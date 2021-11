Якщо ви ще не слухаєте подкасти, саме час почати! Ми запитали найкращих подкастерів України, що вони слухають самі. Ось їхні рекомендації — про політику, культуру, історію та літературу

Тексти

За даними Global Media Market Report 2021, аудиторія подкастів у світі щороку зростає на 16%, активні слухачі витрачають на аудіошоу близько 54 хвилин на день. Найпопулярнішими категоріями подкастів цього року стали новини, гумористичні шоу, сторітелінг, поп-культура та література, технології, здоровʼя та бізнес. В Україні ринок подкастів почав активно розвиватися кілька років тому, а в карантинному 2020-му отримав справжній поштовх: одразу кілька медіа, журналістів, радіоведучих вирішили займатися випусками шоу професійно. Цього року медіасервіс MEGOGO заснував першу професійну українську аудіопремію для найкращих подкастерів — «Слушно». На неї номінували 50 українських подкастів. Вони змагалися за перемогу у пʼяти номінаціях: найкраще інтервʼю, найкраще ток-шоу, найкращий наратив, найкращий авторський подкаст та найкращий журналістський подкаст. «Бабель» разом із LG попросив розповісти номінантів та переможців премії, що і чому вони слухають самі. Ось список рекомендацій — якщо ви ще не слухаєте подкасти, то саме час почати, тим більше для цього є навушники LG Tone Free FN7.

Катерина Сергацкова, головний редактор видання «Заборона», автор та інтервʼюер подкасту «Іди та слухай», сезон 1: «Хадіджа».

Day X \ New York Times

Детективний подкаст про найдивнішу історію в Німеччині останніх років. У 2017 році стало відомо, що колишні та нинішні військові Бундесверу створили таємну мережу прихильників ультраправих поглядів і готували теракти та замахи на німецьких політиків лівого спрямування. Старший лейтенант німецької армії Франко нібито планував вчинити теракт під виглядом сирійського біженця, щоб спровокувати неспокій у суспільстві. У самій Німеччині вважають, що називати організацію «мережею» — надто голосно. Журналісти намагаються розібратися у цій змові і роблять це дуже цікаво. Подкаст схожий на відомий аудіодетектив «Caliphate» про «Ісламську державу».

Global news podcast \ BBC world service

Щоденний подкаст від міжнародної служби ВВС. У ньому журналісти розбираються з головними подіями, що відбулися у світі останніми днями, та актуальними проблемами: від змін клімату до кризи біженців на кордоні Польщі з Білоруссю. Усього за 30 хвилин можна почути думки експертів та топспікерів про останні новини та швидко зрозуміти, що відбувається у світі.

«Ринок вирішить?» \ Аналітичний центр Cedos

Один із небагатьох якісних профільних українських подкастів. Автори говорять про широке коло проблем, повʼязаних із розвитком міст, фокусуються на економіці урбаністики. Ключові питання вони самі формулюють так: «Чому громадський транспорт не їде? Кому потрібний торговий центр замість скверу? Де наше соціальне житло?» Питання самі по собі спонукають на важливу розмову городянина з містом, а слухати варіанти відповідей часто боляче, але необхідно — якщо нічого не змінити, наше життя в містах стане ще нестерпнішим.

Наталія Гуменюк, керівник, продюсер та головний редактор проєкту «Наші 30. Жива історія», співзасновниця Лабораторії журналістики суспільного інтересу.

«The Daily» \ The New York Times

Подкаст щодня розповідає про глобальні речі дуже по-людськи — і це головна його цінність.

«Як нас змусили сумніватися у всьому» \ подкаст Пітера Померанцева для BBC

Він про те, як роками великі індустрії робили чимало, щоб замовчувати звʼязок куріння та раку, нафти та забруднень клімату. Але додам, йдеться саме про те, як зберегти факти і, навпаки, протистояти конспірології.

«Іди та слухай» (1 сезон «Хадіджа») \ «Заборона»

Це історії жінок із пострадянського простору, які найчастіше з особистих причин виїхали за своїми чоловіками до «Ісламської держави». Це історії про обставини та людину в них.

Олена Савчук та Тарас Ібрагімов, журналісти, автори подкастів IZONE Media «На межі» та «Дело 25».

«Подкаст Підкаст» \ Олексій Кушнір та Олег Ідолов

Автори говорять про політику, суспільство, культуру та інші сфери життя. З останнього запамʼятався епізод розмови Олексія Кушніра з талановитим військкором Андрієм Дубчаком про його проект Donbas Frontliner.

«Всюди — люди» \ подкаст Маргарити Тулуп за підтримки IZONE Media

Він про життя людей із психічними розладами у реабілітаційних центрах, психоневрологічних інтернатах та психіатричних лікарнях. Вони борються за право на життя в суспільстві, проте стикаються із застарілим законодавством та самотністю. Як не зневіритися, коли суспільство не дає тобі шансу на відновлення? Це справді величезна катастрофа в Україні, яка потребує обговорення, а Маргарита почала структуровано та професійно розʼяснювати цю тему у пʼяти епізодах.

«Колючі ріжучі» — true crime подкаст видання «Ґрати» на радіо «НВ»

Кожен випуск має свого автора, який говорить про правосуддя через історії тих, хто з ним стикається. По суті це аудіовистави, які розповідають журналісти.

«Голос зони» \ «Медіазона»

Подкаст про те, як зеки створили підпільну реп-групу Е.П.К.Т. в тюрмі. Прямо в колонії суворого режиму гурт пише і випускає альбоми. Вражає історія, її виклад та аудіооформлення.

Даша Зарівна, CEO креативного бізнес-медіа Vector, автор подкасту «Что вы творите?»

«Conversations with Tyler» \ Тайлер Коуен

Коуен — американський економіст, фахівець в галузі економіки культури. У своєму подкасті він запрошує найглибших мислителів сучасності поговорити про їхню роботу. Я дуже рекомендую цей подкаст, хоч його складно слухати на ходу.

Олександр Михед, письменник, ведучий подкасту The Village «Станція 451».

«Взяла та прочитала» \ Богдани Неборак

Це подкаст про літературу крізь призму зовсім непростих понять, як-от: насильство, рівність, цензура, свобода слова. Він про справді цікаві книги, які допомагають розуміти життя, а не тікати від нього.

«Не та людина» \ «НВ»

Рідкісна пташка серед українських подкастів. Наративний тру-крайм подкаст на «НВ» Олесі Лукʼяненко та Анастасії Рахманіної про історію злочинів маніяка-вбивці Сергія Ткача. Але автори говорять про це у широкому контексті, торкаючись проблеми, коли через безвідповідальність правоохоронців засуджують невинних.

«Говорить Жадан» \ «НВ»

Унікальні бесіди поета та письменника Сергія Жадана на радіо з українськими діячами культури і не лише. Послухайте хоча б епізоди з релігієзнавцем Ігорем Козловським, письменницею Оленою Стяжкіною, режисером Антоніо Лукічем, режисеркою Наталкою Ворожбит.

«Наші 30. Жива історія» \ Лабораторія журналістики суспільного інтересу

Документальний серіал про перші 30 років незалежності України. Історії, розказані самими українцями, про те, як зароджувався український спорт, про шахтарські протести, війну в Афганістані та Чорнобильську трагедію.

«Теорія неймовірності» \ «Українське радіо»

Подкаст письменника Макса Кідрука для «Українського радіо», в якому він розвінчує наукові міфи та стереотипи про глобальне потепління, 25 кадр, 3-D принтери, антибіотики тощо. Якщо ви ще не приєдналися до лав фанатів Кідрука, ви все пропустили.