Що подивитися у вихідні. «Миротворець» із Джоном Сіною, новий «Макбет» від Джоела Коена та сюрреалістичний мультфільм-антологія «Будинок»

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HBO

Цього тижня на Netflix, HBO Max та Apple TV+ чотири цікаві релізи. Серед них — новий супергеройський серіал «Миротворець» від DC з реслером Джоном Сіною у головній ролі, містичний серіал «Архів 81», заснований на відомому подкасті, сюрреалістичний мультфільм-антологія «Будинок» про мишей, котів та людей, нова екранізація трагедії Шекспіра «Макбет» від Джоела Коена. «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків та підказує, що подивитися у вихідні.

Супергеройський серіал «Миротворець»

Про що серіал. Спін-оф фільму DC «Загін самогубців: Місія навиліт», де вперше в кіно з’явився персонаж коміксів Крістофер Сміт, відомий як Миротворець. У коміксах він відомий ще з 1966 року. Миротворець — і супергерой, і лиходій одночасно. Він — суперпатріот, який прагне допомагати людям та нести мир, але робить це найбруднішими методами та легко відбирає чужі життя. При цьому герой є до крайнощів ексцентричним, шоуранер серіалу Джеймс Ґанн характеризує його як «найбільшого придурка у світі».

Peacemaker / HBO Max / шоуранер — Джеймс Ґанн / у головних ролях — Джон Сіна, Даніель Брукс, Стів Ейджі, Роберт Патрік / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 93% від критиків, 86% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,3.

Що кажуть критики. IndieWire пише, що згодом серіал трохи втрачає динаміку, але творча безтурботність Ґанна робить його все ж захопливим. Variety відмічає бездоганну гру Даніель Брукс в ролі Леоте Адебайо та каже, що дивитися серіал можна й не лише заради головного героя.

Містичний серіал «Архів 81»

Про що серіал. Таємнича компанія замовляє архівісту Дену Тернеру відновлення низки старих відеозаписів. Але є умова — він має працювати в ізоляції та без упину, за що отримає 100 тисяч доларів. Працюючи з плівками, Ден розуміє, що за ними криється щось більше. Згодом він дізнається, що жінка, яка знімала відео, давно зникла. Дія серіалу відбувається у трьох часових лініях — сучасній, коли плівки досліджує Ден, у 1994 році, коли їх зняли, та у 1920-х. Ідея серіалу виросла з подкасту з такою самою назвою.

Archive 81 / Netflix / шоуранер — Ребека Сонненшайн / у головних ролях — Мамуду Аті, Діна Шихабі, Метт Макґорі / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 92% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що серіал достатньо гарний, щоб розслабитися, насолоджуватися і відпочити. The Hollywood Reporter називає два останні епізоди дурнуватими, але все ж рекомендує серіал.

Мультфільм-антологія «Будинок»

Про що фільм. Анімаційний фільм-антологія, який розповідає три окремі історії про події в одному будинку в різний час. Герой першого епізоду — бідний чоловік, який переживає за добробут своєї сім’ї. Коли дивний архітектор пропонує йому побудувати новий будинок безплатно, він користується нагодою. Дія другого епізоду відбувається в наш час. Тільки цього разу головний герой — антропоморфний щур. У третьому епізоді будинок населений антропоморфними котами. Переказати це не так вже й легко, варто подивитися.

The House / Netflix / режисери — Емма де Сваф, Марк Джеймс Рулс, Нікі Ліндрот фон Бар, Палома Баеса / у головних ролях (озвучка) — Мія Ґот, Гелена Бонем Картер, Джарвіс Кокер, Клоді Блеклі / тривалість — 1 година 37 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 90% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. Paste Magazine каже, що фільм існує в просторі, де «Тім Бертон зустрів Веса Андерсона». Найкращим епізодом оглядач називає другий. А от інший оглядач, на The Guardian, відмічає перший епізод як найбільш вдалий.

Драма «Макбет»

Про що фільм. Новий фільм одного з братів Коенів — не пряма екранізація тексту трагедії Вільяма Шекспіра, а радше фільм «за мотивами». Хоча основний сюжет той самий — шотландський дворянин Макбет отримує від трьох відьом пророцтво, що стане королем. І починає прямувати до цієї мети, але його смерть також уже передбачена. Це перша режисерська робота Джоела Коена без брата Ітана, який поки припинив знімати кіно, зосередившись на театрі.

The Tragedy of Macbeth / Apple TV+ / режисер — Джоел Коен / у головних ролях — Дензел Вашингтон, Френсіс Мак-Дорманд, Брендан Глісон, Корі Гокінс / тривалість — 1 година 45 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 94% від критиків, 82% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,6.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що Джоелу Коену вдалося зняти фільм в новій унікальній манері, хоча екранізацій «Макбета» було вже багато. Оглядач каже, що у баченні Коена є щось від Акіри Куросави та Орсона Веллса з деякими німецькими експресіоністськими тінями, а фільм виглядає як кримінальна драма 1930-х чи 1940-х років. Vulture вважає, що Макбет Дензела Вашингтона стає героєм, який шукає не владу, а хоч якийсь сенс життя, вже приреченого на близький кінець.

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