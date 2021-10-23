Що подивитися у вихідні. Новий мультсеріал від авторів «Ґравіті Фолз», другий сезон «Ключів Локів», фантастичний серіал «Вторгнення» та документалка про їжу майбутнього

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Invasion

На цьому тижні на Netflix, HBO, Apple Tv+ та Hulu з’явилося п’ять цікавих релізів. Серед них — новий мультсеріал «Корпорація змов», який спродюсував творець «Ґравіті Фолз» Алекс Гірш, другий сезон серіалу «Ключі Локів» за коміксом Джо Хілла, сина Стівена Кінга, останній сезон драмеді «Біла ворона», фантастичний серіал про прибульців «Вторгнення» з Семом Ніллом та документальний серіал «Наступне, що ти з’їси» про їжу майбутнього. «Бабель» зібрав відгуки та оцінки критиків і радить, що подивитися у вихідні.

Конспірологічний мультсеріал «Корпорація змов» — перший сезон

Про що серіал. Геніальна науковиця Рейган Рідлі працює у секретній урядовій корпорації «Когніто», задача якої — управляти теоріями змов. Тобто приховувати правду про, наприклад, рептилоїдів та генетичні експерименти від громадян та досліджувати явища, які варто приховати. Паралельно Рейган доведеться шукати порозуміння з власним батьком, терпіти нового колегу Бретта та довідатися про конспірологічні таємниці, які є таємничими навіть для корпорації «Когніто». Головна авторка серіалу — Шіон Такеучі, яка писала сценарії до декількох епізодів мультсеріалу «Ґравіті Фолз». Творець «Ґравіті Фолз» Алекс Гірш виступив продюсером та співавтором сценарію «Корпорації змов». Серед акторів озвучки — Джон ДіМаджіо, який був голосом робота Бендера у «Футурамі» та пса Джейка з «Часу пригод».

Inside Job / Netflix / автори — Шіон Такеучі та Алекс Гірш / у головних ролях (озвучка) — Ліззі Каплан, Крістіан Слейтер, Джон ДіМаджіо / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. The Hollywood Reporter пише, що найцікавішими епізодами сезону були ті, що відходили від основної сюжетної лінії, і що не всі персонажі добре пропрацьовані, але часом серіал дійсно смішний. Оглядач на IGN вважає, що серіал пропонує цікавих персонажів у різноманітному світі, але переграє з відсилками до попкультури.

Містичний серіал «Ключі Локів» — другий сезон

Про що серіал. Чоловіка Ніни Лок Ренделла застрелив його колишній студент. Після цього Ніна разом із трьома дітьми — Тайлером, Кінсі та Боді — переїжджає із Сіетлу до Метісона, штат Массачусетс, і оселяється в родинному будинку Ренделла, Кейхаусі. Діти досліджують будинок та знаходять таємничі ключі, якими можна магічними способами відчиняти різні двері. Однак ключі шукають не тільки діти, але й потойбічна істота, якій вони потрібні для зловісних цілей. Серіал знято за серією коміксів письменника Джо Хілла, сина Стівена Кінга, та Габріеля Родрігеса.

Locke & Key / Netflix / шоуранери — Карлтон К'юз, Мередіт Аверілл, Арон Елі Колет / у головних ролях — Дербі Стенчфілд, Коннор Джессап, Емілія Джонс, Джексон Роберт Скотт / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 66% / рейтинг IMDb — 7,4.

Що кажуть критики. The Verge вважає, що в новому сезоні є кілька крутих моментів, серіал добре обігрує дорослішання дітей, але втрачає свою магію і стає банальним. Decider каже, що в другому сезоні помітно більше горору, ніж у першому.

Драмеді «Біла ворона» — п’ятий і останній сезон

Про що серіал. Ісса і Моллі — найкращі подруги. Обидві навчалися в Стенфорді, живуть на півдні Лос-Анджелесу, намагаючись будувати кар’єру і відносини. Ісса працює в некомерційній організації We Got Y’all, яка допомагає кольоровим учням середніх шкіл. Вона намагається повернути іскру у свої стосунки з Лоуренсом, із яким вони вже давно зустрічаються, але не впевнені, що варто продовжувати. Моллі — корпоративний юрист, у неї успішна кар’єра, але зовсім заплутане і складне особисте життя. Серіал досліджує соціальні та расові проблеми, з якими стикаються сучасні темношкірі американки. П’ятий сезон серіалу буде останнім.

Insecure / HBO Max / шоуранери — Ісса Рей, Ларрі Вітмор / у головних ролях — Ісса Рей, Івонн Орджі, Джей Елліс / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 96% / рейтинг IMDb — 7,9.

Що кажуть критики. Primetimer каже, що п’ятий сезон так само смішний, музичний і яскравий, як і попередні. Але це добре, що серіал завершується саме тепер.

Фантастичний серіал «Вторгнення»

Про що серіал. П’ять різних людей у різних частинах світу, розбираючись зі своїми особистими справами та драмами, стикаються з незрозумілими та майже містичними явищами. Шериф з Оклахоми вирушає на звичайне, на перший погляд, розслідування. Жінка з Нью-Йорка розривається між сім’єю та кар’єрою медика. Ще є лондонський підліток, розсіяний американський солдат у Афганістані, японська науковиця. Сюжетні лінії починаються окремо, але їх об’єднує глобальна подія — вторгнення прибульців.

Invasion / Apple TV+ / шоуранери — Саймон Кінберг, Девід Вейл / у головних ролях — Сем Нілл, Шамір Андерсон, Гольшіфте Фарахані, Сіорі Куцуна / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 7,2.

Що кажуть критики. The Hollywood Reporter вважає, що це — наукова фантастика без особливої ​​науки, а окремі історії не дуже добре пов’язуються між собою. New Scientist відзначає гарну акторську гру, але каже, що персонажі часто поводяться нелогічно.

Документальний серіал «Наступне, що ти з’їси» — перший сезон

Про що серіал. Шеф-кухар Девід Чанг досліджує харчове майбутнє людства та намагається зʼясувати, що ми будемо їсти вже дуже скоро. До уваги він бере різні аспекти — зміну клімату, високі технології, роботів, штучне м’ясо та лабораторну рибу, ферми комах і штучний інтелект. Серіал зняв документаліст та продюсер Морган Невілл, який у 2014 році отримав «Оскар» за свій фільм «За два кроки від слави».

The Next Thing You Eat / Hulu / автор — Морган Невілл / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 6,4.

Що кажуть критики. Variety пише, що серіал обігрує кілька цікавих сценаріїв харчування майбутнього у грайливому та інформативному ключі.



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