Чому не треба вбивати Гітлера і боятися старості та як принтери рятують світ від революції. «Бабель» зібрав десять найкращих стендапів 2022 року (й один старіший, але заспокійливий)

Тексти

Люди люблять стендап-коміків за різне: хтось просто хоче посміятися, а хтось шукає комфортного заочного спілкування з кимось розумним і дотепним. Коміки зі свого боку пропонують різні розваги — від чорних жартів із виходом за межі прийнятного до милих добрих виступів із терапевтичною функцією. «Бабель» зібрав десять найцікавіших стендап-спешлів 2022 року — від різкого та гострого гумору Рікі Джервейса до трагікомічних жартів Петона Освальта. До підбірки також потрапили два найкращі українські сольники цього року від Василя Байдака та Сергія Чиркова і серіал Joe Pera Talks with You, який виходив раніше, але зможе заспокоїти вас саме зараз.

Рікі Джервейс — «Надприродне»

Рікі Джервейс ― британський комік, актор, режисер і сценарист. Його першою великою роботою на телебаченні був серіал «Офіс» у 2001 році, який він створив разом із режисером і актором Стівеном Мерчантом. За свою карʼєру Джервейс отримав багато премій, зокрема сім нагород від BAFTA, чотири British Comedy Awards, три «Золоті глобуси», дві премії «Еммі». А з 2008 року випустив вісім великих стендап-спешлів.

Його останній на сьогодні спешл «Надприродне» ― це стара добра комедія з чорними жартами про християнство, Гітлера, старіння, секс і шлюб. Джервейс відштовхується від теми надприродних здібностей, які ми бачимо в кіно. І пояснює, чому ми їх насправді не маємо й це дуже добре. Тим часом Netflix вже анонсував наступний сольник Джервейса Armageddon, який вийде ближче до 2024 року.

Ricky Gervais: Supernature / Netflix / 1 година 5 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 91% від глядачів.

Шен Ван — «Самий сік»

Шен Ван ― американський комік тайського походження. Його перша помітна робота ― сценарії для деяких епізодів комедійного ситкому «Труднощі асиміляції», який виходив на каналі ABC з 2015 по 2020 рік.

«Самий сік» ― перший спешл Вана, який одразу став одним із найрейтинговіших на Netflix. У ньому майже немає чорнухи чи занурення у складні теми, тому під Вана легко розслабитися та просто посміятися з дотепних спостережень. Ван розмірковує про сокодавки, хропіння, складнощі купівлі штанів і пояснює, як принтери в офісах рятують світ від революції.

Sheng Wang: Sweet and Juicy / Netflix / 1 година / рейтинг Rotten Tomatoes — 97% від глядачів.

Нік Кролл — «Маленький великий хлопчик»

Нік Кролл ― актор і комік, якого ви багато разів бачили в кіно в ролях другого плану та чули, якщо дивилися мультфільми в оригіналі. Багато років він працював на каналі Comedy Central, де писав сценарії для чужих шоу та мав два свої ― Kroll Show і The Oh, Hello Show.

Спешл «Маленький великий хлопчик» ― це виступ у класичному жанрі «відверто про себе». Кролл розповідає про свою карʼєру на телебаченні та шлях у комедії, складнощі першого кохання, що залишають відбиток на все життя, свою матір, досвід батьківства та просто дивні випадки зі свого життя.

Nick Kroll: Little Big Boy / Netflix / 1 година / рейтинг Rotten Tomatoes — 89% від глядачів.

Лісс Перейра — «Доросле життя»

Лісс Перейра ― комікеса з Колумбії, вона знімалася в місцевих комедіях, які ви точно не бачили. Уперше на Netflix вона зʼявилася у 2019 році зі спешлом «Це просто затримка рідини» про складнощі вагітності, який став доволі успішним, щоб стримінг підписав із нею наступний контракт.

У «Дорослому житті» Перейра відштовхується від уявлення про себе як про «середню людину» ― не зависоку і не занизьку, не бідну й не багату, не красиву та не страшну, досить успішну, щоб ви про неї дізналися, але не суперпопулярну. І розмірковує про те, як «середній людині» живеться в сучасному світі, що дедалі більше наповнюється крайнощами. Лісс Перейра виступає іспанською, на Netflix є спешл з українськими субтитрами.

Liss Pereira: Adulting / Netflix / 1 година 3 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає.

Бо Бернем — «Удома: невидане»

Бо Бернем ― американський режисер, музикант і комік, відомий за музичними стендапами та сатиричними піснями. З 2009 року він записав чотири музичні альбоми, зробив стільки ж спешлів, а у 2018 році як режисер випустив стрічку «Восьмий клас», що здобула премію Міжнародного кінофестивалю в Сан-Франциско, нагороди від Національної ради кінокритиків США і Гільдії режисерів Америки та навіть номінувалася на «Золотий глобус».

У 2021 році Бренем випустив спешл «Удома», який став суперпопулярним. Ця трагікомічна робота Бернема, зроблена, власне, удома під час пандемії, потрапила в нерв мільйонів людей по всьому світу, які так само, як і автор, переживали самотність, невпевненість у майбутньому і безодню саморефлексії та почувалися наче в пастці.

У 2022 році Бренем випустив ще годину матеріалів, які не ввійшли у спешл. Вони ідеально доповнюють оригінальну роботу. Це хороша нагода передивитися Inside чи подивитися вперше, якщо ви чомусь його пропустили.

Bo Burnham: The Inside Outtakes / Netflix / 1 година 3 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає.

Петтон Освальт — «Усі ми кричимо»

Петтон Освальт ― досвідчений комік, сценарист і актор, майстер трагікомічних ролей та виступів. Він випустив уже 10 спешлів, серед яких Annihilation 2017 року, присвячений його дружині Мішель Макнамарі, яка померла за рік до того. Так, Освальт примудряється мудро жартувати навіть про це. У 2022 році вийшов абсурдистський трагікомічний фільм «Я кохаю свого тата» режисера Джеймса Моросіні з Освальтом в одній з головних ролей, який ми обговорювали з українськими коміками.

В «Усі ми кричимо» Освальт, якому виповнилося 53 роки, зачіпає тему старіння, радить не боятися його, жартує про погіршення власного здоровʼя і про те, що навколишній світ починає поступово сприймати його саме як діда.

Patton Oswalt: We All Scream / Netflix / 58 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає.

Стюарт Лі — «Сніжинка/Торнадо»

Стюарт Лі ― британський комік, музикант і режисер, який став відомим ще в 1990-х, коли організував радіодует «Лі та Геррінг» разом із коміком Річардом Геррінгом. Відтоді він видав одинадцять книжок, сім спешлів, став співавтором бродвейського хіта Jerry Springer: The Opera й автором власного серіалу Stewart Leeʼs Comedy Vehicle. У 2022 році він став одним з музикантів і коміків, які видалили свій контент зі Spotify через присутність там подкасту Джо Рогана, який запрошував гостей, що ставили під сумнів ефективність вакцин і небезпечність коронавірусу.

«Сніжинка/Торнадо» ― це одразу два повʼязані між собою спешли Лі, які вийшли на BBC у вересні 2022 року. The Guardian описав їх як доволі інтелектуальний стендап, у якому Лі розмірковує над сучасним світом і одночасно критикує як сучасні тенденції на кшталт культури скасування, так і критиків цих тенденцій. А ще розмірковує над тим, як нам усім почати ставитися одне до одного нормально.

Stewart Lee: Snowflake/Tornado / BBC Two / 2 години 19 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає.

Тейлор Томлінсон — «Поглянь на себе»

Тейлор Томлінсон ― американська комікеса, яка пройшла всі класичні етапи карʼєри стендапера у США. Вона виступала в маленьких клубах і кав’ярнях, брала участь у реаліті-шоу Last Comic Standing, де потрапила у фінал, працювала на Comedy Central. Її перший спешл на Netflix «Криза чверті життя» вийшов у 2020 році.

«Поглянь на себе» ― це класичний сучасний стендап про життя, стосунки та психотерапію. Томлінсон розповідає про себе ― вона розсталася з нареченим, лікувала депресію, ходила до психотерапевта. І в усьому цьому знаходила щось дотепне і варте уваги.

Taylor Tomlinson: Look At You / Netflix / 1 година / рейтинг Rotten Tomatoes — 80% від глядачів.

Василь Байдак — «Комедія спостереження за абсурдом»

Василь Байдак ― український комік, учасник харківського театру абсурду «Воробушек», переможець «Ліги сміху» 2021 року. Він займається комедією понад 10 років, став відомий, зокрема, завдяки комедійним відео на своєму каналі в Instagram.

У «Комедії спостереження за абсурдом» Байдак відштовхується від того, що безпосередньо працювати в жанрі абсурду вже неможливо ― сучасна росія демонструє такий абсурд у реальному житті, що абсурдніше не вигадаєш. Тому залишається лише спостерігати та коментувати. У спешлі Байдак проходиться по всіх нових гранях нашого життя у 2022 році: війні, повітряних тривогах, новинах і російській пропаганді. Усі кошті, зібрані з цього стендапу ― 478 тисяч гривень, Василь задонатив на ЗСУ.

Підпільний стендап / 1 година 30 хвилин.

Сергій Чирков — «Онук мародера»

Сергій Чирков ― український комік, сценарист і співведучий «Телебачення Торонто». Він народився в Україні, але дитинство провів у росії. Із 2020 року робить сольні виступи українською.

«Онук мародера» ― короткий, але цілісний виступ про особисте. Чирков розповідає про те, як склалися його стосунки з мамою, яка живе в росії, згадує початок 2000-х, своїх російських родичів, святкування 9 травня в дитинстві та теракт у Беслані. При цьому у спешлі знайшлося місце для романів «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» братів-письменників Панаса Мирного й Івана Білика та «Я (Романтика)» Миколи Хвильового.

Підпільний стендап / 30 хвилин.

Бонус: «З тобою розмовляє Джо Пера»

Американський комік Джо Пера у 2022 році не випустив нічого нового. Навпаки, у липні він написав, що шоу Joe Pera Talks with You закривають після третього сезону. І поки Пера планує нові виступи, час згадати його шоу або подивитися їх, якщо не бачили.

Образ Пери ― молодий чоловік, який поводиться як старий, повільний, але мудрий. Герой керує шкільним хором, мандрує містом Маркетт і штатом Мічіган, ходить у супермаркет, їсть млинці, спілкується з людьми, розповідає, чим займається ввечері та про що думає перед сном, читає книжки вголос і майструє табуретки. У всьому цьому Пера знаходить щось магічне і заспокійливе. І нагадує нам, що найдивовижніші речі в житті ― це ті, які ми звикли не помічати.

Joe Pera Talks with You / Adult Swim / 3 сезони — 32 епізоди / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від глядачів.

