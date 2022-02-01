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У США вийшли перші епізоди документального серіалу «Секрети Playboy». Вони про газлайтинг, боді- і слатшеймінг в особняку Хʼю Хефнера. Але в минулому столітті цих слів не знали — (майже) всі були в захваті

Автор:
Катерина Коберник
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Наприкінці січня на американському телеканалі A&E вийшли перші два епізоди документального серіалу «Секрети Playboy». На премʼєру шоу із десяти епізодів чекали з літа минулого року. Автори анонсували ексклюзивні інтервʼю та правду про імперію засновника Playboy Хʼю Хефнера, яку він багато років намагався приховувати. Судити про те, наскільки сенсаційним вийшов серіал, поки що зарано. Ми подивилися перші епізоди і коротко переказуємо спогади колишніх подружок медіамагната, його близьких друзів та невипадкових свідків гучних вечірок у легендарному особняку Хефнера у Лос-Анджелесі.

Режисерка серіалу, журналістка Олександра Дін одразу попереджає глядачів, що її фільм — це жіночий погляд на історію Playboy, чоловічих було вдосталь. Тому головні героїні двох перших епізодів — теж жінки, зокрема багаторічна подружка Хефнера Голлі Медісон і дочка його особистого лікаря та друга Дженніфер Сагінор. Вперше вона потрапила до маєтку Хефнера в Лос-Анджелесі у шість років, згодом отримала окрему кімнату і стала свідком усього, чим жили постояльці та гості особняка.

Дженніфер Сагінор вперше потрапила до особняка Хефнера у 6 років. З того часу вона була свідком гучних вечірок та оргій.

Netflix

У перших двох епізодах жінки розповідають, чому публічний і реальний образи Хефнера так сильно відрізнялися. Для цього він зробив чимало. Перший номер Playboy з Мерилін Монро на обкладинці вийшов у 1953 році — Хефнеру тоді було всього 27 років. Журнал розійшовся 50-тисячним накладом. Відтоді для мільйонів людей Хефнер став символом змін та батьком сексуальної революції. Починаючи з 1950-х років він неодноразово публічно підтримував ЛГБТ-рух і одностатеві шлюби. Також відкрито виступав проти сегрегації — постійно кликав на свої вечірки темношкірих, організовував джазові фестивалі за їхньою участю та публікував у Playboy інтервʼю Мухаммеда Алі та Мартіна Лютера Кінга. Сам Хефнер вважав себе чи не головним союзником жінок у боротьбі за особисту свободу та право на сексуальність. Феміністки тих часів, щоправда, думали інакше — вони постійно звинувачували Хефнера в обʼєктивації жінок і в публічних дискусіях просили не називати геть усіх принизливим словом girls (дівчата).

Хефнер був активним противником сегрегації — він постійно запрошував на свої вечірки темношкірих.

Getty Images / «Бабель»

Ці факти та спогади кількох друзів Хефнера — єдине хороше, що є в перших двох епізодах про медіамагната. Про інший, менш відомий бік його життя розповідають колишні подружки. У їхніх історіях немає жодного слова про повагу, підтримку та рівноправність. Ось головні тези.

Легендарне місце в особняку Playboy — грот у басейні.

Getty Images / «Бабель»

Ще до релізу перших епізодів серіалу нові власники Playboy, компанія PLBY Group, опублікували відкритий лист. Вони заявили, що вірять та підтримують жінок, які вирішили розповісти про свій досвід. У листі також нагадали, що сімʼя Хефнера більше не має відношення до компанії, а 80% її працівників — жінки.

Щодо особняка Хефнера, зараз він належить його сусідові, фінансистові Дарену Мотрополусу. Хефнер продав будинок за рік до смерті у сто разів дорожче, ніж купив — за $100 мільйонів.