«Я став міністром, тому що не зміг реформувати митницю без грошей». Павло Рябікін розпочав реформу митниці і десь посередині його відправили в Кабмін. Для чого? Інтервʼю

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Сергій Моргунов / «Бабель»

Четвертого листопада парламент призначив колишнього голову Державної митної служби (ДМС) Павла Рябікіна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Митницею Рябікін керував менше року — до круглої дати йому не вистачило рівно два тижні. Інформація про його перехід до Кабміну зʼявилася за кілька тижнів до призначення. За інформацією двох джерел «Бабеля» в уряді та на митниці, в Офісі президента Рябікіну запропонували очолити одне з трьох міністерств — соціальної політики, екології та природних ресурсів або стратегічних галузей промисловості. Він обрав останнє і 5 листопада, у перший робочий день на новій посаді, відповів на запитання кореспондентки Марії Жартовської. На той час Рябікін уже передав справи новому в. о. голови ДМС Вʼячеславу Демченку і один раз побував у будівлі свого міністерства на вулиці Івана Франка у Києві. Про причини звільнення з митниці, незавершені реформи і найнезрозуміліше міністерство — в інтервʼю Павла Рябікіна.

Ви очолювали митницю менше року і раптом переходите до міністерства, чому?

Людина на державній службі має бути якось карʼєрно спрямована. Перехід із рангу держслужбовця вищої категорії до рангу міністра — великий крок у карʼєрі.

На засіданні фракції «Слуга народу» депутат Ольга Василевська-Смаглюк запитувала, для вас це підвищення чи пониження?

Це зміни у житті. Міністерство — це інша, не менш цікава і відповідальна справа, як на мене.

Між собою депутати називають ваше нове міністерство валізою без ручки, бо фактично його так і не створили. Чи можете пояснити, як воно влаштоване і для чого?

Мені важко оцінювати: створити міністерство з нуля — складна робота. Міністерство почало працювати. Воно визначає та реалізує політику у сфері оборони, оборонної промисловості та оборонного замовлення. Щодо документації, підготовленої міністерством і яка вийшла на різні рівні затвердження, напевно, зроблено чимало. Але щоб це працювало, потрібно ухвалити нормативну базу, яка дозволить імплементувати політику в життя. До цього етапу міністерство ще не дійшло. Очевидно, рік — це період, який чомусь виявився недостатнім для розробки цієї документації. Перше завдання — довести розпочате до кінця.

Олег Уруський передавав вам справи, чи знайомі ви з ним?

Знайомий по телефону, з попередньої роботи.

Тобто у вас не було зустрічі, коли він прийшов, показав вам, де кабінет?

Оскільки він був віцепремʼєр, фізично його кабінет розташований у приміщенні Кабміну, а не міністерства — там кабінет міністра не передбачений.

Сергій Моргунов / «Бабель»

Наскільки я розумію, штат міністерства недоукомплектований: на його сайті в керівництві зазначені лише дві особи — один із заступників міністра та держсекретар.

Недоукомплектовано близько 40 відсотків штату, але є проблема — та будівля, в якій знаходиться міністерство, не дозволяє розмістити всіх. Людей не приймають на роботу, бо їх немає де садити. Тобто, замість того, щоб займатися проблемами оборонного замовлення та оборонно-промислового комплексу, доводиться вирішувати інфраструктурні питання.

Ви розумієте, як можна погасити заборгованість із зарплат перед оборонними підприємствами?

Я думаю, що вирішити це питання може допомогти корпоратизація «Укроборонпрому». Якщо реалізувати відповідний закон, можна розраховувати на додаткові джерела прибутку.

Ви були пʼятим головою митниці за два роки і пропрацювали на цій посаді майже рік. Пʼятого листопада тимчасовим виконувачем обовʼязків керівника призначили Вʼячеслава Демченка. Як виникла ця кандидатура?

Він прийнятий на роботу як керівник департаменту боротьби з контрабандою. У нього 30 жовтня закінчувався контракт на службу у прикордонних військах. Він подався на конкурс до митниці та показав себе хорошим кандидатом. Це непогано, що керівник матиме канал взаємодії з прикордонниками, з якими є багато спільних питань. Людина з його життєвим досвідом, напевно, швидко розбереться.

А мій рік на посаді голови митниці — це трохи більше ніж середньостатистичний термін за останні 15 років.

Улітку ви перелічили чотири основні завдання на посаді голови митниці, давайте докладніше про кожне. Було шість законопроєктів про зміну Митного, Кримінального та Кримінального процесуального кодексів, закону про оперативно-розшукову діяльність, закону про держслужбу та про регулювання мит. Який у результаті статус?

Поки що з усього цього в липні перше читання пройшов закон, ініційований Офісом президента, щодо криміналізації контрабанди, а всі інші закони далі не просунулися. Ми намагалися говорити з депутатами, але є небезпека, що під запропоновані нами зміни в парламенті не набереться потрібна кількість голосів.

Сергій Моргунов / «Бабель»

Чому? У парламенті провладна монобільшість, вона може ухвалювати будь-які рішення.

Може, але для цього має бути політичний консенсус більшості.

У чому проблема з цими законопроєктами та політичним консенсусом?

Вважається, наприклад, що посилення покарання за контрабанду суспільство може сприйняти негативно, а силовики можуть отримати більше можливостей для зловживань.

Ще одне з ваших завдань на посаді голови митниці — кадрова реформа. Ось ваша цитата: «Тестування — наш експеримент із перезавантаження митниці, і він розрахований на рік». На якій стадії експеримент?

Ми успішно завершили тестування і з першого липня перейшли у формат єдиної юридичної особи. Тестування показало, що в особовому складі митниці близько 45 відсотків людей не рекомендовано до роботи через відсутність належного рівня професійних знань чи доброчесності.

Перехід у формат єдиної юрособи дозволив розпочати перевірки людей, які потрапили до сумнівної зони. Їх перевіряють на доброчесність та профпридатність. Починаючи з липня, з митниці щомісяця звільняється від 30 до 70 осіб. Я вважаю, що ми зробили практично все, хіба що не закріпили в законі перевірку на доброчесність.

Тепер має бути друга складова — пряник. Людей треба чимось стимулювати, компенсувати корупційні ризики, які є у працівників митниці. На початку року ми планували, що таким компенсатором стане збільшення заробітної плати утричі, аби пересічний митник на посаді отримував близько 30 тисяч гривень.

Але ж ні?

На жаль, у першому читанні проєкту бюджету передбачено підвищення фонду оплати праці на 4 відсотки. Цього не вистачить, щоб убезпечити людей від корупції.

Ви казали, що коли стаєш керівником митниці, то потрапляєш на своєрідний шпагат: з одного боку вимагають оновлення персоналу, а з іншого — наповнення бюджету. Із ваших відповідей зрозуміло, що з першим пунктом склалося не дуже, а що з другим?

Усі місяці моєї роботи митниця виконувала бюджетні плани надходжень. Нам ставили нові плани — ми їх перевиконували.

А скільки грошей ви просили на реформу митниці і скільки зрештою отримали?

Коли ми говорили про фонд оплати праці, зараз це десь 2,5 мільярда на рік, а щоб досягти бажаного результату, потрібно 7,5 мільярда. Цього року понад план, я гадаю, ми дамо 50 мільярдів гривень. Відповідно, до збільшених доходів на реформу ми просили 3,5 відсотка.

Скільки одержали за фактом?

А за фактом вийшов факт.

Сергій Моргунов / «Бабель»

Як реформувати митницю без грошей?

Це причина, чому я став міністром — я не зміг реформувати митницю без грошей. Адже гроші потрібні не тільки для фонду оплати праці. Ще один аспект — інвестиції в інфраструктуру, посилення інструментального контролю та мінімізація людського фактора. У березні уряд ухвалив програму, згідно з якою в розвиток митної інфраструктури потрібно інвестувати 10 мільярдів упродовж трьох років. Наступного року сума інвестицій становила 3,9 мільярда. Але проєкт держбюджету говорить про те, що у найкращому разі це буде мільярд.

Щодо ще одного завдання — диджиталізації, ситуація простіша: там поки що взагалі немає фінансування з бюджету, все роблять за рахунок донорської допомоги. Ми з донорами провели спільний аудит процедур, програмних продуктів та внесли відповідні корективи. Буквально тиждень тому прийшов новий заступник з цифри Олег Ніколайчук.

Замість Євгенія Єнтіса, який звільнився?

Так, він прийшов тільки зараз. Пів року ми не могли провести конкурс, він зривався чотири чи пʼять разів. У нього розчищене поле діяльності. Він уже колись відповідав за диджиталізацію на митниці, після чого працював у донорських організаціях. Він зрозумілий і митниці, і донорським організаціям, і міністерству фінансів.

Але Єнтіс пішов із митниці зі скандалом.

Скандалу як такого не було, от що він розкритикував?

Єнтіс звільнився, бо не зміг працювати (деталі конфлікту тут) з Олександром Івашковичем, який розробив внутрішню систему митниці «Інспектор-2006». Цю систему вдосконалять?

Після звільнення Єнтіса ми розставили пріоритети своєї діяльності. Ситуація була така: молода, талановита команда програмістів, які працювали на митниці, чомусь вирішила, що вона знає, що потрібно митниці, краще за самих митників. Вони створювали паралельну систему, яка, коли її почали приймати, не запрацювала. Не тому що була поганою, а тому що була інакшою і не відповідала вимогам тих, хто нею користуватиметься. Тож три місяці пішли на спільний аудит цієї системи. Нам довелося зайнятися аналізом, переосмислити та переробити алгоритми взаємодії розробників та користувачів.

У Єнтіса та Івашковича був глибокий конфлікт, а з новим заступником з цифри буде порозуміння?

Дивіться, кожна людина унікальна і складна як особистість, хтось складніший, хтось простіший. На митниці прості люди не працюють. Не вважаю, що для нового конфлікту є обʼєктивні умови.

Сергій Моргунов / «Бабель»

Зрештою, «Інспектор» удосконалять чи зʼявиться нова система?

Буде створено двокомпонентну програму Custom back а-ля «Інспектор». Вона зможе використати історичні дані з «Інспектора». Також за донорські гроші розроблять додаток для брокерів, вантажовласників, декларантів, перевізників та суміжних організацій.

У березні минулого року уряд та Офіс президента анонсували послугу з розмитнення авто через «Дію», коли вона запрацює?

Технологічно ця програма готова, але є розбіжності з бюджетним законодавством щодо митної вартості авто. Наскільки я знаю, депутати зараз готують відповідні зміни до законодавства.

Однією з важливих проблем бізнесу є те, що митники прямо на кордоні самі визначають вартість вантажів. Вони можуть її занижувати або завищувати, як їм вигідно — і це корупційні ризики. Їх можна прибрати, якщо Україна розпочне обмін митною інформацією з іншими країнами. Такий варіант давно обговорюють, який статус?

Багато роботи зроблено, але казати, що ми підійшли до підписання документів, мабуть, зарано. Коли йдеться про країни ЄС, є питання захисту персональних даних — у цьому напрямку з Єврокомісією працює уряд. Якщо говорити про Туреччину і Китай, то ми просунулися навіть більше, ніж я очікував, є позитивні сигнали. Якщо ми внесемо зміни до законодавства, то знатимемо вартість товару ще до його завантаження на борт корабля.

І останнє, ви зустрічалися з представниками Apple щодо митних питань, їх розвʼязали?

Вони вже привезли першу партію продукції. Apple має прямі поставки, більше того, вони висловили готовність надати нам підтримку в диджиталізації та створенні певного пункту митного контролю для спрощення процедури. Ми працюємо над цією моделлю зараз.

Митниця без грошей якось викрутиться (ми навіть знаємо як), а «Бабель» — ні. Уся надія на ваш донат.