За кілька хвилин торнадо знищили у США тисячі будівель, десятки людей загинули. Ось 15 фото наслідків стихії

У пʼятницю та суботу в центральних штатах США пройшли сильні торнадо. Вони знищили кілька містечок: наприклад, у Мейфілді у штаті Кентуккі після шести хвилин торнадо цілих будівель практично не залишилось. Серед іншого, вітер зруйнував склад компанії Amazon та свічну фабрику, в яких перебували працівники. Уже відомо про загибель від торнадо 80 людей — однак рятувальники ще не розібрали всі завали, тож це число, імовірно, зросте. Влада штату Кентуккі вже назвала стихійне лихо найбільшим у своїй історії. «Бабель» відібрав 15 знімків, які ілюструють масштаби руйнувань.
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