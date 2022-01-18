За один день в Україні Петро Порошенко дав кілька інтервʼю та не раз виступив перед соратниками. Якщо ви все пропустили (але як?!) — ось ефірні тези «ЄС» від політтехнолога партії

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Getty Images / «Бабель»

Зранку 17 січня народний депутат «Європейської солідарності» («ЄС») Петро Порошенко повернувся до Києва з Варшави. В Україні його не було рівно місяць — відколи співробітники Держбюро розслідувань (ДБР) безуспішно спробували вручити йому повістку на допит у справі про держзраду та фінансування тероризму. За версією слідства, у 2014 році президент Порошенко зірвав постачання вугілля в Україну з ПАР та у змові з Віктором Медведчуком пролобіював контракти на поставки палива з ОРДЛО. Сімнадцятого січня суд не зміг обрати запобіжний захід депутату (ось як це було) — рішення мають ухвалити 19 січня. За кілька днів Порошенко багато разів виступав перед прихильниками і дав кілька інтервʼю (ось короткий переказ одного з них). Багато про процес над Порошенком у ЗМІ говорять і його політичні соратники. Загальні тези їхніх публічних виступів пише політтехнолог Віктор Уколов — він працює з «ЄС». У розпорядженні «Бабеля» є тези за 17 січня. Вони, звичайно, про президента Володимира Зеленського, Віктора Медведчука, нереформовані суди та трохи про Володимира Путіна. Щоб вам було простіше розібратися, ми розділили тези на тематичні блоки. Там, де твердження суперечать відомим фактам, ми зробили позначки курсивом.

Чому Порошенко повернувся до України

Тому що він сміливий лідер і не боїться арешту. Тому що його підтримує увесь світ, «шокований абсурдністю та недоречністю звинувачень». А для Зеленського це просто спроба усунути свого головного політичного опонента. «Зеленський у стилі [Віктора] Януковича відчайдушно бореться за владу, розуміючи, що у другому турі вже програє Порошенку». Насправді авторитетні соціологічні служби останню тезу не підтверджують. Найоптимістичніший прогноз на президентських виборах Порошенку дає грудневе опитування «Центру Разумкова» і фонду «Демократичні ініціативи». Згідно з ним, у другому турі Порошенко та Зеленський можуть отримати по 50% голосів тих, хто визначилися і братимуть участь у голосуванні.

Звинувачення Порошенка у держзраді та фінансуванні терористів ОРДЛО

Депутатам пропонують наголошувати на одному пункті звинувачення ДБР: Віктор Медведчук із відома Порошенка домовлявся про блокування поставок вугілля з Росії. Однак за це, ідеться в тезах, Порошенка треба не лаяти, а нагородити. «Він разом з урядом не лише блокував, але й досяг повного припинення імпорту вугілля з Росії. А ось Зеленський на користь [Ігоря] Коломойського відновив його закупівлю у 2019 році». У тезах не згадують один важливий момент. За версією ДБР, із російським вугіллям Порошенко та Медведчук боролися не заради енергетичної незалежності країни, а щоб налагодити поставки палива з ОРДЛО, що вони й зробили. У результаті, за версією слідства, контрольовані Росією терористи за вугілля від української влади отримали 200 мільйонів гривень.

Головна політична теза цієї частини: «Звинувачення на адресу Порошенка пишуть не в Україні, а в Москві. Переслідування Порошенка Зеленським — це план Путіна послабити Україну. План Москви — встановити авторитарний режим Зеленського в Україні без опозиції».

Проблемні теми

У тезах пропонують варіанти відповідей на незручні чи просто поширені запитання щодо «вугільної справи» Порошенка. Наприклад, «позитивні блогери» звинувачують Порошенка в тому, що це він не реформував Печерський суд, де зараз відбувається процес, отже не може скаржитися на корупцію в судах. Відповідати на це пропонують так: «Порошенко розпочав судову реформу. Зробив чи не найскладніше — змінено Конституцію, створено Вищий антикорупційний суд, реформовано й обрано новий Верховний суд. На сьогодні — це два найобʼєктивніші суди в Україні. Зеленський з приходом до влади зупинив судову реформу й усе законсервував». Остання теза — неправда. Зеленський не зупиняв судову реформу. У серпні 2021 року він підписав два ключові закони, необхідні для її перезапуску — про роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) та Вищої ради правосуддя (ВРП). Це не знімає запитань про корупцію в українських судах за Зеленського. Але й Порошенко не довів судову реформу до кінця та не ліквідував, наприклад, найскандальніший Окружний адміністративний суд Києва на чолі з Павлом Вовком (ось ця історія у двох частинах — 1, 2).

Ще одна болісна для прихильників Порошенка тема — постійні згадки поруч прізвищ Медведчука та Порошенка. Вони проходять за однією кримінальною справою. Розвивати та коментувати цю тему в тезах не радять і пропонують такий варіант відповіді. «Тим часом гравців КВК Зеленського з Москви до України у 2004 році виписав саме Медведчук. Зеленського було залучено на підтримку проросійського блоку «Не так!», щоб боротися із впливом Помаранчевого майдану». Навіщо Медведчук «виписав» команду Зеленського у 2004 році та що вони для нього робили — у тезах не уточнюють. Але виборча кампанія блоку «Не так!» пройшла лише у 2006 році. Яким чином Зеленський брав у ній участь — нам невідомо.

Також у тезах посилаються на книгу активного прихильника Порошенка Дмитра Чекалкіна. Він розповідає, що команду Зеленського з Москви Медведчук покликав не у 2004-му, а у 2005 році для протидії промайданівському проєкту «Веселі яйця», а в березні 2005-го «95 квартал» вийшов на телеканалі «Інтер». Тоді канал належав бізнесмену Валерію Хорошковському. Пізніше він обіймав високі посади в уряді за президента Віктора Януковича й очолював Службу безпеки України.

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