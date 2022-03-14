Російські війська два тижні бомблять і знищують Харків, під обстрілами гинуть люди. Так зараз виглядає місто ― фоторепортаж

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Стас Козлюк / Бабель

Фотограф Стас Козлюк до війни робив для «Бабеля» фоторепортажі з акцій протесту та писав про злочини «Беркуту» на Майдані. Зараз він працює фіксером для іноземних журналістів. Кілька днів тому він дізнався, що в Харків можна проїхати. Дванадцятого березня Стас потрапив у центр міста, яке російські війська бомблять уже другий тиждень. Він їздив із саперами, витягав двигуни від снарядів «Град», був у будівлі Обласної державної адміністрації та побував біля Університету імені Каразіна. Тринадцятого березня Стас працював із рятувальниками, які розбирають завали. Ось фоторепортаж Стаса Козлюка про місто, яке знищують російські війська.

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель