За кілька хвилин торнадо знищили у США тисячі будівель, десятки людей загинули. Ось 15 фото наслідків стихії

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Getty Images / «Бабель»

У пʼятницю та суботу в центральних штатах США пройшли сильні торнадо. Вони знищили кілька містечок: наприклад, у Мейфілді у штаті Кентуккі після шести хвилин торнадо цілих будівель практично не залишилось. Серед іншого, вітер зруйнував склад компанії Amazon та свічну фабрику, в яких перебували працівники. Уже відомо про загибель від торнадо 80 людей — однак рятувальники ще не розібрали всі завали, тож це число, імовірно, зросте. Влада штату Кентуккі вже назвала стихійне лихо найбільшим у своїй історії. «Бабель» відібрав 15 знімків, які ілюструють масштаби руйнувань.

Торнадо перетнув Мейфілд по діагоналі. Getty Images / «Бабель»

Будівля суду в Мейфілді. Getty Images / «Бабель»

Церква в містечку Доусон Спрінгс, штат Кентуккі. Getty Images / «Бабель»

Рятувальники біля складу компанії Amazon у місті Едвардсвіль, штат Іллінойс. Торнадо пошкодив дах будівлі, від її обвалу загинули щонайменше шестеро людей. Робітники продовжили працювати навіть після сповіщення про небезпеку. Не припинили роботу й на свічній фабриці в Мейфілді — там працювали цілодобово, щоб упоратися з попитом на новорічні свята. … Getty Images / «Бабель»

Більшість кварталів Мейфілду зараз виглядають так. Getty Images / «Бабель»

Джек Коулз (праворуч) намагається врятувати пляшки зі спиртним після того, як торнадо знищив будівлю його лікерної крамниці. Місто Боулінг Грін, штат Кентуккі. Getty Images / «Бабель»

Люди обіймаються на тлі зруйнованого торнадо Мейфілду. Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

Пошкоджений житловий будинок у місті Доусон Спрінгс, штат Кентуккі. Getty Images / «Бабель»

Богдан Гаїцький оглядає, що лишилося від його дому в Мейфілді. Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

Власник будинку в Боулінг Грін, штат Кентуккі, оглядає наслідки стихії. Getty Images / «Бабель»

Працівники будинку для літніх людей в місті Монетт Лоретта Даггін та її чоловік Роберт вішають на вцілілу частину будівлі американський прапор. «Це щоб нагадати: хоч стихійне лихо й завдало нам усім проблем, ми залишаємось єдиними як народ — і тому сильними», — пояснює вчинок Лоретта. Getty Images / «Бабель»

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