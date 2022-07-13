Перша світова війна в карикатурах: гумористичні карти, дика та вічно пʼяна росія, країни-звіри та божевільний кайзер. Історія у 20 ілюстраціях-мемах

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Перша світова війна 1914—1918 років стала одним з наймасштабніших конфліктів в історії людства. У ній взяли участь 38 країн, поділених на два військово-політичні блоки — Антанту на чолі з Британією та Францією і Четверний союз на чолі з Німеччиною та Австро-Угорщиною. У цій війні застосовували нову зброю та техніку. А ще неабиякого розмаху набула воєнна пропаганда. Одним з найяскравіших її втілень стали карикатури, які зараз можна назвати мемами. Вони не лише мали зміцнювати бойовий дух в армії та патріотизм у цивільних, але й висміювали ворожі армії, правителів і політиків. Німці зображували росіян здичавілими і вічно пʼяними варварами та глузували із самовпевненості англійців. Головним винуватцем війни у країнах Антанти вважали німецького імператора Вільгельма ІІ, якого на карикатурах зображували божевільним, який уклав угоду з дияволом. Воюючі держави подавались в образах різних звірів і навіть страв. «Бабель» згадує Першу світову війну у 20 найяскравіших карикатурах-мемах.

Під час Першої світової війни стереотипні образи ворогів і союзників часто пропагувалися за допомогою гумористичних карт. На фото: Французька версія британської карикатури Hark! Hark! The Dogs Do Bark! 1914 року, де ворогуючі сторони порівнюються із собаками, а росію уособлюють ведмідь і цар на паровому катку — натяк на відсталість росії, куди тіль… Wikimedia

На фото: Німецька сатирична карта початку Першої світової у 1914 році. Тут головним противником зображується росія, яка намагається «проковтнути» всю Європу. Wikimedia

На фото: Японська сатирична карта Першої світової 1914 року. У вигляді собаки зображена Німеччина. Europeana1914-1918

Карти-карикатури росії були менш багаті на образи. Зазвичай, держави тут мали людську подобу. На фото: російська сатирична карта 1914 року. Wikimedia

Воюючі держави зображували в образі звірів, найчастіше — собак, не лише на гумористичних картах. Кожну з держав уособлювала конкретна порода, наприклад, Велику Британію — англійський бульдог. На фото: Британська патріотична карикатура 1915 року з гаслом «Чи ми боїмось? Ні!». Wikimedia

На фото: Болгарська карикатура фінального періоду Першої світової війни 1917—1918 років, де держави Антанти зображені у вигляді пацюків, а країни Четверного союзу добивають ведмедя-росію. Wikimedia

Попри популярність у всій Європі, такса стала одним із символів Німеччини в карикатурах держав Антанти. Найчастіше цю породу асоціювали з образом німецького шпигуна. На фото: Американська карикатура 1910-х років. Wikimedia

А от на німецьких карикатурах Німеччина та її союзники зображувались у вигляді інших пород собак. На фото: Німецька карикатура часів Першої світової із написом «Ми тримаємося разом міцно і віддано». Europeana1914-1918

На російських карикатурах країни-учасниці війни іноді зображували як ворогуючі національні страви та напої. При цьому в самій росії, особливо наприкінці війни був брак продовольства — голодували не лише солдати, але й населення. На фото: російська карикатура часів Першої світової. Europeana1914-1918

Meisterdrucke

Meisterdrucke

У росії Вільгельма ІІ нерідко порівнювали із французьким державним діячем і полководцем Наполеоном Бонапартом, який на початку ХІХ століття насправді кілька разів завдавав росіянам поразки, допоки його не вдалось перемогти в 1815 році спільними зусиллями росії, Пруссії та Австрії. На фото: Вільгельм ІІ в образі Наполеона на російській карикатурі ча… Europeana1914-1918

Для антибританської пропаганди німецькі карикатуристи іноді використовували Джона Булля — іронічне уособлення типового англійця, який зображувався червонопиким низькорослим товстуном з бакенбардами, у червоному сюртуку, білих штанах або лосинах і невисокому циліндрі. На фото: Німецька карикатура із зображенням Джона Булля 1915 року. Europeana1914-1918

Німецькі карикатуристи часто висміювали солдатів та озброєння російської армії, росіян зображували п’яницями, яких батогами женуть у бій такі ж п’яні офіцери. На фото: Німецька карикатура часів Першої світової із підписом «Кожен постріл — це (мертвий) росіянин». Europeana1914-1918

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До створення воєнних карикатур залучали й відомих художників. На фото: Карикатура українського художника-авангардиста Казимира Малевича 1914 року. Wikimedia

Одним із нововведень Першої світової війни стала хімічна зброя. Це знайшло своє відображення і в карикатурах. На фото: Американська карикатура 1916 року «Лекція про хімічну зброю».

Були й антивоєнні карикатури, де йшлось про те, що велика війна не принесе користі жодній з європейських держав. На фото: Британська антивоєнна карикатура 1914 року. Wikimedia

Наслідком Першої світової війни став розвал чотирьох імперій: російської, Австро-Угорської, Османської та Німецької. На фото: Болгарська карикатура фінального періоду Першої світової війни 1917—1918 років, коли російська імперія вже фактично розвалилась, а Україна і Польща отримали шанс звільнитися з-під російського ярма. Wikimedia

Карикатури-меми допомагали протистояти ворогові в різних війнах, і сьогоднішня війна з росією не виключення. А «Бабелю» допоможе ваш донат: 🔸 у гривні,🔸 у криптовалюті, 🔸 PayPal: paypal@babel.ua.