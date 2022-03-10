Скільки військових втратила армія РФ? Ось усі доступні нам оцінки та методики розрахунків (спойлер: вони лежать у діапазоні 500—12 000 осіб)

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Getty Images / «Бабель»

На пʼятнадцятий день вторгнення Росії в Україну свої оцінки втрат надали дві незалежні групи розслідувачів, Міністерство оборони США, український Генеральний штаб і російська сторона. «Бабель» зібрав всі дані, доступні станом на цю годину.

12 000 осіб

Це загальні бойові втрати противника, за даними Генерального штабу ЗСУ. Генштаб не розкриває методику підрахунку (найімовірніше, він збирає доповіді підрозділів і підсумовує втрати) і не деталізує дані втрат, тому незрозуміло, чи включені до цього числа поранені або лише вбиті.

4 500 загиблих

Це консервативна оцінка журналіста й одного з провідних розслідувачів Bellingcat Христо Грозєва. Він посилається на методику, де за відкритими даними (записами та фотографіями в соціальних мережах) підраховується кількість втраченої військової техніки, а на основі цих даних — кількість загиблих.

2 000—4 000 загиблих

Це оцінка директора Розвідувального управління Міністерства оборони США Скотта Берьє, яку він озвучив на засіданні Комітету з розвідки Палати представників. Він ґрунтується на «розвідданих і відкритих джерелах».

2 000 загиблих і 5 000 поранених

Це оцінка Руслана Левієва — засновника Conflict Intelligence Team (CIT), групи російських незалежних аналітиків (5 березня CIT евакуювала всіх співробітників із Росії). Вона ґрунтується на даних про втрачену техніку; також CIT враховує кількість батальйонно-тактичних груп, які Росія виводить у тил (що означає, що БТГ втратила половину чи більше особового складу).

498 загиблих і 1 597 поранених

Це оцінка Міністерства оборони РФ.

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