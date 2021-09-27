Володимир Зеленський придумав форум «Україна 30». Його провела дружина заступника голови Офісу Зеленського, а оплатили олігархи, з якими воює Зеленський, але це великий секрет — розслідування «Бабеля»

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Аліса Ігіна / «Бабель»

З лютого до серпня 2021 року в київському виставковому центрі «Парковий» проходив всеукраїнський форум «Україна 30». Його головним ідеологом став президент. Завдяки цьому у форумі взяли участь люди з його близького оточення і топчиновники: премʼєр-міністр Денис Шмигаль, глава Офісу президента Андрій Єрмак, його заступник Кирило Тимошенко, багато міністрів, глави держпідприємств. Їх виступи часто цитували провідні ЗМІ та показували телеканали. Організатори форуму залишилися за кадром — їхніх контактів немає на офіційному сайті заходу, про них нічого не знають учасники форуму, яких ми опитали. Дехто з них припускає, що форум державний і якимось чином повʼязаний з Офісом президента. Частково це правда. Ми зʼясували, що «Україну 30» організувала і провела приватна компанія Goodmedia. Її засновником і до березня 2020 року керівником був заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. Потім компанію очолила його дружина Олена Тимошенко. Але до вересня цього року Кирило Тимошенко значився на сайті компанії як CEO. Організатором форуму Goodmedia стала без конкурсу і за свої послуги офіційно отримала мільйони гривень. Щоб написати цей матеріал, ми поспілкувалися з десятками учасників і спонсорів форуму, представниками івент-бізнесу та держкорпорацій, які були обізнані в нюансах його організації. Також ми поговорили зі співробітником держоргану з боротьби з корупцією. Практично всі співрозмовники, дізнавшись, що матеріал стосується компанії, повʼязаної із заступником глави Офісу президента, погодилися спілкуватися виключно анонімно. Чому (майже) всі бояться розповідати про головного організатора президентського форуму — у розслідуванні «Бабеля».

Форум у цифрах

У лютому 2021 року президент Володимир Зеленський відкривав форум «Україна 30» гучним анонсом: «Тридцятиріччя незалежності Україна відзначить тридцятьма форумами». Укластися в строк не вийшло — до серпня в КВЦ «Парковому», неформальній штаб-квартирі партії «Слуга народу», пройшло 19 форумів. Кожен був присвячений окремій темі: коронавірус, тарифи, освіта, правосуддя, безпека тощо.

Ідеологом та ініціатором «України 30» став президент. Це гарантувало форуму участь топчиновників, відомих бізнесменів та іноземних гостей. За кілька місяців на форумі, крім самого Зеленського, виступили кілька міністрів, дипломати, керівники Офісу президента, депутати «Слуги народу», президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, Олена Зеленська та ще багато хто.

У форумі «Україна 30» взяла участь президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Getty Images

Попри актуальні теми та топспікерів, зібрати велику аудиторію в онлайні в «України 30» не вийшло: у Twitter форум має 58 підписників, у Telegram — 330. У Facebook показники значно вищі — 16 335 підписників. Їх, зокрема, вдалося залучити за рахунок реклами — на неї адміністратори сторінки витратили понад 20 тисяч доларів.

Однією із сильних сторін форуму була якісна телекартинка і онлайн-трансляції. Виступи топспікерів транслювали в теленовинах, їх також можна подивитися на YouTube-каналі форуму. У нього 4,3 тисячі підписників, сотні відео та 1,3 мільйона переглядів. Більшість відео набрали до тисячі переглядів. Рекордсмен — короткий 32-секундний ролик, в якому президент розповідає про переваги антиолігархічного закону. Відео записали не на на форумі, а в Офісі президента. Воно зібрало 83 тисячі переглядів. Імовірно, за рахунок платного промо.

Goodmedia і спонсори

На жодному з офіційних майданчиків форуму немає інформації про його організаторів. На сайті зазначено, що ініціатор форуму — президент, і вказані контактний номер телефону й електронна пошта. За цим телефоном інформацію про організаторів нам надати відмовилися і запропонували написати запит. Відповідь на нього ми так і не отримали.

Нічого не знають про організаторів й опитані нами учасники та модератори різних панелей форуму — медійники, експерти в темах енергетики і технологій. Кілька джерел «Бабеля», опосередковано повʼязаних із форумом, на умовах анонімності розповіли, що «Україну 30» проводить компанія Goodmedia, яку заснував Кирило Тимошенко. За виступи на заході, стверджують джерела, частина компаній платила великі суми.

Goodmedia сімʼї Тимошенка У минулому спортивний журналіст і медійник, Кирило Тимошенко офіційно зареєстрував компанію Goodmedia у 2016 році. У LinkedIn CEO компанії він значиться з квітня 2014-го. Goodmedia займається телевиробництвом, політичним і комерційним піаром та івент-бізнесом. За останні роки Goodmedia встигла попрацювати з багатьма відомими політиками. У 2014-му компанія знімала інавгурацію президента Петра Порошенка, у 2015-му вела виборчу кампанію партії УКРОП, робила ролики для тоді ще генпрокурора Юрія Луценка, випустила фільми «Битва за Дніпро» і «Пʼять днів з Ігорем Кононенком». У 2017—2018 роках GoodMedia зняла цілу низку роликів про досягнення влади — уряду та Міністерства інформполітики. За це з бюджету компанія отримала 21,35 мільйона гривень. У 2019 році Goodmedia вела виборчу кампанію Володимира Зеленського та партії «Слуга народу». Тимошенко був продюсером відомого ролика, в якому кандидат у президенти Зеленський викликав Порошенка на дебати. У тому ж 2019-му Goodmedia транслювала форум команди Порошенка «Відкритий діалог» у київському Палаці спорту. На запитання «Бабеля» про те, чому Goodmedia працює з політиками з принципово різними ідеологіями, у квітні 2019 року Тимошенко відповів так: «Це бізнес. Якщо хтось хоче, щоб ми працювали з ним одним, це коштує набагато дорожче. Щодо політичних поглядів, ми не перебираємо».

Підтвердити цю інформацію нам допомогли документи, які в березні 2021 року Goodmedia подала для участі в тендері — компанія хотіла стати організатором Інвестиційного форуму міста Києва. Щоб довести профільну експертизу, у тендерних документах Goodmedia назвала себе «одним з основних організаторів» форуму «Україна 30».

Також, згідно з документами, для деяких спікерів і компаній участь у форумі справді була платною, наприклад для ДТЕК ВДЕ. Ця компанія займається відновлювальною енергетикою і входить в енергохолдинг олігарха Ріната Ахметова ДТЕК. Згідно з угодою, Goodmedia «надала комплекс послуг з організації та забезпечення участі замовника» у форумі «Україна 30. Платіжка». ДТЕК ВДЕ там представляв гендиректор Маріс Куніцкіс, а ДТЕК — виконавчий директор Дмитро Сахарук. Суму, яку компанія Ріната Ахметова заплатила Goodmedia, у тендерних документах приховали. За інформацією «Бабеля» з достовірних джерел, ідеться про 3,5 мільйона гривень. ДТЕК ВДЕ заплатила 696 тисяч за «Україна 30. Платіжка», ДТЕК — ще 2,78 мільйона за форум «Україна 30. Екологія». У ньому теж брали участь кілька представників компанії.

У ДТЕК нам підтвердили, що за участь у форумі компанія справді платила, але суму уточнити відмовилися. «ДТЕК, поряд з іншими великими українськими компаніями, виступив партнером форуму «Україна 30», — відповіли на запит «Бабеля» у пресслужбі.

На жодному з публічних майданчиків форуму ми не знайшли інформацію про партнерство із ДТЕК або іншими великими приватними компаніями. Але кілька джерел на умовах анонімності розповіли «Бабелю», що взяти участь в «Україні 30» їм пропонували безпосередньо з Офісу президента і відразу попереджали, що форуму потрібне фінансування. Ми знайшли ще девʼять компаній, які стали партнерами форуму. Дві з них співпрацю з «Україною 30» підтвердили, інші на наші запити не відповіли. Усі платежі пройшли з формулюванням «комплекс послуг з організації забезпечення участі в заході (назва форуму)».

Компанії, які підтримали «Україну 30». «Бабель»

Національна асоціація адвокатів (НААУ) і Вища школа адвокатури заплатили Goodmedia за участь у форумі «Украіна 30. Розвиток правосуддя» трьох своїх спікерів: Олександра Дроздова, Євгена Солодка і глави НААУ Лідії Ізовітової. У НААУ цю інформацію підтвердили, але суму уточнити відмовилися. За інформацією «Бабеля», ідеться про 200 тисяч гривень.

заплатили Goodmedia за участь у форумі «Украіна 30. Розвиток правосуддя» трьох своїх спікерів: Олександра Дроздова, Євгена Солодка і глави НААУ Лідії Ізовітової. У НААУ цю інформацію підтвердили, але суму уточнити відмовилися. За інформацією «Бабеля», ідеться про 200 тисяч гривень. МХП — великий агропромисловий холдинг Юрія Косюка фінансував форум у рамках «підтримки ініціатив, повʼязаних з екологією». У пресслужбі компанії уточнили, що спочатку на форумі мав виступати представник МХП, але обставини змінилися і виступ скасували. Точну суму, яку компанія перерахувала на рахунок Goodmedia, в МХП назвати відмовилися. За даними «Бабеля», ідеться про 750 тисяч гривень за форум «Україна 30. Екологія».

— великий агропромисловий холдинг Юрія Косюка фінансував форум у рамках «підтримки ініціатив, повʼязаних з екологією». У пресслужбі компанії уточнили, що спочатку на форумі мав виступати представник МХП, але обставини змінилися і виступ скасували. Точну суму, яку компанія перерахувала на рахунок Goodmedia, в МХП назвати відмовилися. За даними «Бабеля», ідеться про 750 тисяч гривень за форум «Україна 30. Екологія». «Кернел» — великий агрохолдинг Андрія Веревського, за даними «Бабеля», заплатив 750 тисяч гривень за форум «Україна 30. Здорова країна». На запит «Бабеля» в компанії не відповіли.

— великий агрохолдинг Андрія Веревського, за даними «Бабеля», заплатив 750 тисяч гривень за форум «Україна 30. Здорова країна». На запит «Бабеля» в компанії не відповіли. «Континентал фармерз груп» — агрохолдинг з міжнародними інвестиціями, за даними «Бабеля», перерахував на рахунок Goodmedia 100 тисяч гривень за форум «Україна 30. Здорова країна». Спочатку компанія була готова спілкуватися, але дізнавшись, що запитання стосуються компанії Goodmedia, відповідь на запит так і не надіслала.

— агрохолдинг з міжнародними інвестиціями, за даними «Бабеля», перерахував на рахунок Goodmedia 100 тисяч гривень за форум «Україна 30. Здорова країна». Спочатку компанія була готова спілкуватися, але дізнавшись, що запитання стосуються компанії Goodmedia, відповідь на запит так і не надіслала. «Ерідон» — один з лідерів ринку насіння і добрив, за даними «Бабеля», заплатив 200 тисяч гривень за форум «Україна 30. Економіка без олігархів». На запит не відповіли.

— один з лідерів ринку насіння і добрив, за даними «Бабеля», заплатив 200 тисяч гривень за форум «Україна 30. Економіка без олігархів». На запит не відповіли. «Індустріальна молочна компанія» — один з найбільших агрохолдингів у країні, за даними «Бабеля», заплатив за форум «Україна 30. Здорова країна» 100 тисяч гривень. Наш запит у компанії проігнорували.

— один з найбільших агрохолдингів у країні, за даними «Бабеля», заплатив за форум «Україна 30. Здорова країна» 100 тисяч гривень. Наш запит у компанії проігнорували. LNZ Group — агропромисловий холдинг, за інформацією «Бабеля», перерахував на рахунок Goodmedia 100 тисяч за форум «Україна 30. Екологія». На запит не відповіли.

— агропромисловий холдинг, за інформацією «Бабеля», перерахував на рахунок Goodmedia 100 тисяч за форум «Україна 30. Екологія». На запит не відповіли. «Епіцентр» — група компаній депутата Олександра Гереги та його дружини Галини Гереги профінансувала форум «Україна 30. Земля». За інформацією «Бабеля», Гереги перерахували 500 тисяч гривень. У компанії уточнити цю інформацію відмовилися.

— група компаній депутата Олександра Гереги та його дружини Галини Гереги профінансувала форум «Україна 30. Земля». За інформацією «Бабеля», Гереги перерахували 500 тисяч гривень. У компанії уточнити цю інформацію відмовилися. Київське казино «Шангрі ла», за даними «Бабеля», оплатило участь у форумі свого засновника Майкла Боеттчера. Він виступав на панелі, присвяченій туризму, і висловлювався проти податків на виграші. Спочатку в компанії були готові спілкуватися, але дізнавшись тему розмови, припинили діалог. За нашими даними, компанія заплатила Goodmedia 360 тисяч гривень.

Один з учасників ринку, добре обізнаний з роботою форуму, на умовах анонімності розповів «Бабелю», що за участь у профільних дискусіях на «Україні 30» платили і багато неурядових організацій (NGO). Вони перераховували гроші не Goodmedia, а на рахунки дрібних ФОПів. Після форуму через ці платежі у NGO виникли проблеми із західними донорами — ті зажадали підтвердити, що гроші справді витратили на участь у форумі. Нам відомі кілька таких ФОПів, але зʼясувати, чи повʼязані вони з Goodmedia, не вдалося.

Як це працює

Платна участь у великих форумах і конференціях — нормальна світова практика. Зазвичай це влаштовано так: популярні профільні спікери виступають безкоштовно — вони привертають аудиторію. Менш відомі компанії та експерти, які хочуть асоціюватися з тією чи іншою темою, за свою участь платять. У випадку з «Україною 30» зрозуміти принцип відбору «платних» спікерів складно. Деякі з них — представники компаній-лідерів ринку, яких на профільні дискусії запрошують безкоштовно.

Інший варіант співпраці — спонсорство. Бізнес не делегує на форум своїх спікерів, але платить за медійне охоплення і просування бренду. На території форумів розміщують стенди, роздають брендовані товари, показують рекламу в кулуарах. На «Україні 30» спонсорських проявів ми не знайшли, а імена тих, хто підтримав форум, не афішували. Серед спонсорів виявилися найбільші агрохолдинги, компанія олігарха Ріната Ахметова і «Епіцентр». Ця торгова мережа працювала, коли інші магазини закрили через локдаун. Владу тоді критикували за вибірковий підхід до бізнесу.

Ми попросили прокоментувати розцінки Goodmedia керівника компанії, що багато років проводила великі конференції та форуми, зокрема в «Парковому». Він погодився на умовах анонімності, побоюючись тиску з боку Офісу президента. Він вважає, що за такі гроші бізнес міг отримати більші медійні охоплення й окремі виступи спікерів, а не участь у групових дискусіях. Але судити про доходи Goodmedia тільки на основі цих цифр не можна — потрібно знати всі видатки. У таких заходів, каже експерт, вони досить високі: оренда залу, робота великої команди, розробка та наповнення сайту і соцмереж, світло, звук, кейтеринг тощо. Наприклад, один день оренди третього поверху «Паркового», де проходив форум, за словами експерта, коштує 10 тисяч доларів. Це ціна для всіх. Для президентського форуму «Парковий», в якому регулярно працюють і відпочивають «слуги», міг зробити знижку. «У будь-якому разі Goodmedia, як будь-яка приватна компанія, навряд чи працювала собі у збиток, і таке замовлення — велика удача для приватного підрядника», — вважає експерт.

Ми звернулися в GoodMedia з великим списком запитань, зокрема з проханням пояснити, як компанія дружини заступника голови Офісу президента стала організатором президентського форуму. У Goodmedia більшість запитань проігнорували і заявили, що конфлікту інтересів немає: форум недержавний, а в керівництві компанії держслужбовців немає.

Приблизно те саме «Бабелю» відповів Кирило Тимошенко — він давно відійшов від справ компанії, а компанія його дружини не займається державними проєктами за бюджетні гроші. Це не зовсім так. У березні 2021 року Goodmedia хотіла стати організатором Інвестиційного форуму Києва — його проводили за бюджетні гроші. Компанія брала участь у тендері, але програла. На відміну від «України 30» цей форум своїх спонсорів не приховував — їхні логотипи були на стартовій сторінці сайту.

Оскільки відповідей на головні запитання ні від Goodmedia, ні від Офісу президента ми не отримали, перелічимо їх ще раз тут.

Як у проєкті, який ініціював особисто президент Володимир Зеленський, зʼявилася компанія, повʼязана із заступником глави його Офісу Кирилом Тимошенком?

Хто конкретно ухвалив рішення, що організатором «Україна 30» стане Goodmedia?

За яким принципом Goodmedia вибирала компанії-спонсорів форуму і спікерів, чию участь потрібно було оплатити?

Чи пропонували представники Офісу президента окремим компаніям взяти участь у форумі та заплатити за це. Якщо так, чи можна це розцінити як тиск на бізнес і використання адмінресурсу?

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко виступив на кількох форумах, в тому числі «Україна 30. Економіка без олігархів», «Україна 30. Децентралізація», «Україна 30. Міжнародна політика». Пресслужба президента України

Запитання про можливий конфлікт інтересів ми поставили й співробітникові антикорупційних органів, який займається цією темою. Він, як і решта співрозмовників, погодився розмовляти виключно на умовах анонімності. За його словами, цю ситуацію потрібно оцінювати з точки зору закону й етики. Юридично довести конфлікт інтересів у діях заступника голови ОП можна, якщо виявиться, що Goodmedia стала учасником форуму за його прямим розпорядженням. В ідеалі це розпорядження має бути письмовим. Але таких доказів, каже експерт, ніхто не залишає. І в цілому незрозуміло, хто взагалі міг ухвалити таке рішення, якщо форум ініціював президент. Те саме стосується учасників форуму. Юридично неможливо довести, чи платили великі компанії за «Україну 30» з огляду на бізнес-інтереси або під тиском влади. «Етично до цієї історії, звичайно, є запитання. А з точки зору закону — це лазівка, якою можна користуватися», — вважає співрозмовник з антикорупційних органів.