічних відходів. Місто занурюється в абсурдистський хаос.

White Noise / Netflix / режисер — Ной Баумбах / у головних ролях — Адам Драйвер, Ґрета Ґервіґ, Реффі Кессіді / тривалість — 2 години 16 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 63% від критиків, 56% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,5.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що життя героїв занадто дивне, щоб їм співчувати, але сама стрічка зачаровує. Оглядач на RogerEbert відмічає чудовий саундтрек композитора Денні Ельфмана, який поєднує різні за атмосферою частини фільму.

Шпигунський мінісеріал «Зрада»

Про що серіал. Агент МІ6 Адам Лоуренс раптово отримує підвищення після того, як його начальника отруїли. Але зустріч із Карою, яка виявляється російською шпигункою, ставить під сумнів карʼєру та сімейне життя Адама, бо дружина Медді підозрює його у зраді. Тепер Адаму треба розібратися, чи були всі події останнього часу простим збігом обставин або за цим стоїть щось більше.

Treason / Netflix / шоуранер — Метт Чарман / у головних ролях — Чарлі Кокс, Ольга Куриленко, Оона Чаплін / тривалість — 5 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 64% від критиків, 40% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,2.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що серіал показує справжню магію телебачення — сюжет захоплює лабіринтом поворотів, аж доки під час фінальних титрів не розумієш, який він недолугий. Оглядач на Decider каже, що пʼять епізодів — ідеальний формат для такого серіалу, оскільки в ньому немає зайвих історій.

Детективна драма «Делія померла»

Про що фільм. Луїс і Делія — брат і сестра, які живуть у невеликому містечку в Канаді. Луїс має порушення інтелектуального розвитку, тому Делія мешкає разом з ним та допомагає. Одного дня її знаходять вдома мертвою. І засуджують за це Луїса, хоча він стверджує, що невинний. Коли Луїс виходить на свободу, то починає власне розслідування, в якому йому допомагають шериф Бо Волстон і колишній шериф, а нині детектив Френ Коул.

Delia's Gone / Amazon Prime / режисер — Роберт Будро / у головних ролях — Стефан Джеймс, Маріса Томей, Тревіс Фіммел, Пол Волтер Гаузер / тривалість — 1 година 30 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 31% від критиків, 83% від глядачів / рейтинг IMDb — 4,7.

Що кажуть критики. The New York Times каже, що фільм потенціально непоганий, але доволі поверхневий. MovieWeb пише, що стрічка слабка як детектив, проте досить сильна як драма.

Документальний фільм «Правила цього місця»

Про що фільм. Ендрю Каллаган — журналіст і документаліст, відомий своїми репортажами та методикою опитування людей, з яких він витягує різні дивні та навіть жахливі зізнання. Його новий фільм присвячений штурму Капітолія прихильниками Дональда Трампа в січні 2021 року. Каллаган опитує правих екстремістів, адептів теорії змови QAnon та інших конспірологів, щоб розібратися, чому частина американського суспільства раптом стала такою радикальною.

This Place Rules / HBO Max / режисер — Ендрю Каллаган / тривалість — 1 година / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. Collider пише, що манера Каллагана може здатися несерйозною, однак фільм відповідає на багато запитань про сучасні США.

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