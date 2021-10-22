Скільки людей в Україні померли за останню добу від ковіду? 614 — рахуємо в кінотеатрах

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«Бабель»

В Україні на ранок 22 жовтня три нових ковідних рекорди. За добу вакцинували рекордну кількість людей — майже 270 тисяч. Першу дозу отримали 184 107 осіб, другу — 85 559. Але МОЗ знову нагадує, що 95% госпіталізованих з коронавірусом минулого тижня — невакциновані. Також побито ще два вчорашні рекорди. Перший — кількість нових хворих. За четвер виявили 23 785 інфікованих, у лікарні потрапили 5 141 особа. Другий — новий рекорд за кількістю смертей від коронавірусу. За минулу добу померли 614 людей. Це три зали кінотеатру з трохи більш ніж 200 глядачами в кожній.

Подивитися список пунктів вакцинації і записатися на щеплення можна за посиланням.