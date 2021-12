Що подивитися у вихідні. Нові сезони «Відьмака» та «Емілі в Парижі», сатира «Не дивіться вгору» із зірковим складом та дуже атмосферна документалка «Вбивства у Старвед Рок»

Тексти

За два тижні на Netflix, HBO Max, Apple TV+ та Amazon Prime вийшло шість цікавих релізів. Серед них — другі сезони «Відьмака» та «Емілі в Парижі», сатиричний фільм «Не дивіться вгору» про прибуття комети з Леонардо Ді Капріо та Дженніфер Лоуренс, фантастична драма «Лебедина пісня» з Магершалою Алі, байопік «Бути Рікардо» від Аарона Соркіна та документалка «Вбивства у Старвед Рок» про таємничі події 1960 року. «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків та підказує, що подивитися у вихідні.

Фентезійний серіал «Відьмак» — другий сезон

Про що серіал. Продовження історії Геральта, засноване на книгах польського письменника Анжея Сапковського. В основу другого сезону покладено роман «Кров ельфів» та декілька оповідань. З нових персонажів, яких не було у першому сезоні, — старий відьмак Весемір, Ламберт, Сигізмунд Дійкстра та інші.

The Witcher / Netflix / шоуранер — Лорен Шмідт-Гіссріх / у головних ролях — Генрі Кавілл, Аня Чалотра, Фрея Аллан / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 94% від критиків, 63% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,5.

Що кажуть критики. Polygon пише, що в новому сезоні стало більше монстрів, деталей боротьби з ними та людей, які ще гірші. І шоу можна рекомендувати навіть тим, хто не знайомий зі всесвітом Сапковського. The Hollywood Reporter вважає, що основна емоція нового сезону — страх перед наближенням кінця, якому у 2021 році дуже легко співчувати.

Романтичний серіал «Емілі в Парижі» — другий сезон

Про що серіал. Героїня нового шоу Даррена Стара («Секс і місто») — 20-річна Емілі Купер. Дівчина працює маркетологом у чиказькій фірмі та здебільшого рекламує фармацевтичні препарати. Усе змінюється, коли компанія, на яку працює Емілі, купує французьку фірму Savoir. Вагітна начальниця дівчини пропонує їй поїхати замість неї на рік у Париж і бути там «очима та вухами» американців. Емілі погоджується, хоча не розмовляє французькою й не знається на брендах, з якими співпрацює Savoir. Перший сезон номінувався на премію «Еммі» як «Кращий комедійний серіал», але поступився «Теду Лассо».

Emily in Paris / Netflix / шоуранер — Даррен Стар / у головних ролях — Лілі Коллінз, Філіппін Леруа-Больйо, Ешлі Парк / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 54% від критиків, 29% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,0.

Що кажуть критики. IndieWire вважає, що в серіалі дуже гарна операторська робота, але шукати там чогось іще не треба. Decider каже, що другий сезон вже не так образливо зображує французів, як перший, і взагалі автори провели роботу над помилками. Тим часом Міністерство культури України звернулося до Netflix зі скаргою через те, що в другому сезоні є карикатурний образ українки з Києва, яка краде речі в магазинах.

Соціальна сатира «Не дивіться вгору»

Про що фільм. Аспірантка Кейт Дібіаскі та її професор, астроном Рендалл Мінді роблять страшне відкриття — до Землі прямує комета, скоро зіткнення, аби щось зробити, є всього пів року. Але виявляється, що це нікого не хвилює. Кейт та Рендалл йдуть на ранкові шоу, намагаються привернути увагу в соціальних мережах та навіть доходять до кабінету президента США. Але нікому не цікавий кінець світу, тож вченим доведеться подумати, як саме змусити усіх подивитися вгору. Але при цьому й самим не втратити голову від уваги до своїх персон.

Don’t Look Up / Netflix / режисер — Адам Мак-Кей / у головних ролях — Леонардо Ді Капріо, Дженніфер Лоуренс, Меріл Стріп / тривалість — 2 год 18 хв / рейтинг Rotten Tomatoes — 56% від критиків, 77% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,4.

Що кажуть критики. The New Your Times каже, що в фільмі дуже вдалі персонажі та гарна акторська гра, але висміювати певні явища в сучасному світі досить важко, коли ті ж прихильники теорії змов давно перевершили фантазію кіношників. Variety вважає, що це фільм-катастрофа нового типу — коли режисер лякає нас не майбутньою подією, а теперішнім станом справ.

Фантастична драма «Лебедина пісня»

Про що фільм. В недалекому майбутньому Кемерон та його дружина Поппі чекають на другу дитину, вони абсолютно щасливі. Але у Кемерона діагностують невиліковну хворобу, і його лікар пропонує йому рішення, щоб захистити родину від страждань. Але це рішення доволі неоднозначне — замінити приреченого Кемерона клоном, який буде жити з його сім’єю, коли він помре. Це — перший повнометражний фільм режисера Бенджаміна Клірі, який у 2016 році отримав «Оскар» за короткометражку «Заїка».

Swan Song / Apple TV+ / режисер — Бенджамін Клірі / у головних ролях — Магершала Алі, Наомі Гарріс, Аквафіна / тривалість — 1 год 52 хв / рейтинг Rotten Tomatoes — 78% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 6,7.

Що кажуть критики. The Guardian каже, що Магершала Алі просто приголомшливий у подвійній ролі — Кемерона та його клона. Оглядач на RogerEbert вважає, що автори створили правдоподібний світ, а клонування людини настільки інтегроване в життя героїв, що легко забути, що його в реальному світі поки не роблять.

Біографічна драма «Бути Рікардо»

Про що фільм. У 1950-х на американському телебаченні виходив популярний ситком «Я люблю Люсі», в якому головні ролі Люсі Рікардо та Ріккі Рікардо грали «королева комедії» Люсіль Болл та Дезі Арназ, які й у реальному житті були подружжям. Їм непросто було працювати разом, вони часто сварилися. Їхній шлюб тривав з 1940 до 1960 року, і розлучилися вони якраз тоді, коли їхній спільний серіал закінчився. Аарон Соркін, чий сценарій до стрічки «Соціальна мережа» отримав «Оскар», зняв байопік про їхню роботу та стосунки.

Being the Ricardos / Amazon Prime / режисер — Аарон Соркін / у головних ролях — Ніколь Кідман, Хав'єр Бардем, Дж. К. Сіммонс / тривалість — 1 год 52 хв / рейтинг Rotten Tomatoes — 69% від критиків, 73% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,8.

Що кажуть критики. Vulture назвав фільм «емоційно фальшивим» та «екранізацією сторінки з Вікіпедії». RogerEbert, навпаки, каже, що Соркін ефективно розкриває притаманний епосі 1950-х сексизм й зображує кризу в шлюбі.

Документальний серіал «Вбивства у Старвед Рок»

Про що серіал. У березні 1960 року в Національному парку Старвед Рок в Іллінойсі хтось убив одразу трьох жінок, які приїхали туди у відпустку з Чикаго. Обвинуваченим став місцевий чоловік Честер Веґер, якого у 1962 році засудили до довічного ув’язнення. Багато років Веґер заперечував свою провину та подавав апеляції. І у 2019 році все-таки вийшов на свободу — його вирок переглянули. Але залишається багато питань, які ставлять під сумнів роль Веґера в цій історії. Розібратися в них намагаються журналісти, конспірологи та Девід Ракулья, син прокурора, який колись Веґера засудив. У 2000-х Девід сам знімав документальний фільм про цю справу, але не закінчив його. Творці «Вбивства у Старвед Рок» використовують і кадри з того фільму.

The Murders at Starved Rock / HBO Max / режисер — Джоді Маквей-Шульц / тривалість — 3 епізоди / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 6,7.

Що кажуть критики. Chicago Tribune критикує фільм за те, що в центрі оповідання Девід Ракулья, а не сім’ї жертв та обвинуваченого. The Guardian вважає, що Джоді Маквей-Шульц змогла зробити нетиповий фільм у жанрі true crime, а не повторювати заїжджені ходи.

