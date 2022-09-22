Китай продовжує тиснути на Тайвань, а США обіцяють його захистити. Які в Тайваню ще є союзники? Чи має він шанси перемогти? Та чи може допомогти досвід України?

Тексти

Getty Images / «Бабель»

Девʼятнадцятого вересня 2022 року президент США Джозеф Байден заявив, що армія США захищатиме Тайвань, якщо туди вторгнеться КНР. До цього Білий дім офіційно передав Тайваню $1,1 мільярда військової допомоги. А в серпні Тайвань відвідала речниця Палати представників Ненсі Пелосі, хоча Китай у відповідь навіть погрожував збити її літак і лякав тайванців військовими навчаннями. КНР продовжує відстоювати тезу про неминучість «повного воззʼєднання батьківщини», що для Тайваню означає високий ризик вторгнення. Два роки тому ми вже писали про історію цього конфлікту, роль США та можливі шанси Тайваню відбити китайську атаку. Тоді ймовірного нападу Китаю очікували найближчим часом — поки у США йшли президентські вибори, а в боєздатності армії Тайваню сумнівалися. Зараз «Бабель» розповідає, як змінилася ситуація навколо Тайваню за ці роки, як на неї вплинула війна в Україні та якою може бути участь Японії, Південної Кореї й навіть Тувалу.

План захоплення Тайваню — за три дні, як і Києва

У 2017 році науковий співробітник Інституту Project 2049 Єн Істон видав книгу «Китайська загроза вторгнення: оборона Тайваню та американська стратегія в Азії». У ній він описав можливий сценарій захоплення Тайваню Китаєм. У скороченому вигляді Істон бачив такий сценарій:

Кібератаки на ключові обʼєкти інфраструктури та блокування звʼязку.

Ракетні удари по інфраструктурі та військових обʼєктах.

Диверсанти за підтримки десанту захоплюють держустанови та нейтралізують уряд.

Військові добивають рештки опору.

За таким планом все відбувається надто швидко, щоб Захід встиг втрутитися, а в разі чого ракети вдарили б і по американських базах у регіоні. Загалом основний опір Тайваню китайські сили мали подолати за три дні, у що два роки тому вірили й деякі американські військові.

Помітно, що цей сценарій нагадує початковий план вторгнення в Україну, за яким намагалися діяти росіяни 24 лютого 2022 року. Але в Україні він провалився — швидка «спецоперація» не досягла своїх цілей та переросла в масштабну війну. Якщо Істон мав рацію і Китай справді планував захоплення саме таким методом, то провал росії мав змусити керівництво КНР засумніватися в його доцільності. Зʼявився приклад того, як на кожному етапі такого плану щось йде не так.

Армія рф часто входила в пʼятірку найкращих армій світу в різноманітних рейтингах. Але війна в Україні показала, що абсолютні цифри, кількість військовослужбовців і техніки не є показниками реальної ефективності. Важко виміряти ефективність армії, яка давно не брала участь у повноцінних війнах. А НВАК востаннє робила це в 1979 році, коли вдерлася у Вʼєтнам. Однак не мала там особливого успіху — за місяць Китай почав виводити війська з більшості захоплених районів.

Війська Соціалістичної Республіки Вʼєтнам готуються відбивати китайський наступ, березень 1979 року. Getty Images / «Бабель»

Не менша загадка — боєздатність армії Тайваню, яка при 165 тисячах військовослужбовців має 1,6 мільйона резервістів. Погляди експертів на це змінювалися. До 2020 року можна було зустріти думку, що Тайвань має гарні шанси відбити вторгнення та перемогти. У 2020 році зʼявилися публікації про те, що армія Тайваню насправді переживає не найкращі часи, а навчання там давно стали формальністю.

Зараз же, на тлі війни в Україні, шанси Тайваню знов вважають непоганими. Військовий експерт аналітичного центру RAND Марк Козад бачить ознаки того, що Тайвань вже вивчає досвід України в мобільній війні проти переважаючих сил ворога, хоча раніше робив ставку на важке озброєння.

На Тайвані була диктатура? Так. У 1950 році остаточно завершилася війна в Китаї. Комуністична партія перемогла, а націоналістична — Гоміньдан — змушена була евакуюватися на Тайвань. До 1989 року Гоміньдан правила Тайванем — її голова одночасно був президентом країни, партія стабільно тримала абсолютну більшість у парламенті, а до 1987 року по всій країні діяли законі воєнного стану. У 1988 році головою партії та президентом став Лі Денхуей. За його каденції у парламент уперше пройшли опозиційні партії, а у 1996 році він провів перші демократичні вибори президента.

«Спостереження за Україною змусило задуматися про такі речі, як мобільність. Їх [армію Тайваню] не тренували, щоб бути мобільними силами, але тепер вони фактично змінюють систему навчань у цьому напрямі», — каже Козад.

У Пентагоні теж вважають, що вторгнення на Тайвань точно не буде для Китаю легкою прогулянкою. У звіті про КНР за 2021 рік кажуть, що вторгнення призведе до значного перенапруження сил НВАК та їх виснаження в партизанській війні та боях за міста.

Водночас існує думка, що армії Тайваню потрібні ґрунтовні та швидкі реформи. До 1989 року країна фактично була однопартійною диктатурою Гоміньдану, а її армія — бойовим крилом партії. Певна дистанція між армією та суспільством існує досі. Це може ускладнити, наприклад, формування загонів територіальної оборони та інтеграцію резервістів у військо взагалі.

Тайванські солдати під час навчань в окрузі Пінтун, Тайвань, 7 вересня 2022 року. Getty Images / «Бабель»

Що робитимуть сусідні держави в разі вторгнення?

Чому Японії не можна мати армію Після капітуляції у 1945 році в Японії почали розробляти проєкт нової Конституції. Під тиском військової адміністрації США та генерала Дугласа Макартура в ньому зʼявилася стаття 9, яка передбачає повну відмову країни від війни та забороняє Японії мати збройні сили. Новий основний закон ухвалили в 1947 році, відтоді його текст не змінювався. Але вже в 1954 році в Японії зʼявилися Сили самооборони, які допомагали формувати ті ж американці. Окремими законами закріпили право Японії на опір і колективну самооборону. У 2014 році уряд Японії окремою резолюцією постановив, що загрозою, яка веде до опору, може бути не лише пряме вторгнення на територію країни, але й вторгнення в інші країні, які Японія вважає союзниками та близькими партнерами. Так Сили самооборони отримали право діяти не тільки на території Японії.

Активно до можливої війни за Тайвань готується Японія. На початку серпня 2022 року Японський форум стратегічних досліджень разом з урядом провів військові ігри — симуляцію ймовірного вторгнення КНР на Тайвань, щоб дізнатися, як саме це може вплинути на Японію. Виявилося, що є дві загрози — воюючи з Тайванем, Китай не зможе не зачепити сусідні острови Сенкаку, якими керує Японія. Крім того, якщо у війну втрутяться США, американські військові бази в Японії теж стануть цілями для Китаю. Тож участь Японії в цій війні майже невідворотна.

Після 1945 року та поразки у Другій світовій війні Японія офіційно не може мати армію. Але вона має Сили самооборони, які фактично є сучасною та боєздатною армією. Особливо небезпечним для Китаю є традиційно потужний японський флот. Китай має істотну перевагу над Тайванем в морі, але флот Японії може нівелювати її.

Є одна проблема — Конституція та закон про Сили самооборони дозволяє японському уряду застосовувати війська лише в «ситуації, що загрожує виживанню» країни, або в «ситуації збройного нападу» на саму Японію. Причому уряд не може визнати ситуацію загрозливою заздалегідь, рішення будуть ухвалювати тільки після початку агресії.

Морські піхотинці США святкують закінчення Другої світової війни та перемогу над Японією, 1945 рік. Getty Images / «Бабель»

Японський журналіст Косуке Такахасі побоюється, що розвʼязання бюрократичних проблем і суперечки можуть зайняти забагато часу. Тоді як готувати Сили самооборони до війни та починати евакуацію мешканців найближчих до Тайваню островів доведеться швидко.

Ще одна країна, на яку війна на Тайвані може безпосередньо вплинути, — Південна Корея. Вона вже отримує від Китаю неофіційні погрози. У травні 2022 року Ху Ши-джін, колишній редактор Global Times, написав статтю, в якій застеріг Корею від конфліктів із КНР.

«Якщо Південна Корея обере шлях, який є ворожим до її сусідів, кінцем цього шляху може стати Україна», — написав він, маючи на увазі можливе вторгнення.

Поки Південна Корея займає обережну позицію щодо Китаю. У вересні 2022 року корейський президент Юн Сок Йоль заявив: «Наша система оборони призначена для боротьби з північнокорейською загрозою, а не з Китаєм чи іншими країнами».

Водночас Юн Сок Йоль пообіцяв, що його країна «займе чіткішу позицію щодо американсько-китайських відносин». Юн став президентом у травні 2022 року і разом з Джо Байденом відновив спільні американсько-південнокорейські військові навчання, які скасували за часів Дональда Трампа.

Проблемою залишаються складні корейсько-японські відносини, які можуть завадити ефективному військовому співробітництву. З 1910 по 1945 рік Японія анексувала Корею, і японці досі виплачують компенсації за воєнні злочини своєї армії в цей період. Зараз США намагаються налагодити співробітництво між країнами. На Саміті НАТО в Мадриді в червні 2022 року Байден провів окрему тристоронню зустріч з Юн Сок Йолем та японським премʼєром Фуміо Кісідою.

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль виступає на 77-й сесії Генеральної асамблеї ООН у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку, 20 вересня 2022 року. Getty Images / «Бабель»

Більшість держав Тихоокеанського регіону зберігають нейтралітет у конфлікті КНР і Тайваню. Але в останнього є ще один несподіваний союзник — Тувалу в Полінезії. На початку вересня 2022 року премʼєр-міністр Тувалу Каусеа Натано прибув на Тайвань із шестиденним візитом. Він запевнив тайванців, що його держава залишається надійним союзником і стоїть на варті миру в регіоні. Тувалу — маленька держава. Але у війні навіть маленькі острови, такі як Зміїний в Україні, можуть стати стратегічно важливими.

А що відбувається на Тайвані зараз?

Першого вересня 2022 року Тайвань уперше застосував зброю — поки що проти безпілотника. Невідомий цивільний дрон тайванці збили над островами Цзіньмень, що за 4 кілометри від китайського берега. Увесь місяць над Тайванем кружляють цивільні дрони, які фотографують військові обʼєкти, знімають відео та психологічно тиснуть на військових — на деяких фото можна роздивитися їхні обличчя. На одному з відео солдати жбурляють у дрони каміння.

Президент Тайваню Цай Інвень вже заявила, що невідомі дрони — ще одна спроба КНР тиснути на тайванців. Тайванський аналітик Пол Хуанг називає це «тролінгом» тайванської армії — відеозаписи потім потрапляють в інтернет, супроводжуються смайликами та веселим саундтреком. Хуанг вважає, що цим навряд займаються саме китайські військові. Але Комуністична партія повністю контролює свій внутрішній інтернет, тому відео зʼявляються щонайменше за згодою керівництва КНР.

Проти цивільних дронів у Тайваню є економічна зброя — зазвичай над ним літають дрони китайської компанії DJI, яка залежить, зокрема, від тайванських комплектуючих. Тайвань може закрити для DJI свій ринок, що буде ударом для компанії, яка вже є у санкційному чорному списку США через співпрацю з урядом КНР.

Міністерство оборони Тайваню поки обмежилося збитим дроном, демонстрацією нової зброї проти безпілотників і обіцянками знешкоджувати будь-які загрози для себе. У Пекіні на це відповіли, що «Тайвань є провінцією Китаю і не має так званого Міністерства оборони».

У Тайваню є не лише Міністерство оборони, але й свобода слова, без якої нікуди. Підтримайте незалежну журналістику в Україні: 🔸 у гривні,🔸 у криптовалюті, 🔸 Patreon,🔸 PayPal: paypal@babel.ua.