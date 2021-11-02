Скільки людей в Україні померло за останню добу від ковіду? 700 ― рахуємо в мостах

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«Бабель»

В Україні на ранок 2 листопада виявили 19 455 нових хворих на коронавірус, у лікарні потрапили 3 188 людей. Також за добу медики вакцинували 273 307 людей, першу дозу отримали 207 877, другу — 65 430 осіб. За даними МОЗ, 93,5% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня — невакциновані. Минулої доби, 1 листопада, від коронавірусу померло 700 людей. Якщо припустити, що середній зріст померлих приблизно 175 сантиметрів, і перевести їхню кількість у довжину, то вийде майже цілий київський Південний міст 1 330 метрів завдовжки.

«Бабель»

Переглянути список пунктів вакцинації та записатися на щеплення можна за посиланням.