Карикатури УНР початку ХХ століття: нерішучий Грушевський, омріяна незалежність і розрив з імперією, криваві більшовики, сусіди шматують Україну. Історія в 10 ілюстраціях-мемах

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nkp.cz / «Бабель»

Після фактичного розвалу російської імперії у 1917 році в українців нарешті зʼявився шанс створити власну державу. Політичні еліти створили в Києві парламент — Центральну Раду, яка очолила національний рух. Одним із перших демократичних проявів стало скасування цензури у пресі. І вона відреагувала на події, серед іншого, і політичними карикатурами, які можна вважати мемами того часу. Причому критикували не лише противників, але й своїх політичних лідерів — очільника Центральної Ради Михайла Грушевського, його заступника Володимира Винниченка тощо. На жаль, молодій українській державі досить скоро довелось воювати на кілька фронтів, і вона зрештою не встояла. Та головним противником тоді, як і зараз, була росія, тільки більшовицька. «Бабель» уже згадував про карикатури Першої та Другої світових війн. А тепер ми згадуємо спроби становлення української державності 1917—1921 років у десяти найяскравіших ілюстраціях-мемах українських карикатуристів того часу.

Михайло Грушевський тепер був не лише знаним науковцем, але й политиком, який очолював український парламент. Тож спочатку його критикували за нерішучість і обмеженість у відносинах з росією. На фото: Карикатура на Михайла Грушевського до Зʼїзду поневолених народів росії, що відбувся у вересні 1917 року. Учасники цього форуму виступали здебільшого … immh.kyiv.ua

Критикували карикатуристи й загравання української еліти з російським Тимчасовим урядом у Петрограді, особливо діставалось прихильнику автономії у складі «нової росії», заступнику голови Центральної Ради Володимиру Винниченку. На фото: Карикатура на делегацію УНР на чолі з Винниченком (у центрі), яка прибула на чергові переговори до Петрограду восе… immh.kyiv.ua

Якщо І Універсал Центральної Ради проголошував автономію, хоч й у складі росії, то ІІ Універсал став кроком назад, скасувавши автономію. Тож від української політичної еліти вимагали більш рішучих дій, насамперед остаточно порвати з росією. На фото: Карикатура «Перед ІІІ Універсалом», який нарешті проголосив заснування Української Народної Республі… immh.kyiv.ua

Ця карикатура 1917 року про проголошення ІІІ Універсалу насправді багато в чому збігається зі спогадами очевидців. Київські студенти вилазили на дерева біля Софійської площи, щоб не прогавити цей історичний момент. А очільники Центральної Ради провели урочитий огляд війська. immh.kyiv.ua

Хоча ІІІ Універсал знову проголошував автономію у складі росії, досить скоро стало зрозуміло, що з новою більшовицькою владою домовитися не вдасться. Тим паче після того, як більшовики спробували влаштувати збройний переворот у Києві. Тому цей Універсал сприймався як рішучий крок до незалежності та остаточного розриву з імперською росією. На фото: … Wikimedia / «Бабель»

Wikimedia / «Бабель»

Wikimedia / «Бабель»

Нарешті на початку січня 1918 року Центральна Рада ухвалила IV Універсал, який проголошував незалежність УНР від росії та закликав українців до боротьби з більшовиками, які розпочали наступ на Київ. Утримати їх не вдалося, попри героїчні спроби оборони, зокрема бій під Крутами. На фото: Карикатура на більшовицького командира Михайла Муравйова,… immh.kyiv.ua

Окрім війни з більшовиками, УНР мала територіальні суперечки з іншими державами. На фото: Карикатура початку 1918 року, де сусіди намагаються розірвати Україну на шматки. immh.kyiv.ua

Зрештою молодій українській державі довелось воювати на кілька фронтів. Головною загрозою були більшовики, які намагались створити радянську імперію, і білогвардійці, які планували відновити імперську росію. Проте із західними сусідами відносини були далеко не такі, як сьогодні. На фото: Сатирична мапа про події в Україні 1919—1920 років. nkp.cz / «Бабель»

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