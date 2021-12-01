Голова ОП Андрій Єрмак дав велике інтервʼю РБК-Україна. Воно про кращого президента Зеленського, війну та Штати, які сильно включилися — переказ

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Сергій Моргунов / «Бабель»

Першого грудня РБК-Україна опублікувало інтервʼю глави Офісу президента України Андрія Єрмака. Він дав його 27 листопада — наступного дня після пресмарафону Володимира Зеленського. В інтервʼю Єрмак багато хвалить президента, який робить справжні реформи, і себе — людину, з якою неможливо домовитися. Глава ОП розповів свою версію «справи вагнерівців», про знайомство з колишнім начальником ГУР Василем Бурбою, про свій день народження та держпереворот. Ось найважливіше з цієї великої розмови.

Про «вагнерівців»

Президент на цю операцію санкції не давав і чітко сказав, що це не операція наших спецслужб. Коли «вагнерівців» затримали у Білорусі, була розмова Зеленського та [Олександра] Лукашенка. Розмову просили перенести, бо на той момент у Лукашенка брав інтервʼю [Дмитро] Гордон. Лукашенко розглядав можливість видачі «вагнерівців» Україні, але цього не сталося. Після розмови Зеленського з Лукашенком відповідні органи почали готувати документи [на видачу «вагнерівців» Україні]. Планувалося, що генпрокурор [Ірина Венедіктова] полетить туди з документами, але раптом зʼясувалося, що жодного документа, необхідного для екстрадиції злочинців та, відповідно, для їхнього арешту в Україні, не існує. Весь цей план — авантюра чистої води. Якби ми затвердили операцію, Україна опинилася б у міжнародній ізоляції. Нам дорікають, що спочатку ми заперечували операцію, а потім визнали її. Але жодної санкціонованої операції, про яку каже Бурба, не було. Немає жодної суперечності між тим, що ми говорили раніше, і що говоримо зараз. Я не відмовляюсь від своїх слів. Бурбі жодних вказівок щодо операції я не давав. Він зайшов до мене та намагався отримати від мене відповіді на якісь запитання. Я сказав, що не маю права відповідати, і взагалі це не мої повноваження давати йому якісь вказівки. Я не отримував жодних команд і вказівок від президента щодо цієї операції. Президент особисто веде все, що повʼязане із розвідувальними органами. Коли вважає за потрібне — запрошує мене.

Про знайомство з Василем Бурбою

Його до мене привів Арсен Аваков. Бурба почав розповідати, що йому відомо про існування якихось плівок, на яких є мій брат [Денис Єрмак, детально про це тут], і що він може допомогти мені вирішити якусь проблему. Я сказав, що нічого не потрібно вирішувати. Не знаю, чому зараз Бурба зайняв таку позицію, навіщо розповідає державні таємниці та речі, які не відповідають дійсності. Мені здається, на нього впливають інші люди.

Про політ у президентську резиденцію в Гуті та свій день народження

21—22 грудня у Гуті пройде великий дипломатичний форум — 30 років української дипломатії. Перед цим потрібно вирішити багато оргпитань, вивчити локацію, президент вважає за краще особисто перевірити кожну деталь. Тож у Гуту ми з ним полетіли у пʼятницю [19 листопада]. Туди ж, повертаючись із відрядження, приїхав [міністр розвитку громад та територій Олексій] Чернишов. У суботу [20 листопада] я пропрацював там пів дня. У свій день народження [21 листопада] я встав о 5-й ранку, о 6-й ми виїхали до Івано-Франківська, о 7-й — вилетіли до Києва, там проходили заходи, повʼязані з Днем гідності та свободи. Потім була зустріч із нашими військовими, потім президент їх нагороджував. Увечері ми ще раз вилетіли до Гути — президент планував забрати сімʼю. У понеділок [22 листопада] ми були на роботі.

Про переліт на гелікоптері ДСНС

Соромно сказати — [президентський] літак зламався. Потім президентові доповіли, що [президентський] гелікоптер теж вийшов із ладу. Тому в Гуту ми летіли на військовому гелікоптері. Дорогою довелося дозаправлятися, тому в пʼятницю [19 листопада] до Гути ми дісталися пізно ввечері.

Про держпереворот

У цій темі дві складові. Перша — зовнішня загроза. Інформація від міжнародних партнерів говорить про високий рівень загрози ескалації на Донбасі. Друга складова — дестабілізація в країні. Це два рівносильні та повʼязані фактори. Президент мав серйозні підстави для таких тверджень. Ці підстави вивчаються правоохоронними органами разом із нашими міжнародними партнерами.

Про розслідування Bellingcat

Журналісти виконали чудову роботу. Після звіту Bellingcat всім стало зрозуміло, що питань до влади журналісти-розслідувачі по суті не мають. Розділити та посварити нас усередині України та з нашими міжнародними партнерами — стратегія зовнішнього агресора.

Про ворогів

Коли якась частина політичного та бізнесового істеблішменту, яка звикла працювати на корупційних схемах, зрозуміла, що домовитися зі мною неможливо, що я настільки «відбитий» і недоговороспроможний, у мене зʼявилося багато ворогів. Вони інвестували у брендування мене «агентом Кремля» та знищення репутації. Але мене це не зачіпає. Якщо для успіху реформ треба пожертвувати своєю репутацією — я готовий це зробити.

Про відносини із США

З американцями у нас сьогодні контакти на дуже високому рівні майже кожні кілька днів. Очікується телефонна розмова [Джо] Байдена з [Володимиром] Путіним. А до цього буде розмова президента США із президентом України. Можливо, до [дзвінка Путіну буде розмова Зеленського] з держсекретарем, а потім — із президентом США. Але точно буде.

Про закон про олігархів

Для олігархів це лише ментальна загроза. Їм треба буде жити не так, як звикли. Ніхто з них не стане біднішим.

Про Дмитра Разумкова

Тема Діми Разумкова мені нецікава.

Про переговори щодо Донбасу

«Нормандський формат» зайшов у глухий кут. Америка вирішила бути активним учасником мирного процесу, на всіх рівнях, починаючи з президентського. Вона глибоко в матеріалі, це відбуватиметься паралельно з «нормандським форматом». Це надасть додаткового імпульсу, ми будемо свідками активізації цього процесу. Усі переговори з росіянами йдуть через Дмитра Козака. До Мінських домовленостей ми маємо дуже багато запитань, але ми ніколи не заявляли, що виходимо з них. Заяви, які ми чуємо від Німеччини, Франції, Великої Британії та США, такого не було ніколи. Вони готові на дуже багато чого, якщо комусь спаде на думку шалена ідея розпочати ескалацію на Донбасі чи десь іще.

Про можливе вторгнення Росії

Ризики високі, але я сподіваюся, що цього не станеться.

Про нових торгових партнерів та ринки

Ми налагоджуємо серйозні стосунки з Катаром, ОАЕ, працюємо з іншими країнами цього регіону. Ще один новий напрямок — Африка. Також для нас важливими є Латинська Америка, Індія. Наступного року на нас чекає велика кількість дуже високих гостей. Звичайно, ми працюємо з Китаєм. Це наш найбільший торговий партнер.

Про енергетичну кризу

Хто би що не розповідав, у нас достатньо запасів газу. З інших питань ми у постійних консультаціях із нашими партнерами. В Америці я особисто вів переговори щодо постачання вугілля. Американські партнери нададуть нам необхідну допомогу.

Єрмак (як і Аваков) за переказ інтервʼю не заплатить — уся надія на ваш донат.