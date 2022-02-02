Подкаст Джо Рогана з антивакцинатором розлютив аудиторію Spotify та музикантів. Рогана виженуть чи він надто успішний? Коротко про скандал у найпопулярнішому подкасті світу

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Getty Images / «Бабель»

Тридцятого січня 2022 року стримінговий сервіс Spotify заборонив у себе будь-який контент про шкоду вакцинації та про заклики заражатися ковідом, щоб отримати імунітет. Причиною заборони став скандал із випуском шоу Joe Rogan Experience. Тридцять першого грудня 2021 подкастер Джо Роган випустив інтервʼю з імунологом Робертом Мелоуном, який заперечує користь щеплень від ковіду. Після цього Рогана та Spotify почали критикувати за розповсюдження фейків, а музикант Ніл Янг зажадав прибрати свої пісні з платформи на знак протесту проти контенту Рогана. Альбоми Янга зникли зі Spotify, але інші музиканти, наприклад, Джоні Мітчелл та Нільс Лофгрен, теж почали вимагати прибрати свої пісні, і акції компанії впали на 12%. Шоу Joe Rogan Experience виходило з 2009 року на YouTube. У 2020 році Spotify уклав із Роганом контракт на $100 мільйонів, викупивши шоу і зробивши його своїм ексклюзивом, після чого акції платформи подорожчали на 10%. «Бабель» розповідає, що саме сталося на шоу Рогана, і як найдорожчий контент Spotify став для компанії джерелом проблем.

Що було у випуску, через який розпочався скандал

Гостем Joe Rogan Experience був Роберт Мелоун — вірусолог та імунолог, відомий у США своєю критикою вакцинації. Мелоун називає себе «винахідником мРНК-вакцин», хоча ним не є. Він справді займався цією темою і в 1989 році випустив статтю про свої дослідження, але практичного результату не досяг. На ранніх стадіях пандемії Мелоун брав участь у дослідженнях Pepsid AC — ліків проти печії, які розглядали як потенційний засіб для лікування ковіду. До його думки прислухалися сотні тисяч підписників у Twitter, але модератори назвали профіль небезпечним та заблокували за дезінформацію.

На шоу Рогана Мелоун порівняв зусилля з вакцинування у США із владою нацистів у Німеччині 1930-х років. Він вважає, що вакцина не потрібна тим, хто вже перехворів, і щеплення навіть збільшує шанси заразитися «Омікроном». Також він заявив про страшні побічні ефекти від щеплення: міокардит у хлопчиків, безпліддя у дівчаток, зниження IQ та тенденцію до розвитку масового психозу. Щоправда, не підтвердив своїх заяв результатами досліджень. Джо Роган погодився з думкою лікаря про перевагу вродженого імунітету над вакциною.

В ефірі обговорили фінансову зацікавленість лікарень у тому, щоби фіксувати більше смертей від ускладнень після ковіду. За словами Мелоуна, за кожен підтверджений діагноз лікарям виплачують 3 тисячі доларів. Не обійшлось і без політики. Лікар поставив під сумнів, що президент Джо Байден реально вакцинувався. «Наш уряд вийшов із-під контролю. Вони беззаконні, вони повністю ігнорують біоетику», — підсумував Мелоун.

Як громадськість відреагувала на гучні заяви

Подкасти Joe Rogan Experience слухають близько 11 мільйонів людей, тому випуск за участю противника вакцинації не залишився поза увагою. Слухачів обурила бездіяльність Spotify у ситуації поширення фейкової інформації про коронавірус. Понад 270 лікарів та науковців зі всього світу підписали відкритого листа зі скаргою на сервіс. На їхню думку, теорія Роберта Мелоуна підриває авторитет лікарів та значущість наукових відкриттів в очах громадськості. Це звернення було не єдиним ударом для Spotify.

Роберт Мелоун Getty Images / «Бабель»

Канадський музикант Ніл Янг, який у дитинстві перехворів на поліомієліт через відсутність вакцини, зажадав видалити свою музику з платформи попри 6 мільйонів щомісячних слухачів. «Я роблю це, тому що Spotify розповсюджує фейкову інформацію про вакцини, що потенційно призводить до смерті тих, хто вірить у неї [...] Вони можуть мати або Рогана, або Янга, не обох», — поставив ультиматум артист. Через своє рішення він втратив приблизно 60% прибутку. За Янгом пішли рок-виконавиця Джоні Мітчелл та гітарист Нільс Лофгрен. Музиканти закликають інших розірвати контракт з компанією, яка підтримує «смертельну дезінформацію».

Письменниця Брене Браун припинила випуск подкастів на Spotify. Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл засудили сервіс за «нестримно хибну та спотворену інформацію», але продовжили роботу над випуском подкастів вартістю $25 мільйонів.

Що про це думає винуватець скандалу

Після початку жвавих протестів у соцмережах Джо Роган запостив у Instagram відеозвернення, в якому висловив свою думку про подкаст з Мелоуном. Ведучий наполягає, що дезінформувати населення не входило до його планів. «Я не знаю, бо я не лікар. Я не вчений. Я просто людина, яка сідає та розмовляє з людьми», — заявив Роган. Він все ще вважає запрошеного гостя кваліфікованим та досвідченим лікарем, але розмова з ним не зробила ведучого противником вакцини. Його позиція така: «Мої слова [про необовʼязковість щеплень] стосувалися лише молодих здорових людей. Але, з іншого боку, щепитися треба заради безпеки оточення».

Джо Роган нагадав, що раніше запрошував лікарів із протилежною думкою. Наприклад, Майкла Остерхольма, який входить до консультативної ради президента Байдена щодо ковіду. Проте ведучий вибачився та визнав свою провину. Він пообіцяв краще працювати над списком гостей та запрошувати більше людей з різними точками зору. Договір Рогана зі Spotify залишається чинним.

Подкастер і раніше потрапляв у скандали, повʼязані з ковідом та вакцинами. Він уже вибачався за заклики не вакцинуватися, коли сам захворів на ковід у вересні 2021 року. Але після цього знову порівняв паспорти вакцинації з Голокостом.

Які зміни очікують на платформу

Spotify виступає за безпеку для слухачів та свободу для творців контенту. Прохання Ніла Янга про припинення співпраці задовільнили, але з заувагою, що сподіваються на його повернення. Тридцятого січня 2022 року глава компанії Даніель Ек оголосив про нові правила Spotify.

Насамперед на платформі додадуть спеціальні позначки до випусків подкастів, у яких обговорюють коронавірус. Користувачам запропонують дізнатися більше на спеціальному порталі, заснованому на «актуальній інформації, якою діляться вчені, лікарі, академіки та органи охорони здоровʼя у всьому світі».

Сервіс зробив правила модерації контенту прозорішими. Тепер Spotify блокуватиме контент із пропагандою небезпечної, хибної чи оманливої медичної інформації. Повторні порушення призведуть до видалення облікового запису. Правила є єдиними для всіх, тому мають стосуватися і Джо Рогана. Але до яких дій вдасться сервіс щодо одного зі своїх найцінніших творців контенту, якщо скандал повториться, поки сказати складно.

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