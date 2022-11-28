«Тотального, наскрізного і довгого блекауту в Україні точно не буде». Радник голови ОП Михайло Подоляк — про незадоволення Кличком, нові удари росіян і наступ на Крим для проєкту «ТА.ЗА.ШО»

Тексти

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк — один з головних спікерів влади і публічний голос Андрія Єрмака. У YouTube-проєкті «Бабеля» «ТА.ЗА.ШО» Подоляк зʼявляється рідко — раз на три місяці, але влучно: минулого разу йому довелося відповідати на запитання про президентські амбіції радника Офісу президента Олексія Арестовича, цього — про політичний конфлікт Офісу президента з мером Києва Віталієм Кличком. Подоляк каже, що насправді конфлікту немає і це дискусія про ефективність, але виглядає інакше. Ось головні тези цієї розмови, більше — у повній відеоверсії за посиланням.

Про критику президента Володимира Зеленського на адресу мера Києва Віталія Кличка, який погано облаштував «Пункти незламності»

У Києві у нас дивна ситуація: є мобільні пункти від ДСНС, але немає мережі, яку можна створити за рахунок шкіл і дитсадків, куди можна принести генератори, старлінки і зробити більш-менш обладнаний і комфортний пункт. Це не політична складова, і не продовження довоєнної дискусії [Офісу президента з Кличком]. Це спроба зробити ефективне управління на місцевому рівні. Враховуючи кількість людей у Києві, «Пунктів незламності» має бути не 500 чи 600, а хоча б півтори-дві тисячі. І ти або функціональний, це стосується і пана Кличка, або ні, і [натомість] більш схильний до розмов про песимістичний сценарій і вивезення усіх кудись з Києва.

Про евакуацію людей із Києва, якої не виключає Кличко

Я б хотів, щоб ми обережно ставилися до слів про евакуацію або повний блекаут. Бо коли мова йде про Київ, виникає логічне питання: куди саме ви евакуюватимете шість мільйонів людей в Україні, яка обстрілюється російськими ракетами, де немає світла, проблеми з опаленням і так далі? Держава має робити все, щоби люди могли залишитися в Україні. Якщо буде найбільш песимістичний сценарій, коли усього немає і не зможемо полагодити, тоді і будемо говорити про це.

Про нові ракетні атаки і ймовірність блекаутів

Ми розуміємо, скільки ракет залишилось у рф. Вони відмовилися від конструкції недоторканного залишку ракет і витрачають усе. Є ще якийсь обсяг крилатих ракет, особливо «Калібр», Х101, Х555. Росіяни вважають, що це єдиний інструмент впливу на Україну і що треба завдавати саме каскадних ударів — 50+ ракет. Менше не спрацьовує, тому що працює ППО. Вони розуміють, що ще тиждень-три — і ми отримаємо якусь кількість систем ПРО і ЗРК. Щоб ефективно атакувати нашу мережу, вони мають збільшити кількість ракет на тисячу, на півтори. Сорок три «Кинджали» — не для масового застосування, а для точкового. До того ж, росія не може використати їх усі по Україні, кремль не може позбавити себе чи не єдиної високоточної та руйнівної ракети. Виходячи з математичних даних, я розумію, що ще один-три рази каскадні удари будуть, але ми до них готуємося, і тотального, наскрізного і довгого блекауту в Україні точно не буде.

Про повернення Криму

Війна не закінчиться, поки Крим залишатиметься у непевному стані. Ми будемо йти військовим шляхом і в Крим, і на Донбас. Ми не хочемо мати кримінальних анклавів у складі України. Тому президент говорить: дивіться, у нас є своя стратегія деокупації. Сьогодні вона військова. Інших шляхів, на жаль, ми не бачимо. Якщо хтось настільки талановитий, що бачить можливість невійськовим шляхом забрати територію Криму — запропонуйте публічно.

Про ризик використання ядерної зброї росією і позицію України

Чому неядерна держава [Україна] має вирішувати питання трошки поїхавшої країни з ядерним арсеналом? У нас є аналогічна зброя? У нас є ядерний арсенал? Як ми можемо зупинити маніяків? Ви [ядерні держави] після Карибської кризи підписали певні умови використання ядерної зброї, то йдіть і працюйте. На різних рівнях пояснюйте рф, що буде, якщо вони порушать домовленості. Бо це ваша проблема, а не проблема України. Якщо росія покаже світові, що у будь-який момент немотивовано можна використати ядерну зброю, глобального каркасу ядерної безпеки не стане. Тоді нестабільні країни на кшталт Ірану скажуть: а чому ми не можемо мати ядерну зброю? Буде нова ядерна гонка.

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