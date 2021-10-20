Знов заговорили про нову хвилю ковіду і локдаун. Як же це набридло! Все дійсно погано? Так ― гірше, ніж будь-коли раніше. Але треба не панікувати, а вакцинуватися

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Аліса Ігіна / «Бабель»

В Україні черговий сплеск захворюваності на коронавірус: щодня від хвороби помирають близько 500 людей. При цьому за відсотком вакцинованих Україна ― на останньому місці в Європі й на одному з останніх у світі. Премʼєр-міністр Денис Шмигаль уже назвав ситуацію найбільшим викликом від початку пандемії ― однак запевнив, що новий локдаун поки не планується. «Бабель» дослідив статистику й коментарі фахівців і пояснює, чому ця хвиля значно серйозніша за інші й уже невдовзі кількість смертей може істотно зрости. А вихід лише один — вакцинація.

Ситуація дійсно погана чи це просто паніка кількох активістів?

Все обʼєктивно погано. Добова смертність уже перевищила піки попередніх хвиль: так, 18 жовтня від COVID-19 померли 538 людей. А ця хвиля свого піку ще не досягла. Як учора сказав Олександр Данилюк, керівник експертної групи з питань надання екстреної медичної допомоги в МОЗ, жодної тенденції до зниження показників захворюваності й смертності поки немає. А кисню в лікарнях уже потребують більше, ніж під час попередньої хвилі у березні.

Окей, показники трохи гірші ― але ж нічого нового?

Багато нового. По-перше, в кількох регіонах система лікарень близька до межі можливостей. Щодоби до стаціонару лягають близько трьох тисяч хворих на коронавірус людей, щодня на пів сотні більше. Держава відкриває для пацієнтів із коронавірусом додаткові лікарні ― однак вони гірше обладнані, а їхній перелік вичерпний.

По-друге, найчастіше серед шпиталізованих трапляється коронавірус штаму «Дельта». Він активніше передається від людини до людини, що спричинило стрімкіше зростання захворюваності. Також знизився середній вік хворих. Серед важких випадків частіше трапляються 30—40-річні й навіть діти. Однак основна маса важких випадків ― люди старшого віку, і майже всі вони невакциновані. В цьому третя відмінність цієї хвилі від двох попередніх.

Із тих, хто потрапляє до лікарень із COVID-19, ― 97% невакциновані, запевняє Данилюк. До реанімації ж вакциновані взагалі практично не потрапляють. Подібна ситуація і в інших країнах ― приміром, у Сербії, де кількість нових хворих на коронавірус зараз одна з найвищих у Європі. Однак там вакциновано понад 40% людей. В Україні ж дві дози отримали 6,66 млн людей — 15,09% від загальної кількості населення. І найактивніше вакцинуються люди від 20 до 49 років, натомість серед людей із груп ризику ― від 60 років ― вакцинованих менше. Так, за зведеними графіками дата-аналітика Євгена Істребіна, які використовує у своїх просвітницьких проєктах ЮНІСЕФ, станом на початок жовтня одну дозу вакцини отримали лише 8,9% людей, старших за 80 років, і лише 18% людей віком від 70 до 79 років. Відтак, потенціал для заражень і смертей в Україні ще високий.

Грудневу й березневу хвилі ковіду вдалося «загасити» локдаунами ― однак зростання кількості захворювань припинялося лише через певний час після введення жорстких обмежень, адже між інфікуванням та зовнішнім проявом хвороби проходить до двох тижнів.

«Таких екстремальних умов у країні ще не було, ― каже Олександр Данилюк. ― І дуже не хочеться, щоб у нас вмикалося медичне сортування». Тобто принцип, за яким через брак ресурсу допомогу надають лише тим, врятувати кого вищі шанси. На цьому етапі смертність різко зростає.

Загалом у світі кількість хворих на коронавірус знижується. Передовсім завдяки вакцинації.

«Бабель»

Серед хворих на COVID-19 зараз чимало дітей, вони ж активно поширюють вірус. Чому дітей досі не вакцинують?

ВООЗ схвалила лише вакцинацію підлітків від 12 років. Відповідно, в Україні розробляють програму масової вакцинації дітей від цього віку. Зараз ВООЗ розглядає можливість дозволити вакцинацію дітей від 4 років. Коли цей дозвіл буде, в Україні мають почати вакцинувати і їх.

Що зараз можна зробити? Якщо всі знайомі швидко вакцинуються, хвиля спаде?

На жаль, істотно на саме цю хвилю вакцинація зараз не вплине: імунітет формується поступово. Найдієвіший спосіб стримати поширення інфекції зараз ― обірвати ланцюг заражень, тобто різко обмежити контакти людей. Особливо літніх. Однак у перспективі саме вакцинація знизить як кількість та інтенсивність хвиль заражень, так і кількість жертв від кожної з них.

Треба переконувати знайомих вакцинуватись. А що робити, коли слова не діють?

Країни по-різному переконують населення вакцинуватись, однак підхід усе жорсткіший. Наприклад, в Італії з 15 жовтня лише вакциновані мають право виходити на роботу. В Ізраїлі повноцінний COVID-паспорт отримують лише ті, хто зробив третю, бустерну дозу вакцини. І лише вони можуть відвідувати масові заходи у приміщеннях.

Паралельно уряди активно проводять інформаційні кампанії за вакцинацію через усі можливі медійні канали.

В Україні інформаційна кампанія й урядові обмеження поки що не були успішними: станом на середину серпня більша частина повнолітніх українців не планували вакцинуватись взагалі. Цей показник ― один із найвищих у світі.

«Бабель»

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