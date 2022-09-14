У листопаді у США обиратимуть Конгрес, а Трамп і Байден знову полаялися. Трамп балотується? Чи він так готується до президентських виборів? Пояснюємо коротко

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Getty Images / «Бабель»

Восьмого листопада 2022 року у США пройдуть вибори до Конгресу, який складається з двох палат — Палати представників і Сенату. Американці обиратимуть усю Палату представників, а ще — 34 зі 100 сенаторів, губернаторів штатів і численних посадовців на рівні місцевих громад. Зараз обидві палати Конгресу контролює Демократична партія, але її перевага невелика. Президент Джо Байден та експрезидент Дональд Трамп не балотуються, але залишаються центральними фігурами майбутніх виборів. На початку вересня вони вже встигли публічно розкритикувати один одного і навіть дійшли до особистих образ. «Бабель» розповідає, як республіканці намагаються втримати Трампа від активної участі у виборах, чому демократам це може бути вигідно та хто має більше шансів перемогти.

Байден і Трамп знову критикують один одного. Що сталося?

Першого вересня 2022 року президент США Джо Байден виступав із промовою в Індепенденс-холі у Філадельфії, штат Пенсильванія. Деякі політичні оглядачі назвали цю промову найрізкішою за час його президентства. Байден уперше прямо розкритикував Дональда Трампа та його прибічників.

Президент Джо Байден виступає з промовою у Філадельфії, штат Пенсильванія, 1 вересня 2022 року. Getty Images / «Бабель»

«Дональд Трамп і MAGA-республіканці уособлюють екстремізм, який загрожує основам нашої республіки. [...] Демократія не може вижити, коли одна сторона вважає, що у виборів є тільки два виходи: або вони перемагають, або їх обманюють», — заявив тоді Байден.

Президент кілька разів наголосив, що демократія під загрозою саме через Трампа, і за неї потрібно боротися. Але лише мирними методами, бо «політичному насильству не місце в Америці, крапка».

Чому дім Трампа обшукали? Шостого серпня 2022 року агенти ФБР обшукали будинок Дональда Трампа у Флориді та вилучили 15 ящиків документів, серед яких були секретні. За законом, президенти США мають передавати всі свої листи та робочі документи до Національного архіву, але ще в лютому співробітники архіву заявили, що Трамп, імовірно, приховав деякі з них. ФБР знайшло у Трампа понад 11 тисяч різних урядових документів: 18 мали статус «цілком таємно», 54 — «таємно», ще 31 — статус «конфіденційно». Трамп подав до суду через обшук із проханням призупинити розслідування Міністерства юстиції, яке почалося в лютому цього року за ініціативою Національного архіву. The Washington Post із посиланням на власні джерела пише, що серед документів був один, в якому йшлося про оборонний потенціал іноземної держави. Зокрема, про ядерну зброю.

Республіканці обурилися промовою Байдена. Його звинуватили у спробі «криміналізувати політичну опозицію». Лідер республіканців у Палаті представників Кевін Маккарті заявив, що Байден вирішив «розділити, принизити й очорнити своїх братів-американців». Але головне — Байдену відповів сам Трамп. Уже 3 вересня він виступав на мітингу в місті Вілкс-Барре у Пенсильванії. У місто Трамп приїхав, щоб підтримати місцевих кандидатів від Республіканської партії — Мехмет Оз балотується до Сенату, а Дуг Мастріано йде в губернатори штату. Але Трамп швидко перетворив збори на мітинг імені себе — він говорив довше, аніж Оз і Мастріано разом узяті.

У своїй промові Трамп назвав Байдена «ворогом держави» та зазначив, що головні вороги — це певна група людей, яка «кружляє навколо президента». Також Трамп відкинув звинувачення в тому, що переховував секретні документи, і назвав обшук в його домі політичним переслідуванням. Заразом Трамп образив ще й населення Філадельфії, сказавши, що промова Байдена була логічною саме в цьому «місті демократів» із великим рівнем убивств.

Колишній президент Дональд Трамп виступає перед прихильниками на мітингу на підтримку місцевих кандидатів 3 вересня 2022 року у Вілкс-Баррі, штат Пенсильванія. Getty Images / «Бабель»

Політичний оглядач і колишній спічрайтер Джорджа Буша — молодшого Девід Фрум у своєму аналізі промов Байдена та Трампа висловив думку, що демократи спеціально спровокували експрезидента. Він вважає, що Байден навмисне зачепив Трампа, аби той активніше брав участь у передвиборчій кампанії республіканців. План демократів, за Фрумом, — перетворити вибори до Палати представників на вибори «за чи проти Трампа», щоб усі слова і тези республіканців не мали значення.

Девід Фрум. Getty Images / «Бабель»

«Байден закинув наживку. Трамп потрапив на гачок і потягнув усю свою партію за собою. У республіканських лідерів не залишилося іншого вибору, окрім як вдавати, що їм це подобається», — пише Фрум.

А що республіканці?

Увесь 2022 рік, готуючись до виборів, деякі лідери Республіканської партії намагалися якомога рідше промовляти імʼя Дональда Трампа. Член Палати представників від Міннесоти, республіканець Том Еммер, який зараз курирує підготовку до виборів, радив усім кандидатам зосередитися на поточних питаннях — інфляції, злочинності, різних проблемах своїх округів, і якомога рідше публічно згадувати Трампа. Про це з посиланням на власні джерела пише CNN. До того ж сам Трамп зараз нікуди не балотується, а на обговорення передвиборчої стратегії його не запрошували.

Том Еммер. Getty Images / «Бабель»

«Я ніколи не вимовляю його імені. Я просто уникаю згадувати його імʼя взагалі», — анонімно сказав журналістам один з республіканців.

До осені 2022 року республіканці намагалися будувати свою передвиборчу кампанію на питаннях економіки та обговоренні помилок демократів. Таким був основний курс, який взяли лідери партії у Палаті представників — Еммер, Маккарті та Стів Скаліз. Зараз вони намагаються втримати Трампа від офіційної заяви щодо участі у президентських виборах 2024 року. Але своїм виступом у Вілкс-Барре він перехопив ініціативу і дав зрозуміти, що хоче бути основною республіканською «зіркою» цих виборів.

У 2018 році республіканці програли вибори до Палати представників. Тоді центром уваги виборів був саме Трамп, який заявив: «Я не у списку [кандидатів], але я у списку, тому що це також голосування про мене. Я хочу, щоб ви проголосували. Уявіть, що я у виборчому бюлетені».

Тепер Маккарті та його колеги побоюються, що може статися те саме — Трамп знову стане ключовою фігурою виборів у Конгрес. А виборці помірних поглядів, які не підтримують його різкі заяви, не захочуть голосувати за республіканців загалом.

Кевін Маккарті. Getty Images / «Бабель»

Дональд Трамп поки офіційно не заявляв, що знову йтиме у президенти у 2024 році — він обіцяв виборцям прийняти рішення найближчими тижнями. Але на закритих зустрічах він говорить про це відверто. Десятого вересня він виступав у приватному християнському Університеті Корнерстоун і заявив, що «мусить перемогти у 2024 році» та «поверне Білий дім».

Політичні оглядачі кажуть, що результати праймеріз у різних штатах свідчать про значний вплив Трампа в Республіканській партії — на внутрішньопартійних голосуваннях його прихильники часто перемагають. Наприклад, в Аризоні серед переможців — трампіст Марк Фінчем, у Пенсильванії — вищезгадані Мехмет Оз і Дуг Мастріано. Тож навряд хтось зможе завадити Трампу стати центральною фігурою виборів.

І в кого більше шансів перемогти?

Важко сказати. За результатами опитувань, демократів зараз підтримують 45% виборців, а республіканців — 40%. Але загальні рейтинги партій не допоможуть зрозуміти ситуацію — усе буде вирішуватися в конкретних штатах. А от особисті рейтинги Байдена та Трампа порівняти можна.

Рейтинг Джо Байдена в липні впав до рекордно низьких 38%, але за серпень виріс до 44%. Після промови у Філадельфії — до 48%. Рейтинг Трампа зараз становить 42%. Перед голосуванням на президентських виборах 2020 року розрив між ними був ще меншим — лише 3%.

Getty Images / «Бабель»

Крім того, за останній тиждень Байден зміцнив свої позиції в Демократичній партії. Його гіпотетичне переобрання зараз підтримують 43% демократів проти 30% у серпні.

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