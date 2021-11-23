Если вы еще не слушаете подкасты, то самое время начать! Мы спросили у лучших подкастеров Украины, что они слушают сами. Вот их рекомендации — о политике, культуре, истории и литературе

Катерина Сергацкова, главный редактор издания «Заборона», автор и интервьюер подкаста «Иди и слушай», сезон 1: «Хадиджа».
Day X \ The New York Times
Детективный подкаст о самой странной истории в Германии последних лет. В 2017 году стало известно, что бывшие и действующие военные Бундесвера создали тайную сеть сторонников ультраправых взглядов и готовили теракты и покушения на немецких политиков левого толка. Старший лейтенант немецкой армии Франко якобы планировал совершить теракт под видом сирийского беженца, чтобы спровоцировать волнения в обществе. В самой Германии считают, что называть организацию «сетью» — слишком громко. Журналисты пытаются разобраться в этом заговоре и делают это очень увлекательно. Подкаст похож на знаменитый аудиодетектив Caliphate об «Исламском государстве».
Global news podcast \ BBC world service
Ежедневный подкаст от международной службы ВВС. В нем журналисты разбираются в главных событиях, произошедших в мире за последние дни, и актуальных проблемах — от изменений климата до кризиса беженцев на границе Польши с Беларусью. Всего за 30 минут можно услышать мнения экспертов и топ-спикеров о последних новостях и быстро понять, что происходит в мире.
«Ринок вирішить?» \ Аналитический центр Cedos
Один из немногих качественных профильных украинских подкастов. Авторы говорят о широком круге проблем, связанных с развитием городов, фокусируются на экономике урбанистики. Ключевые вопросы они сами формулируют так: «Почему общественный транспорт не едет? Кому нужен торговый центр вместо сквера? Где наше социальное жилье?». Вопросы сами по себе наталкивают на важный разговор горожанина с городом, а слушать варианты ответов часто больно, но необходимо — если ничего не изменить, наша жизнь в городах станет еще более невыносимой.
Наталья Гуменюк, руководитель, продюсер и главный редактор проекта «Наші 30. Жива історія», соучредительница Лаборатории журналистики общественного интереса.
The Daily \ The New York Times
Подкаст ежедневно рассказывает о глобальных вещах очень по-человечески — и это главная его ценность.
«Как нас заставили сомневаться во всем» \ подкаст Питера Померанцева для BBC
Он о том, как за годы большие индустрии делали немало, чтобы умалчивать связь курения и рака, нефти и загрязнений климата. Но добавлю, речь идет как раз о том, как сохранить факты и, наоборот, противостоять конспирологии.
«Иди и слушай» (1 сезон «Хадиджа») \ «Заборона»
Это истории женщин из постсоветского пространства, которые чаще всего по личным причинам уехали за своими мужчинами в «Исламское государство». Это истории об обстоятельствах и человеке в них.
Алена Савчук и Тарас Ибрагимов, журналисты, авторы подкастов IZONE Media «На межі» и «Справа 25».
«Подкаст Підкаст» \ Алексей Кушнир и Олег Идолов
Авторы говорят о политике, обществе, культуре и других сферах жизни. Из последнего очень запомнился эпизод разговора Алексея Кушнира с талантливым военкором Андреем Дубчаком о его проекте Donbas Frontliner.
«Всюди — люди» \ подкаст Маргариты Тулуп при поддержке IZONE Media
Он о жизни людей с психическими расстройствами в реабилитационных центрах, психоневрологических интернатах и психбольницах. Они борются за право на жизнь в обществе, однако сталкиваются с устаревшим законодательством и одиночеством. Как не отчаяться, когда общество не дает тебе шанса на восстановление? Это действительно огромная катастрофа в Украине, требующая обсуждения, а Маргарита решила структурированно и профессионально разъяснить эту тему в пяти эпизодах.
«Колючі ріжучі» — true crime подкаст издания «Ґрати» на радио «НВ»
У каждого выпуска свой автор, который говорит о правосудии через истории тех, кто с ним сталкивается. По сути, это аудиоспектакли, которые рассказывают журналисты.
«Голос зоны» \ «Медиазона»
Подкаст о том, как зеки создали подпольную рэп-группу «Е.П.К.Т.» в тюрьме. Прямо в колонии строгого режима группа пишет и выпускает альбомы. Впечатляет история, ее изложение и аудиооформление.
Даша Заривная, CEO креативного бизнес-медиа Vector, автор подкаста «Что вы творите?»
Conversations with Tyler \ Тайлер Коуэн
Коуэн — американский экономист, специалист в области экономики культуры. В своем подкасте он приглашает самых глубоких мыслителей современности поговорить об их работе. Я очень рекомендую этот подкаст, хотя его сложно слушать на ходу.
Александр Михед, писатель, ведущий подкаста The Village «Станція 451».
«Взяла і прочитала» \ Богданы Неборак
Это подкаст о литературе сквозь призму крайне непростых понятий, таких как насилие, равенство, цензура, свобода слова. Он о действительно интересных книгах, которые помогают понимать жизнь, а не убегать от нее.
«Не та людина» \ «НВ»
Редкая птичка среди украинских подкастов. Нарративный тру-крайм подкаст на «НВ» Олеси Лукьяненко и Анастасии Рахманиной об истории преступлений маньяка-убийцы Сергея Ткача. Но авторы говорят о ней в широком контексте, затрагивая проблему, когда из-за безответственности правоохранителей осуждают невиновных.
«Говорить Жадан» \ «НВ»
Уникальные беседы поэта и писателя Сергея Жадана на радио с украинскими деятелями культуры и не только. Послушайте хотя бы эпизоды с религиоведом Игорем Козловским, писательницей Еленой Стяжкиной, режиссерами Антонио Лукичем и Натальей Ворожбит.
«Наші 30. Жива історія» \ Лаборатория журналистики общественного интереса
Документальный сериал о первых 30 годах независимости Украины. Истории, рассказанные самими украинцами, о том, как зарождался украинский спорт, о шахтерских протестах, войне в Афганистане и Чернобыльской трагедии.
«Теорія неймовірності» \ «Українське радіо»
Подкаст писателя Макса Кидрука для «Українського радіо», в котором он развенчивает научные мифы и стереотипы о глобальном потеплении, 25-м кадре, 3D-принтерах, антибиотиках и так далее. Если вы еще не присоединились к рядам фанатов Кидрука, вы все пропустили.