Скільки людей в Україні померло за жовтень від ковіду? 11 578 ― рахуємо у Палацах «Україна»

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«Бабель»

В Україні за добу, 31 жовтня, виявили 13 936 нових хворих на коронавірус, померли 298 осіб. За останній місяць в Україні встановили одразу кілька ковідних рекордів — за кількістю вакцинованих і, на жаль, за кількістю хворих та померлих за добу. Останні два тижні ми рахували кількість померлих від ковіду в «Боїнгах», «хрущовках», автомобілях та кінотеатрах, у тубдиспансерах, продуктових ринках, кремаціях та маршрутках «Богдан». Усього ж за жовтень 2021 року від коронавірусу померли 11 578 людей. Це понад три заповнені зали головного концертного майданчика країни — Палацу «Україна», який вміщує 3 714 глядачів.

«Бабель»

Переглянути список пунктів вакцинації та записатися на щеплення можна за посиланням.