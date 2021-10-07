В Україні невакцинована дитина захворіла на поліомієліт. Цю хворобу ще у ХХ столітті перемогли щепленнями. Хвороба небезпечна? Заразна? Що тепер буде? Відповідаємо на 7 простих запитань

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В Україні підтвердили перший за шість років випадок паралічу, спричиненого поліомієлітом. Захворіла півторарічна дитина з багатодітної сім’ї в Рівненській області, згодом лікарі діагностували ту ж хворобу у шістьох братів і сестер малюка. Батьки відмовилися вакцинувати дитину з релігійних міркувань. МОЗ направило команду епідеміологів і вірусологів, щоб розслідувати випадок зараження. За останні 20 років це вже не перший хворий на поліомієліт в Україні — їх фіксували у 2006 і 2015 роках. Поліомієліт — хвороба, ліків проти якої не існує. У ХХ столітті на неї перехворіли сотні тисяч людей в усьому світі. Зрештою недугу майже перемогли за допомогою вакцинації, проте в окремих країнах, наприклад в Афганістані та Пакистані, досі бувають спалахи. «Бабель» відповідає на сім простих запитань про хворобу.

Що таке поліомієліт?

Поліомієліт — гостре інфекційне захворювання. Його викликає один з трьох типів поліовірусу, які потрапляють в організм через рот. Їх легко підчепити через брудні руки. Збудник хвороби «живе» в носових, ротових виділеннях і фекаліях хворої людини.

Чим він такий небезпечний?

Потрапивши в організм, вірус розмножується у травному тракті. У 98 відсотках випадків поліомієліт проходить у легкій формі — без симптомів або з незначними проявами, що нагадують симптоми інших вірусних хвороб.

Проте інколи вірус потрапляє у кров і вражає нервову систему. Він атакує моторні нейрони, які відповідають за координацію рухів і підтримку м’язового тонусу.

Унаслідок цього м’язи втрачають здатність нормально функціонувати.

Це призводить до стану, відомого як гострий млявий параліч. Найчастіше у хворих паралізує м’язи ніг, рідше — рук. Іноді виникає масштабний параліч, коли в людини паралізує тулуб, м’язи грудної клітки та живота. У найважчих випадках поліовірус атакує моторні нейрони стовбура мозку — після цього людина не може самостійно дихати, нормально ковтати та розмовляти.

Схематичне зображення поліовірусу.

Кому загрожує?

Поліомієлітом можна захворіти в будь-якому віці, але найчастіше він вражає дітей віком до п’яти років.

Звідки поліомієліт узагалі взявся? Коли його вперше виявили?

Люди хворіли на поліомієліт впродовж тисяч років — давні барельєфи свідчать, що випадки захворювання могли бути ще в Давньому Єгипті. Проте перші великі спалахи захворювання почали фіксували лише в ХІХ столітті.

Причина збільшення захворюваності полягала, як не парадоксально, у тому, що люди стали більше дотримуватися правил гігієни. Провідна теорія звучить так: у минулому немовлята хворіли на поліомієліт невдовзі після народження, але їхня імунна система містила багато материнських антитіл і з легкістю перемагала хворобу. Однак через покращення санітарних умов інфікування поліомієлітом «відкладалося» до того часу, коли людина ставала більш вразливою до недуги.

Пік захворюваності на поліомієліт припав на 1950-ті роки минулого століття. Якщо у 1916 році у США було 27 тисяч випадків захворювання, то у 1952 році — майже 58 тисяч. Зростала кількість випадків хвороби й в СРСР. У 1950 році у країні зареєстрували 2 500 хворих на поліомієліт, у 1958-му — 22 тисячі.

Багато хворих лишалися частково або повністю паралізованими. Однією з найвідоміших жертв хвороби став американський президент Франклін Рузвельт — перехворівши на поліомієліт, він втратив здатність ходити.

Щоб врятувати життя тих, хто не міг дихати самостійно, у 1920-х роках у США створили спеціальні «залізні легені». Більшість хворих на поліомієліт проводили в таких «легенях» два тижні, дехто — усе життя.

Медсестра тримає дитину, народжену в «залізних легенях». Лос-Анджелес, 1951 рік.

А є якісь ліки?

Ні, лише вакцина. Перша вакцина від поліомієліту з’явилася у 1950-х. Її розробив американський вірусолог Джонас Солк. Це була інактивована вірусна вакцина — вона містила «мертвий» вірус. Вакцину вводили класичним методом — за допомогою ін’єкції. У лютому 1954 року нею почали вакцинувати школярів. Препарат виявився ефективним — вже до 1957 року захворюваність у США зменшилася в десять разів.

Невдовзі ще одну вакцину від поліомієліту розробив американський імунолог Альберт Себін. На відміну від препарату Солка вона містила не «мертвий», а ослаблений вірус, і була у формі питних крапель.

У 1959 році СРСР провакцинував нею шість мільйонів людей. У 1961 році вакцину почали застосовувати у США. Вона показала майже 100-відсоткову ефективність і зрештою витіснила препарат Солка. Три дози вакцини діти мають отримати ще в перші пів року життя.

Яка ситуація з поліомієлітом зараз?

За останні пів століття людству вдалося майже повністю позбутися хвороби завдяки вакцинам. З 1988 року число випадків захворювання на поліомієліт у світі зменшилося на понад 99 відсотків. У 2019 році зафіксували лише 176 випадків хвороби. Зараз вірус активно циркулює у двох країнах — Афганістані та Пакистані. Інколи поширюється на сусідні. У 2020 році спалах хвороби стався в Таджикистані.

Коли захворювання востаннє фіксували в Україні?

У 2015 році у двох дітей на Закарпатті. Це стало першим випадком захворювання з 2006 року, однак тоді спалаху вдалося уникнути. У наступні роки медики кілька разів попереджали, що рівень вакцинації населення проти поліомієліту недостатній. За даними МОЗ, за 8 місяців 2021 року в Україні від поліомієліту провакцинували усього 53 відсотки дітей віком до одного року.

Жінка в одній з модифікацій «залізних легень», призначеній для транспортування хворих на поліомієліт. Бостон, 1949 рік.

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