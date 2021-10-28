Скільки людей в Україні померли за останню добу від ковіду? 573 ― рахуємо у кремаціях

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«Бабель»

В Україні на ранок 28 жовтня встановили новий рекорд із вакцинації від коронавірусу — майже 292 тисячі людей. Першу дозу отримали 212 тисяч людей, а другу — 79 тисяч. МОЗ нагадує, що 94 відсотки госпіталізованих із коронавірусом минулого тижня — невакциновані. Є й інший рекорд — 26 071 новий хворий за добу, до лікарень потрапили 5 366 людей. За середу, 27 жовтня, від коронавірусу померли 573 людини. Щоб їх усіх кремувати, доведеться 12 днів поспіль спалювати по 50 тіл на добу.

«Бабель»

Переглянути список пунктів вакцинації та записатися на щеплення можна за посиланням.