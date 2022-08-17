За війною в Україні світ спостерігає у реальному часі. Про минулі війни, їхні уроки та героїв більшість знає завдяки кіно. «Бабель» зібрав 11 фільмів, які варто подивитися саме зараз

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Брати Люмʼєр влаштували перший в історії кіносеанс у 1895 році. А вже за два роки, у 1897-му, зʼявилася перша відома нам воєнна стрічка — «Взяття Турнавоса» Жоржа Мельєса, присвячена Греко-турецькій війні того ж року. Відтоді про війну зняли безліч фільмів — від масштабних батальних стрічок до камерних драм, від відверто пропагандистських до антивоєнних. Були серед них і такі, що підбивали підсумок війнам і допомагали їх осмислити. «Бабель» зібрав 11 визначних воєнних фільмів. Про деякі з них ви, найімовірніше, ніколи не чули, а деякі точно бачили (проте їх завжди можна подивитися ще раз).

«Красиві села красиво палають»

Фільм частково заснований на документальному оповіданні сербського журналіста Вані Буліча. Під час Боснійської війни солдат Армії Республіки Сербської Мілан лежить у госпіталі та згадує своє життя й останній бій. Боснійці заблокували його підрозділ у старому тунелі, який будували ще в часи Югославії під гаслом «Братерство та єдність». Компанія різноманітна — професійний злочинець, вчитель, простий селянин, героїновий наркоман, ідейний сербський націоналіст і офіцер, який досі вірить в цінності єдиної Югославії. Солдати в тунелі розповідають один одному історії, шукають воду та поступово божеволіють. Серед боснійців, що взяли тунель в облогу, є Халіл — давній друг Мілана, який під час війни опинився з іншого боку барикад.

Фільм отримав багато нагород на кінофестивалях у Сан-Паулу, Стокгольмі, Салоніках та інших.

Lepa sela lepo gore / Сербія / режисер — Срджан Драгоєвіч / у головних ролях — Драган Бєлогрлич, Никола Койо, Велімір Бата Живоїнович / тривалість — 1 година 55 хвилин / 1996 рік / рейтинг Rotten Tomatoes — 95% від глядачів, від критиків немає / рейтинг IMDb — 8,6.

«Суцільнометалева оболонка»

Екранізація роману The Short-Timers ветерана війни у Вʼєтнамі Ґустава Гасфорда. Історія сержанта Джеймса Т. Девіса на прізвисько «Жартівник» — від навчальної бази морської піхоти до роботи військовим журналістом на передовій. Девіс робить свої висновки про підготовку морських піхотинців, з яких створюють «ідеальних убивць», пропаганду, насильство, смерть, божевілля та суть війни.

Full Metal Jacket / США та Велика Британія / режисер — Стенлі Кубрик / у головних ролях — Метью Модайн, Вінсент Д'Онофріо, Лі Ермі, Адам Болдвін / тривалість — 1 година 56 хвилин / 1987 рік / рейтинг Rotten Tomatoes — 90% від критиків, 94% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,3.

«На Західному фронті без змін»

Екранізація однойменного роману Еріха Марії Ремарка. Фільм прямує за подіями роману дуже близько до тексту. 19-річний Пауль Боймер та його однокласники надихнулися патріотичними промовами вчителів і радісно йдуть добровольцями на фронт, мріючи взяти Париж. Вони потрапляють на поля Першої світової, де швидко зʼясовують, що війна геть не така романтична, якою здавалася. Боймер втрачає друзів, бачить каліцтва і смерть та поступово стає принциповим пацифістом. Але війна триває, і йому нікуди від неї дітися.

На третій в історії церемонії кінопремії «Оскар» фільм отримав дві нагороди — в номінаціях «Видатна постановка» та «Найкраща режисерська робота». Є ще дві екранізації цього роману Ремарка — телефільм 1979 року, який отримав «Золотий глобус», і німецький фільм, який має вийти на Netflix до кінця 2022 року.

All Quiet on the Western Front / США / режисер — Льюїс Майлстоун / у головних ролях — Лью Ейрс, Луїс Волхайм, Джон Рей / тривалість — 2 години 32 хвилини / 1930 рік / рейтинг Rotten Tomatoes — 98% від критиків, 89% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,1.

«Прапори наших батьків» і «Листи з Іводзіми»

Дилогія Клінта Іствуда про битву за Іводзіму під час Другої світової війни, що відбулася на початку 1945 року. Ті самі події в першому фільмі показані очима американців, у другому — японців. Шість американських піхотинців встановили американський прапор на горі Сурібаті та стали національними героями. Але післявоєнна публічність не кожному з них приносить задоволення. Японський генерал Курібаясі Тадаміті намагається організувати оборону острова, але стикається з недовірою інших офіцерів, тому що до війни стажувався у США.

Фільм «Прапори наших батьків» отримав два «Оскари» — за монтаж звуку і роботу зі звуком, і «Золотий глобус» за найкращий сценарій, а «Листи з Іводзіми» — «Оскар» за монтаж звуку та «Золотий глобус» як найкращий фільм іноземною мовою. Обидва фільми отримали багато японських кінопремій.

Flags of Our Fathers / США / режисер — Клінт Іствуд / у головних ролях — Раян Філліпп, Адам Біч, Пол Вокер / тривалість — 2 години 15 хвилин / 2006 рік / рейтинг Rotten Tomatoes — 73% від критиків, 69% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,3.

Letters from Iwo Jima / США / режисер — Клінт Іствуд / у головних ролях — Ватанабе Кен, Кадзунарі Ніномія, Цуйосі Іхара / тривалість — 2 години 21 хвилина / 2006 рік / рейтинг Rotten Tomatoes — 91% від критиків, 86% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,9.

«Вітер, що гойдає ячмінь»

Історія братів Демʼєна і Тедді ОʼДонованів під час Англо-ірландської війни. Демʼєн мріє про карʼєру лікаря та вступає до коледжу в Лондоні. Але жорстокість британських солдатів, які знущаються з молодих ірландців, змушує його забути про коледж і долучитися до партизанського загону. Його брат Тедді тим часом дедалі більше симпатизує британцям. Війна триває, усе сильніше розділяючи сімʼї, але зрештою призводить до незалежності Ірландії.

Фільм отримав «Золоту пальмову гілку» на Каннському кінофестивалі 2006 року.

The Wind That Shakes the Barley / Ірландія / режисер — Кен Лоуч / у головних ролях — Кілліан Мерфі, Ліам Каннінгем, Патрік Делані / тривалість — 2 години 7 хвилин / 2006 рік / рейтинг Rotten Tomatoes — 90% від критиків, 87% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,5.

«Міст через річку Квай»

Екранізація однойменного роману французького письменника Пʼєра Буля. Під час Другої світової британські та американські військовополонені опиняються в японському таборі в Таїланді, де полковник Сайто змушує їх будувати міст через річку Квай. Японці жорстокі до них, до того ж полонені постійно сперечаються між собою. Британці під проводом полковника Ніколсона продовжують підтримувати дисципліну та не хочуть тікати з табору, вважаючи це дезертирством. Тим часом американські бійці на чолі з командором Ширзом планують втечу.

Фільм отримав сім «Оскарів», зокрема як найкращий фільм, за найкращу режисуру, сценарій та головну чоловічу роль. Крім того, він отримав чотири премії BAFTA, три «Золоті глобуси» та ще багато нагород на різних кінофестивалях.

The Bridge on the River Kwai / США та Велика Британія / режисер — Девід Лін / у головних ролях — Вільям Голден, Алек Гіннесс, Сессю Хаякава / тривалість — 2 години 41 хвилина / 1957 рік / рейтинг Rotten Tomatoes — 96% від критиків, 93% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,2.

«Апокаліпсис сьогодні»

Основа фільму — роман британського письменника Джозефа Конрада «Серце темряви», але дія перенесена з Конго кінця XIX століття в Камбоджу часів війни у Вʼєтнамі. Колишній «зелений берет» полковник Волтер Курц дезертирував з війни й оселився в Камбоджі. Тут він мешкає серед місцевих, які шанують його як живого бога. Курц вбиває кількох агентів розвідки Південного Вʼєтнаму та шкодить інтересам армії США, тому командування відправляє капітана Бенджаміна Вілларда з командою, щоб вони його ліквідували. Але для Вілларда завдання поступово перетворюється на сюрреалістичну подорож, під час якої він починає дедалі краще розуміти мотиви Курца.

Фільм отримав «Золоту пальмову гілку» на Каннському кінофестивалі 1979 року, два «Оскари», чотири «Золоті глобуси» та дві премії BAFTA.

Apocalypse Now / США / режисер — Френсіс Форд Коппола / у головних ролях — Мартін Шин, Марлон Брандо, Роберт Дюволл / тривалість — 2 години 27 хвилин / 1979 рік / рейтинг Rotten Tomatoes — 98% від критиків, 94% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,5.

«Врятувати рядового Раяна»

Червень 1944 року, американська армія висаджується в Нормандії та зазнає великих втрат. У сімʼї Раянів гинуть одразу троє синів — двоє під час висадки, ще один в той самий час на Тихоокеанському фронті. Командування вирішує врятувати останнього, четвертого брата — Джеймса Френсіса Раяна, який висадився в тилу німців з повітря і разом з іншими десантниками опинився в оточенні. Загін досвідченого капітана Джона Міллера має вклинитися вглиб німецьких позицій, знайти Раяна та вивезти його в безпечне місце.

Фільм отримав пʼять «Оскарів», два «Золоті глобуси», дві премії BAFTA та «Ґреммі».

Saving Private Ryan / США / режисер — Стівен Спілберг / у головних ролях — Том Генкс, Том Сайзмор, Метт Деймон, Він Дізель / тривалість — 2 години 49 хвилин / 1998 рік / рейтинг Rotten Tomatoes — 93% від критиків, 95% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,6.

«Гармати острова Наварон»

У 1943 році німецькі війська тримають під контролем акваторію Егейського моря. На острові Керос застрягли дві тисячі британських солдатів, які не можуть евакуюватися, тому що всі морські шляхи прострілюються. Командування посилає загін під керівництвом майора Роя Франкліна, який має знищити німецькі гармати на острові Наварон, щоб евакуаційна колона могла спокійно дійти до Керосу. Франклін формує свій загін з англійських і грецьких військових.

Фільм отримав премію «Оскар» за найкращі спецефекти, BAFTA за найкращий сценарій та два «Золоті глобуси».

The Guns of Navarone / США та Велика Британія / режисер — Джон Лі Томпсон / у головних ролях — Грегорі Пек, Девід Найвен, Ентоні Квін / тривалість — 2 години 38 хвилин / 1961 рік / рейтинг Rotten Tomatoes — 92% від критиків, 86% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,5.

«Брати по зброї»

Мінісеріал за однойменною книгою історика і біографа Стівена Емброуза. Протягом 10 епізодів автори розповідають про бойовий шлях роти E другого батальйону 506 парашутно-десантного полку 101 дивізії США — від навчання на базі, через майже всі великі європейські операції армії США у Другій світовій війні до капітуляції Німеччини, а потім і Японії. Емброуз писав свою книгу за спогадами ветеранів 101 дивізії, на них побудований і сюжет серіалу.

Серіал отримав «Золотий глобус», шість премій «Еммі» та низку інших нагород.

﻿﻿Band of Brothers / США / шоуранери — Том Генкс і Стівен Спілберг / у головних ролях — Деміен Льюїс, Рон Лівіґстон, Меттью Сеттл, Донні Волберг / тривалість — 10 епізодів / 2001 рік / рейтинг Rotten Tomatoes — 97% від критиків, 98% від глядачів / рейтинг IMDb — 9,4.

«Випадок на мості через Совиний струмок»

Французький короткометражний фільм, екранізація однойменного оповідання американського письменника Емброуза Бірса. У 1964 році фільм показали на американському телебаченні як один з епізодів серіалу-антології «Зона сутінків». Фільм прямує за сюжетом оповідання. Під час Громадянської війни у США в Алабамі плантатор Пейтон Фаркуар вирішує допомогти військам Півдня та спалити залізничний міст через Совиний струмок, щоб завадити наступу армії Півночі. Але його ловлять і засуджують до страти через повішення. Останньої миті мотузка рветься, Фаркуар падає у струмок та отримує шанс на втечу.

Емброуз Бірс сам був учасником Громадянської війни на боці Півночі. Совиний струмок насправді розташований не в Алабамі, а у штаті Теннессі, біля нього відбулася Битва при Шайло, в якій Бірс брав участь.

Стрічка отримала «Оскар» як найкращий короткометражний фільм і відповідну премію на Каннському кінофестивалі 1962 року.

La Rivière du hibou / Франція / режисер — Робер Енріко / у головних ролях — Роже Жаке, Анн Корналі, Анкер Ларсен / тривалість — 28 хвилин / 1962 рік / рейтинг Rotten Tomatoes — 86% від глядачів, від критиків немає / рейтинг IMDb — 8,1.

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