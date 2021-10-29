Скільки людей в Україні померли за останню добу від ковіду? 648 ― рахуємо у «Богданах»

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В Україні на ранок 29 жовтня новий добовий рекорд за кількістю хворих на коронавірус — 26 870 людей. До лікарень потрапили 5 463. Також протягом доби майже 290 тисяч осіб вакцинувалися від коронавірусу. Першу дозу отримали 214 103, а другу — 75 138. МОЗ знову нагадує, що 94 відсотки госпіталізованих із коронавірусом минулого тижня — невакциновані. За четвер, 28 жовтня, від коронавірусу померло 648 людей. Це 13 міських автобусів «Богдан» моделі А091 приблизно з 50 пасажирами у кожному.

«Бабель»

Переглянути список пунктів вакцинації та записатися на щеплення можна за посиланням.