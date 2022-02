Що подивитися у вихідні. Трилер про жахи офісної роботи «Поділ», другий сезон «Космічних сил» Стіва Карелла та мультсеріал «Пригоди Капхеда» у стилі американських 1930-х

Тексти

Цього тижня на Netflix, Amazon Prime та Apple TV+ чотири цікавих релізи. Серед них — другий сезон військової комедії «Космічні сили», анімаційний серіал «Пригоди Капхеда» за мотивами стильної відеогри, фантастичний трилер про безжальну корпорацію «Поділ» та четвертий сезон «Дивовижної місіс Мейзел» про Нью-Йорк середини ХХ століття. «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків та підказує, що подивитися у вихідні

Військова комедія «Космічні сили» — другий сезон

Про що серіал. Генерал Марк Нерд очікував, що його призначать головою Військово-повітряних сил. Але командування відправляє його керувати новоствореними Космічними силами. Нерд мало розуміється на космічній темі, а його сім’я незадоволена переїздом на базу в Колорадо. Тепер генералу треба вирішувати одразу безліч питань — запускати супутник, знаходити спільну мову з цивільними вченими, вигравати космічні перегони з Китаєм та конкурувати з іншими генералами за посаду.

Space Force / Netflix / шоуранери — Стів Карелл, Ґреґ Деніелс / у головних ролях — Стів Карелл, Джон Малкович, Бен Шварц / тривалість — 7 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 75% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,7.



Що кажуть критики. Variety пише, що перший сезон був досить напруженим і навіть серйозним, а ось другий — доволі розслаблена комедія. The Hollywood Reporter вважає, що драматичні недоліки другого сезону можна було б пробачити, якби було більше вдалих жартів.

Анімаційний серіал «Пригоди Капхеда»

Про що серіал. Cuphead — відеогра, яка вийшла у 2019 році. Вона була зроблена в стилі мультфільмів Disney 1930-х років та розповідала про пригоди братів Капхеда та Маґмена — чоловічків із головами-чашками, які подалися до казино і мусили боротися там із дияволом та його посіпаками. Гра стала досить популярною завдяки своїй продуманій естетиці. І ось за мотивами гри на Netflix вийшов анімаційний серіал у тому ж стилі.

The Cuphead Show! / Netflix / автори — Чад і Джаред Молденгауери / у головних ролях (озвучка) — Тру Валентіно, Френк Тодаро, Вейн Брейді / тривалість — 12 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 58% від критиків, 89% від глядачів / рейтинг IMDb — 9,0.

Що кажуть критики. Polygon вважає, що серіал вийшов занадто дитячим, на відміну від гри, яка мала чим зачепити дорослу аудиторію. The Verge каже, що шоу інколи занадто динамічне, і це було добре у грі, де ти береш участь у процесі, але не працює в серіалі, коли ти лише глядач.

Фантастичний трилер «Поділ»

Про що серіал. У недалекому майбутньому технології дозволили тимчасово відключати певну частину людської пам’яті. Цим користується велика корпорація Lumen — увійшовши в офіс, її працівники забувають про свої домашні проблеми та про життя за межами роботи взагалі. А згодом, ввечері, згадують знову, а про події на роботі, навпаки, забувають. Все працює добре до того моменту, поки один працівник не починає цікавитися, що ж відбувається в офісі насправді й чим взагалі займається компанія, де він працює.

Severance / Apple TV+ / шоуранери — Ден Еріксон, Бен Стіллер, Айофе МакАрдл / у головних ролях — Адам Скотт, Зак Черрі, Брітт Ловер / тривалість — 9 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 95% від критиків / рейтинг IMDb — 8,5.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що серіал може здатися дещо повільним, але насправді майже всі його епізоди чудові. The New York Times вважає, що серіал, попри елементи фантастики, говорить про дуже реальні речі та перетворюється на притчу про сучасне життя.

Драмеді «Дивовижна місіс Мейзел» — четвертий сезон

Про що серіал. Міріам «Мідж» Мейзел — молода домогосподарка, яка живе в Нью-Йорку в кінці 1950-х. Її чоловік Джоел працює в компанії, що виробляє пластик, а вечорами розважає публіку як стендап-комік у кафе «Газлайт». Після чергового невдалого виступу він свариться с Мідж, звинувачує її у своїх невдачах, а згодом взагалі залишає жінку заради своєї секретарки. Мідж напивається з горя у тому ж кафе, а потім несподівано видає глядачам імпровізований монолог про своє життя. І цей монолог виявляється більш вдалим, ніж завчені жарти її чоловіка. Мідж починає будувати кар’єру стендап-коміка.

The Marvelous Mrs. Maisel / Amazon Prime / шоуранер — Емі Шерман-Палладіно / у головних ролях — Рейчел Броснаген, Майкл Зеген, Алекс Борштейн / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 89% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,7.

Що кажуть критики. The Hollywood Reporter каже, що перші два епізоди четвертого сезону хибує на самоповтори, але бажання дивитися серіал далі не зникає. The Guardian відмічає, що в новому сезоні гра Рейчел Броснаген стала ще кращою.

