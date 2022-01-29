Що подивитися у вихідні. Мультижанровий детектив «Вечірка», чорна комедія «Жінка в домі навпроти дівчини у вікні» та фінальний сезон кримінальної «Ґоморри»

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Цього тижня на Netflix, HBO Max та Apple TV+ чотири цікавих релізи. Серед них детективний серіал «Вечірка», епізоди якого зняті у різних жанрах — від комедії до трилера, пародійний серіал «Жінка в домі навпроти дівчини у вікні», сицилійська комедія «Це підстава! Загадкове вбивство по-сицилійськи» та фінальний сезон італійської кримінальної саги «Ґоморра». «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків та підказує, що подивитися у вихідні.

Чорна комедія «Жінка в домі навпроти дівчини у вікні»

Про що серіал. Анна — самотня жінка, її дочка Елізабет померла три роки тому. Вона топить горе у вині, яким запиває пігулки, і страждає на омброфобію — боїться дощу. Через вікно вона споглядає за своїм сусідом Нілом та його донькою Еммою. Одного дня Анна бачить дивні події в домі Ніла. Їй здається, що Ніл убив свою подругу Лізу. Та чи це сталося насправді, чи від алкоголю та ліків у Анни почалися галюцинації — вона й сама до кінця не розуміє. Серіал у пародійному ключі обігрує сюжети різних трилерів про випадкових свідків вбивства, таких як «Дівчина у потягу» чи «Жінка у вікні».

The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window / Netflix / шоуранери — Рейчел Рамрас, Г'ю Девідсон, Ларрі Дорф / у головних ролях — Крістен Белл, Майкл Ілі, Том Райлі / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 64% від критиків / рейтинг IMDb — 7,2.

Що кажуть критики. The Guardian вважає, що комедійна частина серіалу часто не працює, глядачу не дуже смішно там, де має бути. The Hollywood Reporter відзначає гарну гру Крістен Белл, але каже, що серіалу бракує другорядних героїв, які б допомогли її героїні розкритися.

Комедійний серіал «Це підстава! Загадкове вбивство по-сицилійськи»

Про що серіал. Комедійно-кримінальний серіал від італійського дуету коміків Фікарра та Піконе. Двоє майстрів із ремонту телевізорів, свояки Сальво та Валентіно, приїжджають у звичайний дім на виклик, але знаходять там труп. Тепер, по-перше, вони підозрювані для поліції, а по-друге, їх шукає місцева мафія. І кожен крок, який вони роблять, щоб виплутатися з цієї історії, тільки збільшує кількість їхніх проблем.

Framed! A Sicilian Murder Mystery / Netflix / шоуранери — Сальваторе Фікарра, Валентіно Піконе / у головних ролях — Сальваторе Фікарра, Валентіно Піконе, Анна Фавелла / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 6,9.

Що кажуть критики. Оглядач на LeisreByte каже, що це свіжий аматорський детектив з неповторним шармом, захопливими поворотами сюжету та напруженими кульмінаційними моментами. Decider, навпаки, вважає, що серіал зможе розсмішити хіба що мешканців Сицилії.

Детективний серіал «Вечірка»

Про що серіал. Вечірка на честь зустрічі випускників завершується вбивством хлопця на ім’я Ксав’є, артиста та рок-зірки. На місце прибуває детектив Деннер, яка має опитати усіх присутніх на вечірці, скласти докупи їхні історії та відновити картину подій. Але зробити це складно, бо всі пам’ятають ніч трагедії по-різному. Кожна серія — спогади одного з підозрюваних, зняті в різних жанрах. Для когось вечірка була схожа на романтичну комедію, для когось — на психологічний трилер чи навіть мюзикл.

The Afterparty / Apple TV+ / шоуранер — Крістофер Міллер / у головних ролях — Тіффані Геддіш, Сем Річардсон, Зої Чао / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 85% від критиків / рейтинг IMDb — 7,5.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що за зміною жанрів від епізоду до епізоду цікаво спостерігати, хоча серіал надміру затягнутий, щоб стати чудовим. Variety каже, що серіал інтригує, змушує уважно дивитися всі історії та розплутувати загадку.

Кримінальний серіал «Ґоморра» — п’ятий сезон

Про що серіал. Серіал за мотивами однойменного роману Роберто Савіано та фільму Маттео Гарроне 2008 року. Чіро Ді Марціо — злочинець з Неаполя, працює на впливовий кримінальний клан Савастано, допомагаючи їм заробляти в наркобізнесі. Протягом усіх сезонів Чіро стикається з різними проблемами — конкуренцією за територію з кланом Конте та іншими противниками, розколом всередині самого клану Савастано, яким керують старий Пʼєтро та його син Дженнаро, прискіпливою увагою поліції. Головним героєм четвертого сезону був здебільшого Дженнаро, але в останньому п’ятому має повернутися Чіро.

Gomorrah / HBO Max / шоуранер — Стефано Солліма / у головних ролях — Марко Д'Аморе, Фортунато Черліно, Сальваторе Еспозіто / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 85% від критиків, 91% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,7.

Що кажуть критики. The New York Times вважає, що останній сезон — динамічна фінальна гра Чіро та Дженнаро, за якою цікаво спостерігати. The Telegraph пише, що серіал вчергове нагадує — ніхто не вміє зняти таку переповнену димучими трупами та пострілами розвагу, як італійці.

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