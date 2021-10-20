Усі жартують про чипування, а у світі криза мікрочипів. Вона вже торкнулася і вас — спробуйте-но замовити PlayStation 5, новий iPhone або авто! Так, Україні все це теж загрожує дефіцитом техніки

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Сьогодні на мікросхемах, або чипах, працює практично все — від електричної зубної щітки до автомобіля. З минулого року світ зіткнувся з дефіцитом чипів. Це сталося через торгову війну між США та Китаєм і зупинку заводів через пандемію коронавірусу. Цього року додалися ще й природні катаклізми — посуха, сильні морози і пожежі в регіонах, де розташовані заводи, які виробляють мікросхеми. Перебої з постачанням почалися у виробників ноутбуків, смартфонів, побутової техніки. Сильно постраждала автомобільна промисловість — BMW, Mercedes, Toyota та іншим компаніям навіть довелося зупиняти заводи. Усе може налагодитися, навіть за найоптимістичнішими прогнозами, не раніше ніж у 2023 році. «Бабель» розповідає, як чипи стали дефіцитом, чому складніше купити бюджетні ноутбуки та авто і як світова криза підбирається до України.

Чому чипи в дефіциті?

Не так багато компаній — виробників чипів. Ще двадцять років тому у світі їх було близько 30. Вони вирішили, що вигідніше і дешевше віддати виробництво на аутсорс іншим компаніям. Так роблять навіть технологічні гіганти на кшталт AMD. За останні десятиліття попит на мікросхеми виріс, а кількість виробників зменшилася.

Зараз близько 80 відсотків мікросхем виробляють у країнах Азії — Тайвані, Південній Кореї, Китаї, Малайзії, Сінгапурі. Решту роблять у Європі та США. Провідні компанії-виробники — це тайванська Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) із понад 50 відсотками світового ринку, і південнокорейська Samsung — близько 17 відсотків.

Усе почалося в 2018 році, з торгової війни США і Китаю. Тоді американським компаніям заборонили замовляти чипи у китайських виробників. У 2020 році через пандемію коронавірусу зупинилися заводи, які виробляли мікросхеми, — спочатку в Китаї, а потім і по всьому світу. До середини 2020-го у компаній ще лишалися запаси мікросхем, але до кінця року вони закінчилися. А до початку 2021-го попит на чипи вже на 30 відсотків перевищував пропозицію.

Щойно заводи відновили роботу — втрутилися природні катаклізми. Наприклад, на Тайвані сталася посуха, а заводам з виробництва чипів потрібно багато води для охолодження систем. Через це довелося скоротити виробництво. Один з найбільших у Японії заводів, який виробляв провідники, сильно постраждав від пожежі, відновлювали його чотири місяці. У Техасі сильні морози призвели до перебоїв з електрикою. Через це зупинилися кілька заводів, які виробляли чипи для Samsung та інших компаній.

Цех напівпровідникових пластин компанії Semiconductor Manufacturing International Corp в Шанхаї. Getty Images

Хто постраждав від кризи?

Постраждали всі. Спочатку — виробники електронних девайсів. Через локдаун у 2020 році люди почали працювати і вчитися віддалено. Для цього потрібні були смартфони, вебкамери та інші гаджети. І, звичайно, телевізори, приставки та всяке ігрове «залізо» для розваг. А тут ще й курс біткоїна різко пішов угору, через що виріс попит на відеокарти — їх використовують, щоб майнити криптовалюту.

Більше за інших постраждала автомобільна промисловість. На початку пандемії і локдауну виробники авто скасували свої замовлення на чипи, вони розраховували, що продажі впадуть. А попит тільки виріс, але було вже пізно — за чипами вишикувалася довга черга. Тепер терміни поставок нових мікросхем можуть затягнутися до 40 тижнів. Протягом 2020-го вони, як і інші виробники, ще обходилися запасами, але до кінця року все закінчилося. У січні 2021 року аналітики прогнозували, що автомобільна індустрія недоотримає за рік близько $60 мільярдів, у травні прогноз скорегували до $110. До вересня цифра зросла до $210 мільярдів збитків і 7,7 мільйона невипущених автомобілів.

Від середини 2021 року через брак чипів зупинялися заводи BMW, Volkswagen, Skoda та інших великих виробників. А у Великій Британії в липні автомобілів випустили стільки ж, скільки у 1956 році. Навіть японська Toyota у вересні скоротила обсяг виробництва на 40 відсотків. І це при тому, що в компанії був більший запас мікросхем, ніж у конкурентів. З кінця вересня концерн General Motors в очікуванні чипів звозить пікапи Chevrolet Silverado на пустир прямо з конвеєра. У США все настільки погано з новим машинами, що дилерам доводиться орендувати авто, щоб було що показувати в автосалонах.

Mercedes і Renault стали берегти свої чипи для більш дорогих моделей. Інші компанії, на кшталт Tesla, взагалі відклали випуск своїх нових авто.

Тисячі нових бюджетних пікапів Mercedes на стоянці в очікуванні чипів, 14 жовтня 2021 року. Getty Images

А як це торкнулося України?

До нас світова криза чипів почала підбиратися восени 2021 року. Першими закінчуються нові автомобілі. Наприкінці вересня генеральний директор компанії OTP Leasing Андрій Павлушин писав про проблеми з пошуком недорогого седана Skoda, Nissan або Toyota на замовлення клієнта. Таких машин знайшлося всього дві на весь Київ.

Минулого тижня Auto-Consulting писала, що в Україні вже не можна придбати нові автомобілі деяких популярних бюджетних моделей Renault, Toyota, Volkswagen, Peugeot, Suzuki, Skoda. Тим, хто захоче їх купити, потрібно оформляти замовлення вже зараз і внести передоплату близько 20 тисяч гривень. Щоправда, чекати доведеться приблизно до весни наступного року.

Наступним буде дефіцит ноутбуків, смартфонів і побутової техніки. Світові продажі компʼютерів зростали аж до осені 2021 року. Тепер пішли на спад. Усе тому, що у компаній закінчилися запаси мікросхем. У компанії Acer заявили, що можуть задовольнити тільки половину світового попиту на свої ноутбуки. На ринку склалася приблизно така ситуація — ноутбуки середнього або преміального класу ще купити можна, а от простіші моделі знайти складніше. Виробники вирішили наслідувати приклад автопромисловців і використовують дефіцитні чипи у більш дорогих моделях.

Ігрову консоль PlayStation 5 було фактично неможливо купити після її виходу в листопаді 2020 року. У компанії обіцяли вирішити проблему до другої половини 2021 року, але в серпні терміни перенесли на березень 2022-го. Через брак чипів Apple випустить на 10 мільйонів менше нових iPhone 13. Один з найбільших світових виробників смартфонів — Samsung, скоротив поставки на 20 відсотків. До весни цього року дефіцит чипів дістався і до деяких виробників домашньої побутової техніки. Вони роблять холодильники, пральні машини, мікрохвильові печі.

Робота з мікросхемами в компанії CSI Electronic Manufacturing Services Ltd. у Великій Британії. Getty Images

Це означає, що ще й ціни зростуть?

Попит на чипи виріс, найбільший у світі виробник — тайванська TSMC — підняла ціни на 20 відсотків. Це означає, що подорожчає продукція, в якій використовуються мікросхеми.

Сучасне авто начинене чипами не менше за космічний корабель. Якщо в 1970-х електроніка становила всього 5 відсотків вартості автомобіля, то зараз ця цифра наближається до 50 відсотків. Від квітня подорожчали авто Toyota, Nissan і Renault. Зросли ціни на Mercedes і BMW, причому компанії не збираються їх знижувати, навіть коли криза чипів закінчиться.

Середня ціна на нове авто в США піднялася до рекордних $43 тисяч, різко підскочили ціни і на старі машини — в середньому близько $25 тисяч. В Україні поки сильно не виросли ціни ні на нові авто, ні на старі. Подорожчання в межах декількох відсотків торкнулося тільки найпопулярніших моделей. Але постачальники не виключають, що це може бути тільки початком.

Гірше з цінами на ноутбуки. З кінця минулого року Lenovo в Україні подорожчали на 15—20 відсотків. Особливо бюджетні моделі ноутбуків. До кінця року ціни можуть зрости ще на 7—8 відсотків. Підвищення цін до кінця року обіцяють і в Acer.

Коли закінчиться дефіцит чипів?

Прогнози різні. Уряд Тайваню обіцяє подолати кризу з поставками мікрочипів для автомобілів вже до кінця цього року. Щоправда, самі автовиробники в це особливо не вірять. Глави Volkswagen і Mercedes вважають, що дефіцит збережеться щонайменше до 2023 року.

Приблизно такі ж терміни називає і головний виробник чипів TSMC. Поки ж компанія готується отримувати надприбутки від продажу і планує витратити $100 мільярдів на те, щоб збільшити потужності на своїх заводах і виробляти ще більше мікросхем. Нові власні заводи з виробництва чипів зібрався будувати й один із провідних світових розробників електроніки — американська компанія Intel.

З вашими донатами, ми переживемо будь-яку (ну майже) кризу!