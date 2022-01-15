Что посмотреть в выходные. «Миротворец» с Джоном Синой, новый «Макбет» от Джоэла Коэна и сюрреалистичный мультфильм-антология «Этот дом»

Супергеройский сериал «Миротворец»
О чем сериал. Спин-офф фильма DC «Отряд самоубийц: Миссия навылет», где впервые в кино появился персонаж комиксов Кристофер Смит, известный как Миротворец. В комиксах он известен с 1966 года. Миротворец — и супергерой, и злодей одновременно. Он — суперпатриот, который стремится помогать людям и нести мир, но делает это самыми грязными методами и легко отнимает чужие жизни. При этом герой до крайности эксцентричен, шоураннер сериала Джеймс Ганн характеризует его как «величайшего придурка в мире».
Что говорят критики. IndieWire пишет, что по ходу дела сериал немного теряет динамику, но творческая беспечность Ганна делает его все же увлекательным. Variety отмечает отличную игру Даниэль Брукс в роли Леоте Адебайо и говорит, что смотреть сериал можно и не только ради главного героя.
Мистический сериал «Архив 81»
О чем сериал. Таинственная компания заказывает архивисту Дэну Тернеру восстановление ряда старых видеозаписей. Но есть условие — он должен работать в изоляции и без остановки, за что получит 100 тысяч долларов. Работая с пленками, Дэн понимает, что за ними кроется нечто большее. Впоследствии он узнает, что снимавшая видео женщина давно исчезла. Действие сериала происходит в трех временных линиях — современной, когда пленки исследует Дэн, в 1994 году, когда их сняли, и в 1920-х. Идея сериала выросла из подкаста с таким же названием.
Что говорят критики. The Guardian пишет, что сериал достаточно хорош, чтобы расслабиться, насладиться и отдохнуть. The Hollywood Reporter называет два последних эпизода глуповатыми, но все же рекомендует сериал.
Мультфильм-антология «Этот дом»
О чем фильм. Анимационный фильм-антология, рассказывающий три отдельные истории о событиях в одном доме в разное время. Герой первого эпизода — бедный человек, переживающий за благополучие своей семьи. Когда странный архитектор предлагает ему построить новый дом бесплатно, он пользуется возможностью. Действие второго эпизода происходит в наше время. Только на этот раз главный герой — антропоморфная крыса. В третьем эпизоде здание населено антропоморфными котами. Пересказать это непросто, стоит посмотреть.
Что говорят критики. Paste Magazine говорит, что фильм существует в пространстве, где «Тим Бертон встретил Уэса Андерсона». Лучшим эпизодом обозреватель называет второй. А вот другой обозреватель, на The Guardian, отмечает первый эпизод, как самый удачный.
Драма «Макбет»
О чем фильм. Новый фильм одного из братьев Коэнов — не прямая экранизация текста трагедии Уильяма Шекспира, а скорее фильм «по мотивам». Хотя основной сюжет тот же — шотландский дворянин Макбет получает от трех ведьм пророчество, что станет королем. И начинает направляться к этой цели, но его смерть тоже уже предсказана. Это первая режиссерская работа Джоэла Коэна без брата Итана, пока прекратившего снимать кино, сосредоточившись на театре.
Что говорят критики. The Guardian пишет, что Джоэлу Коэну удалось снять фильм в новой уникальной манере, хотя экранизаций «Макбета» было уже много. Обозреватель говорит, что в видении Коэна есть что-то от Акиры Куросавы и Орсона Уэллса с некоторыми немецкими экспрессионистскими тенями, а фильм выглядит как криминальная драма 1930-х или 1940-х годов. Vulture считает, что Макбет Дензела Вашингтона становится героем, который ищет не власть, а хоть какой-то смысл жизни, уже обреченной на близкий конец.
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