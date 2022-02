Что посмотреть в выходные. Триллер об ужасах офисной работы «Разделение», второй сезон «Космических сил» Стива Карелла и мультсериал «Шоу Чашека!» в стиле американских 1930-х

Военная комедия «Космические силы» — второй сезон

О чем сериал. Генерал Марк Нерд ожидал, что его назначат главой Военно-воздушных сил. Но командование отправляет его управлять недавно созданными Космическими силами. Нерд мало что понимает в космической теме, а его семья недовольна переездом на базу в Колорадо. Теперь генералу надо решать множество задач — запускать спутник, находить общий язык с гражданскими учеными, выигрывать космическую гонку с Китаем и конкурировать с другими генералами за должность.

Space Force / Netflix / шоураннеры — Стив Карелл, Грег Дэниелс / в главных ролях — Стив Карелл, Джон Малкович, Бен Шварц / продолжительность — 7 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 75% от зрителей / рейтинг IMDb — 6,7.



Что говорят критики. Variety пишет, что первый сезон был достаточно напряженным и даже серьезным, а вот второй — довольно расслабленная комедия. The Hollywood Reporter считает, что драматические недостатки второго сезона можно было бы простить, если бы было больше удачных шуток.

Анимационный сериал «Шоу Чашека!»

О чем сериал. Cuphead — видеоигра, которая вышла в 2019 году. Она была сделана в стиле мультфильмов Disney 1930-х годов и рассказывала о приключениях братьев Чашека и Кружека — человечков с головами-чашками, которые отправились в казино и вынуждены были бороться там с дьяволом и его помощниками. Игра стала довольно популярной благодаря своей продуманной эстетике. И вот в том же стиле на Netflix вышел анимационный сериал по мотивам игры.

The Cuphead Show! / Netflix / авторы — Чад и Джаред Молденгауэры / в главных ролях (озвучка) — Тру Валентино, Фрэнк Тодаро, Уэйн Брейди / продолжительность — 12 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 58% от критиков, 89% от зрителей / рейтинг IMDb — 9,0.

Что говорят критики. Polygon считает, что сериал получился слишком детским в отличие от игры, которой было чем заинтересовать взрослую аудиторию. The Verge говорит, что шоу иногда слишком динамичное, и это было хорошо в игре, где ты участвуешь в процессе, но не работает в сериале, когда ты только зритель.

Фантастический триллер «Разделение»

О чем сериал. В недалеком будущем технологии позволили временно отключать определенную часть человеческой памяти. Этим пользуется крупная корпорация Lumen — войдя в офис, ее работники забывают о своих домашних проблемах и о жизни вне работы вообще. А потом, вечером, вспоминают снова, а о событиях на работе, наоборот, забывают. Все работает хорошо до того момента, пока один сотрудник не начинает интересоваться, что происходит в офисе на самом деле и чем вообще занимается компания, где он работает.

Severance / Apple TV+ / шоураннеры — Дэн Эриксон, Бен Стиллер, Айоф МакАрдл / в главных ролях — Адам Скотт, Зак Черри, Бритт Лоуэр / продолжительность — 9 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 95% от критиков / рейтинг IMDb — 8,5.

Что говорят критики. The Guardian пишет, что сериал может показаться несколько медленным, но на самом деле почти все его эпизоды потрясающие. The New York Times считает, что сериал, несмотря на элементы фантастики, говорит об очень реальных вещах и превращается в притчу о современной жизни.

Драмеди «Удивительная миссис Мейзел» — четвертый сезон

О чем сериал. Мириам «Мидж» Мейзел — молодая домохозяйка, живущая в Нью-Йорке в конце 1950-х. Ее муж Джоэл работает в компании, которая производит пластик, а по вечерам развлекает публику как стендап-комик в кафе «Газлайт». После очередного неудачного выступления он ссорится с Мидж, обвиняет ее в своих неудачах, а потом вообще оставляет жену ради своей секретарши. Мидж напивается с горя в том же кафе, а затем неожиданно выдает зрителям импровизированный монолог о своей жизни. И этот монолог оказывается более удачным, чем заученные шутки ее мужа. Мидж начинает строить карьеру стендап-комика.

The Marvelous Mrs. Maisel / Amazon Prime / шоураннер — Эми Шерман-Палладино / в главных ролях — Рэйчел Броснаген, Майкл Зеген, Алекс Борштейн / продолжительность — 8 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 89% от зрителей / рейтинг IMDb — 8,7.

Что говорят критики. The Hollywood Reporter говорит, что первые два эпизода четвертого сезона грешат самоповторами, но желание смотреть сериал дальше не исчезает. The Guardian отмечает, что в новом сезоне игра Рэйчел Броснаген стала еще лучше.

Мы еженедельно отслеживаем новинки на стримингах, чтобы вы ничего не упустили. Поддержите «Бабель» донатом.