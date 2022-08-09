Карикатури УПА 1940—1950-х років: росія грабує і вбиває українців, СРСР — тюрма народів, боротьба проти Сталіна та Гітлера. Історія в 15 ілюстраціях-мемах

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avr.org.ua / «Бабель»

У 1940—1950-х роках в українській історії стався унікальний прецедент. Національної української держави не існувало, проте було достатньо боєздатне військо — Українська повстанська армія. Вона воювала на кілька фронтів, насамперед проти більшовицької росії та ще проти нацистської Німеччини. Однак не обмежувалася лише збройним протистоянням, а вела й контрпропагандистську діяльність. У підпільних умовах керівники УПА налагодили потужну видавничу мережу і поширювали ідеї визвольної боротьби навіть за межами України. Найбільшої популярності, звісно, набули листівки-карикатури про Сталіна, Гітлера, більшовицьку брехню про рівність і братерство. А сам СРСР зображався як тюрма народів, причому не лише українського. Навіть без міжнародної підтримки УПА вдалося протриматись проти величезної комуністичної імперії понад десятиліття. «Бабель» згадує історію боротьби в 15 найяскравіших карикатурах-мемах українських повстанців.

avr.org.ua / «Бабель»

avr.org.ua / «Бабель»

У друкарнях УПА видавали сотні різнопланових за тематикою листівок, адресованих різним прошаркам населення. На фото: листівка для селян із закликом опиратися встановленню колгоспів в Україні, кінець 1940 — початок 1950-х років. avr.org.ua / «Бабель»

Листівки-карикатури, що зображували правдиві реалії радянського режиму, були особливо популярні. На фото: карикатура на «добровільні» більшовицькі вибори, кінець 1940 — початок 1950-х років. avr.org.ua / «Бабель»

Найвідомішим художником УПА був Ніл Хасевич. На нього довго полювали загони НКВС, і зрештою вони його вбити в 1952 році. Однак частину його творчого спадку все ж вдалося зберегти. На фото: карикатура Хасевича «Що вивозять з України в росію», 1949 рік. avr.org.ua / «Бабель»

На фото: карикатура Хасевича «Що привозять в Україну з росії», 1949 рік. avr.org.ua / «Бабель»

Листівки УПА розповсюджувалися не лише на Західній, а й серед жителів Центральної, Південної та навіть Східної України. На фото: карикатура Ніла Хасевича кінця 1940 — початку 1950-х років. avr.org.ua / «Бабель»

Із 1943 року почали з’являтись листівки мовами поневолених більшовиками народів із закликом повстати проти кремля. На фото: листівка Ніла Хасевича «СРСР — тюрма народів» кінця 1949 року. avr.org.ua / «Бабель»

Інформаційний відділ УПА старався виявляти підрозділи Червоної армії, де солдати були невдоволені поведінкою своїх командирів, і намагався діяти методами контрпропаганди. Доходило до того, що червоноармійцям непомітно підкидали в кишені листівки УПА. На фото: листівка-карикатура із закликом до червоноармійців повстати проти кремля, 1949 рік. avr.org.ua / «Бабель»

Листівки УПА розповсюджували серед робітників, інтелігенції та навіть серед піонерів і комсомольців. Бувало й таке, що їх потай вклеювали в більшовицькі книжки, газети та іншу пропагандистську літературу. На фото: листівка-карикатура Ніла Хасевича 1951 року. avr.org.ua / «Бабель»

На фото: листівка-карикатура одного з учнів Ніла Хасевича «Робітники в СРСР працюють під примусом» 1949 року. avr.org.ua / «Бабель»

На фото: листівка-карикатура одного з учнів Ніла Хасевича «Інтелігенти в СРСР працюють під диктатом» 1949 року. avr.org.ua / «Бабель»

На фото: карикатура одного з учнів Ніла Хасевича на «сталінську» конституцію СРСР 1936 року, що проголошувала демократичні права та свободи, які фактично не виконувались, 1949 рік. avr.org.ua / «Бабель»

На фото: карикатура Ніла Хасевича на скасування смертної кари в СРСР у 1947 році. Олівцем дописані примітки Хасевича, «Зот» — це один з його псевдо, «Свирид» — псевдо його учня. avr.org.ua / «Бабель»

Зупинити масовий випуск і розповсюдження контрпропагандистської літератури УПА радянським спецслужбам вдалося лише в середині 1950-х років, проте окремі екземпляри брошур і листівок з’являлися ще до середини 1960-х років. На фото: листівка УПА 1950-х років. avr.org.ua / «Бабель»

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