Три місяці окупанти знищували Північну Салтівку — найбільш обстріляний район Харкова. Українська армія відтісняє російську армію від міста, а у зруйновані будинки повертаються люди — фоторепортаж

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Юрій Паливода / «Бабель»

Північна Салтівка — один з найбільших житлових районів Харкова, що розташований поблизу кільцевої. Раніше тут мешкали 400 тисяч людей. Після повномасштабного вторгнення рф 24 лютого саме в цьому районі були важкі бої між російськими окупантами, які намагались захопити Харків, і українською армією. У Північній Салтівці зруйновані приблизно 70% будинків. На початку травня українська армія почала відтісняти окупантів від Харкова, а в червні в район почали повертатися люди. Міська влада каже, що зарано — місто досі обстрілюють, комунікації пошкоджені, але людей це не зупиняє. Вони готують їжу у дворах, прибирають територію довкола будинків і розгрібають сміття у квартирах. Із їжею мешканцям допомагають волонтери, вони ж годують покинутих котів. Комунальники відновлюють роботу мереж, територію патрулюють військові — багато квартир обчистили мародери. Фотограф Юра Паливода спеціально для «Бабеля» побував у Північній Салтівці, ось його фоторепортаж про те, як зараз живе район.

Марія — колишня вчителька, їй 92 роки. Вона живе в підвалі від початку війни. Юрій Паливода / «Бабель»

Юрій Паливода / «Бабель»

Юрій Паливода / «Бабель»

Юрій Паливода / «Бабель»

Юрій Паливода / «Бабель»

Юрій Паливода / «Бабель»

Юрій Паливода / «Бабель»

Юрій Паливода / «Бабель»

Юрій Паливода / «Бабель»

Юрій Паливода / «Бабель»

Юрій Паливода / «Бабель»

Юрій Паливода / «Бабель»

Юрій Паливода / «Бабель»

Юрій Паливода / «Бабель»

Юрій Паливода / «Бабель»

Володимир уперше за три місяці прийшов подивитися, що залишилось від його гаража. До перших обстрілів він встиг забрати своє авто. Унаслідок обстрілів і пожеж повністю знищений кооператив на 400 гаражів. Юрій Паливода / «Бабель»

Юрій Паливода / «Бабель»

Юрій Паливода / «Бабель»

Юрій Паливода / «Бабель»

Пані Марина варить чай та готує їжу у дворі власного будинку. Дякує волонтерам, що дуже допомагають їм із сусідами продуктами. Юрій Паливода / «Бабель»

Юрій Паливода / «Бабель»

Юрій Паливода / «Бабель»

Юрій Паливода / «Бабель»

Фотографи «Бабеля» показують війну та її наслідки, а ви можете допомогти їм робити це й надалі. Підтримайте «Бабель»:

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