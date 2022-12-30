Вівʼєн Вествуд померла. Вона починала з маленької крамниці одягу у Лондоні, вигадала стиль панків, перевернула уявлення про моду та стала всесвітньо відомою. Ось її життя у фотографіях

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Модельєрка Вівʼєн Вествуд померла, їй був 81 рік. Першу весільну сукню вона пошила сама собі ще у 1962 році, а на початку 1970-х, разом із партнером Малькольмом Маклареном відкрила крамничку, яка називалась SEX. В цей же час у Британії почався розквіт панк-сцени, тож Вествуд та Малькольм вирішили робити одяг для музикантів. Макларен став продюсером Seх Pistols, а Вествуд вигадала образ: гострі леза, шкіряні штани, БДСМ аксесуари. Вона казала, що надихалась повіямі та безхатченками, а її одяг повинен був дратувати та обурювати консервативне британське суспільство. Найвідоміший принт тих часів з колекції Вествуд ― обличчя королеви Єлизавети з булавками та яскраві футболки із свастикою. Пізніше Вествуд стала всесвітньо відомою, її колекції демонстрували в Парижі та Лондоні, разом із нею проводили покази Джон Гальяно та Ів-Сен Лоран, її вітала принцеса Діана, вона розробляла одяг для працівників Virgin Atlantic мільярдера Річарда Бренсона, але найвідомішими стали весільні плаття. У її сукні вбирались модель Діта фон Тіз на весілля із Мерліном Менсоном, гостя на весіллі Кейт Міддлтон, а найвідоміше вбрання ― носила Керрі Бредшоу, героїня «Секс і місто». Після виходу епізоду Вествуд вирішила зробити такі самі сукні на продаж ― їх розкупили за кілька годин. «Бабель» згадує життя Вівʼєн Вествуд у фотографіях.

Менеджер панк гурту Sex Pistols Малкольм Макларен і Вів'єн Вествуд біля будівлі суду у Лондоні, після того, як їх випустили під заставу за бійку у пабі, 1977 рік. На вествуд футболка із принтом, який потім стане обкладинкою для альбому Sex Pistols Getty Images

Ювілейна вечірка Sex Pistols на Темзі. Вів’єн Вествуд та інших гостей забирає поліція, 1977 рік Getty Images

Два хлопця у футболках з колекції Вествуд, яка називалась «Руйнуй», 1980-ті роки Getty Images

Вівʼєн Вествуд та принцеса Діана у королівському оперному театрі, 1991 рік Getty Images

Вествуд та Мік Джагер з Rolling Stones на вечірці Moet & Chandon у музеї Вікторії та Альберта, 1998 рік Getty Images

Вів'єн Вествуд та Ів Сен-Лоран — показ мод Haute Couture 1992 року в Парижі Getty Images

Британська королева Єлизавета II дивиться на пару синіх дизайнерських туфель, які зробила Вів’єн Вествуд. Туфлі носила супермодель Наомі Кемпбелл на паризькому подіумі у 1993 році Getty Images

Керівник Virgin Atlantic Річард Бренсон тримає на руках Вествуд, 1992 рік Getty Images

Вествуд та її моделі на Лondon Fashion Week, 1992 рік Getty Images

Модельєр Джон Гальяно та Вів'єн Вествуд на Pret a Porter у 1993 році Getty Images

Вествуд перевіряє одяг моделі перед виходом на подіум, 1993 рік Getty Images

Сара Джесіка Паркер у серіалі «Секс та місто» в весільній сукні від Вествуд Getty Images

Весільна колекція Вествуд 1997 року Getty Images

Вествуд та модель Джеррі Голл. Голл була однією із найвідоміших моделелей 80-х, знялася у фільмі «Бетмен» 1989-го року Getty Images

Три моделі представляють витвори з весняно-літньої колекції моди Вествуд у Шотландському виставковому центрі в Глазго. Getty Images

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