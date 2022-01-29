Что посмотреть в выходные. Мультижанровый детектив «Вечеринка», черная комедия «Женщина в доме напротив девушки в окне» и финальный сезон криминальной «Гоморры»

Черная комедия «Женщина в доме напротив девушки в окне»

О чем сериал. Анна — одинокая женщина, ее дочь Элизабет умерла три года назад. Она топит горе в вине, которым запивает таблетки, и страдает омброфобией — боится дождя. Через окно она наблюдает за своим соседом Нилом и его дочерью Эммой. Однажды Анна видит странные события в доме Нила. Ей кажется, что Нил убил свою подругу Лизу. Но случилось ли это, или от алкоголя и лекарств у Анны начались галлюцинации — она и сама до конца не понимает. Сериал в пародийном ключе обыгрывает сюжеты разных триллеров о случайных свидетелях убийства, таких как «Девушка в поезде» или «Женщина в окне».

The Woman in the House Across the Street от Girl in the Window / Netflix / шоураннеры — Рэйчел Рамрас, Хью Дэвидсон, Ларри Дорф / в главных ролях — Кристен Белл, Майкл Или, Том Райли / продолжительность — 8 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 64% от критиков / рейтинг IMDb – 7,2.

Что говорят критики. The Guardian считает, что комедийная часть сериала часто не работает, зрителю не очень смешно там, где должно бы. The Hollywood Reporter отмечает хорошую игру Кристен Белл, но говорит, что сериалу не хватает второстепенных героев, которые помогли бы ее героине раскрыться.

Комедийный сериал «Подставили!»

О чем сериал. Комедийно-криминальный сериал от итальянского дуэта комиков Фикарра и Пиконе. Двое мастеров по ремонту телевизоров, свояки Сальво и Валентино, приезжают в обычный дом по вызову, но находят там труп. Теперь, во-первых, они подозреваемые для полиции, а во-вторых, их ищет местная мафия. И каждый шаг, который они делают, чтобы выпутаться из этой истории, только увеличивает количество их проблем.

Framed! A Sicilian Murder Mystery / Netflix / шоураннеры — Сальваторе Фикарра, Валентино Пиконе / в главных ролях — Сальваторе Фикарра, Валентино Пиконе, Анна Фавелла / продолжительность — 6 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — еще нет / рейтинг IMDb — 6,9.

Что говорят критики. Обозреватель на LeisreByte говорит, что это свежий любительский детектив с неповторимым шармом, увлекательными поворотами сюжета и напряженными кульминационными моментами. Decider, напротив, считает, что рассмешить сериал сможет разве что жителей Сицилии.

Детективный сериал «Вечеринка»

О чем сериал. Вечеринка в честь встречи выпускников завершается убийством парня по имени Ксавье, артиста и рок-звезды. На место прибывает детектив Деннер, которая должна опросить всех присутствовавших на вечеринке, сопоставить их истории и восстановить картину событий. Но сделать это сложно, потому что все помнят ночь трагедии по-разному. Каждая серия — воспоминания одного из подозреваемых, снятые в разных жанрах. Для кого-то вечеринка походила на романтическую комедию, для кого-то — на психологический триллер или даже мюзикл.

The Afterparty /Apple TV+ / шоураннер — Кристофер Миллер / в главных ролях — Тиффани Хэддиш, Сэм Ричардсон, Зои Чао / продолжительность — 8 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 85% от критиков / рейтинг IMDb — 7,5.

Что говорят критики. The Guardian пишет, что за сменой жанров от эпизода к эпизоду интересно наблюдать, хотя сериал слишком затянут, чтобы стать отличным. Variety говорит, что сериал интригует, заставляет внимательно смотреть все истории и распутывать загадку.

Криминальный сериал «Гоморра» — пятый сезон

О чем сериал. Сериал по мотивам одноименного романа Роберто Савиано и фильма Маттео Гарроне 2008 года. Чиро Ди Марцио — преступник из Неаполя, работает на влиятельный криминальный клан Савастано, помогая им зарабатывать в наркобизнесе. На протяжении всех сезонов Чиро сталкивается с разными проблемами — конкуренцией за территорию с кланом Конте и другими противниками, расколом внутри самого клана Савастано, которым руководят старый Пьетро и его сын Дженнаро, пристальным вниманием полиции. Главным героем четвертого сезона был в основном Дженнаро, но в последнем пятом должен вернуться Чиро.

Gomorrah / HBO Max / шоураннер — Стефано Соллима / в главных ролях — Марко ДʼАморе, Фортунато Черлино, Сальваторе Эспозито / продолжительность — 10 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 85% от критиков, 91% от зрителей / рейтинг IMDb — 8,7.

Что говорят критики. The New York Times считает, что последний сезон — динамичная финальная игра Чиро и Дженнаро, за которой интересно наблюдать. The Telegraph пишет, что сериал в очередной раз напоминает — никто не умеет так снять переполненное дымящимися трупами и выстрелами развлечение, как итальянцы.

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