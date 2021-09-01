Моргенштерн у Гордона (ви самі просили!) За три години він 100 разів сказав «пох*й» і «нах*й», розповів про Путіна, Кадирова, свої $ мільйони і злякався Сергія Стерненка. Коротко — у тезах і гіфках

Тексти

Аліса Ігіна / «Бабель»

Російський музикант Алішер Валєєв, відомий як Моргенштерн, дав майже тригодинне інтервʼю Дмитру Гордону. Відео та пісні музиканта регулярно потрапляють в топи українського Youtube і Spotіfy, а сам він — у гучні скандали. Наприклад, у грудні 2019 року Алішер під час концерту в Одесі посміявся з трауру за загиблими під час пожежі в коледжі економіки. А в кінці квітня цього року СБУ заборонила йому вʼїжджати в Україну, він у відповідь — подав до суду. Щоб поговорити — музикант і журналіст прилетіли до Стамбулу. Моргенштерн сам запропонував Гордону зробити інтервʼю і назвати його «Гордон і гондон». За три години вони обговорили карʼєру шоумена, російську владу і причетність Моргенштерна до ФСБ. Музикант розповів про те, що заробив 7 мільйонів доларів, любить президента Росії Володимира Путіна і мріє познайомитися з главою Чечні Рамзаном Кадировим. Моргенштерн 20 хвилин ухилявся від запитань про війну на Донбасі, сказав, що Крим належить кримчанам, а сам він боїться їхати в Україну через Сергія Стерненка. За весь час інтервʼю Моргенштерн 100 разів вимовив слово з коренем «х*й». Ми не були впевнені, чи варто переказувати це інтервʼю, і поставили запитання нашим читачам у Теlegram: 19 відсотків сказали, що не знають, хто такий Моргенштерн, 21 відсоток були проти, 24 відсотки здивувалися, а 36 відсотків попросили переказати. Головний редактор «Бабеля» Євген Спірін (не без шкоди для психіки) подивився інтервʼю і переказує його в кількох абзацах.

У мене немає жодної пісні, де б я сказав, що наркотики — це добре, є — де я страждав від того, що вживав [наркотики]. Зараз у моєму житті залишилися два найсильніші наркотики: нікотин і алкоголь. [Раніше] я любив все в себе засунути [змішувати різні наркотики одночасно], і ми зараз не про пеніси. Одного разу я прокинувся у себе вдома в калюжі, тримаючись за кермо, виявилося — в калюжі сечі. Міцно обісцявся. Зараз я не напиваюсь.

Браузер не підтримує відео В гостях у Гордона / YouTube

Я вірю в Бога. Я ж вірю в себе? Вірю. Я співаю не під фанеру, а під «плюс», за*бали. Вся естрада співає під фанеру, а ми під «плюс». У будь-якому випадку, і ті [російська поп-естрада], і ті [російські репери] клоуни й*бані. Я [в дитинстві] слухав Гуфа і АК47, і виріс чудовим хлопцем. Ви що в дитинстві слухали? І що, стали геями?

Браузер не підтримує відео В гостях у Гордона / YouTube

Я з 14 років за паспортом Моргенштерн. Це мамине прізвище, вона єврейка. Я диявол, який бореться зі злом. Злу — смоктати. У дитинстві я стикався з булінгом, але не за національною ознакою, а на ґрунті творчості. Почав займатися репом з 11 років, і мене зах*єсосили однокласники.

Браузер не підтримує відео В гостях у Гордона / YouTube

Мій батя — чудовий, я його за життя разів пʼять бачив. Але я знаю, що він мене любив, спасибі за геніальні гени. Моїй мамі — пʼятдесят років, якби я не знав [що вона мама] — ви*бав би. Така сучка, на тридцяточку виглядає. Мілфа.

Браузер не підтримує відео В гостях у Гордона / YouTube

Ми на конекті з верхівочкою [влади в Росії]. Там [у владі] є люди, але багато довбой*бів. Якщо на мене заточить зуб якийсь супердовбой*б [дуже високопоставлений чиновник] — я не смертник, поїду [з Росії].

Україна така ж [як Росія]. Але ніде, крім Росії, я не хочу жити. Я люблю Росію за можливості, в жодній країні світу ти так не злетиш. Скрізь закон, величезні податки, тупі люди і нудно. У Росії не так. Безпосередньо ні з ким [з керівництва Росії] я не спілкуюся. У мене впливу більше, ніж у них [політиків], тому я нічого проти них [не роблю], вони — нічого проти мене. Поки можеш відмовлятися [від співпраці з владою] — відмовляйся, коли вже не можеш — втікай.

Браузер не підтримує відео В гостях у Гордона / YouTube

[Путін] чудовий мужик. Путін — найпопулярніший чоловік у світі, якого боїться весь світ. Путін не керує [країною], він фронтмен. [Олексій] Навальний — не справжній, це робот. Хто в адекватному глузді буде п*здіти на тих, хто може тебе вбити? Ти б сказав кілеру: «Я твою маму *бав»? А Навальний сказав.

[За мною ніхто] не стоїть. Команди ніколи не було. Команда була завжди — складалася з багатьох Алішерів. Інтелект — це дурна х*йня, треба качати інтуїцію. Але дурні люди підуть працювати на завод. Тому голова потрібна. Я б побув конячкою, їм [коням] добре. Але і людиною бути — розй*б. Я почав бути людиною.

Браузер не підтримує відео В гостях у Гордона / YouTube

Ми [російські артисти, шоумени та музиканти] — просто ох*єнні клоуни, які для челяді влаштовують шоу.

Я хочу познайомитися з Рамзаном Кадировим.

Перший мільйон доларів я заробив у 22 роки. Концерт у регіоні коштує 50 тисяч доларів. Корпоратив — мінімум 60 тисяч євро. За 2021 рік я заробив 7,5 мільйона доларів. Я ох*їв від того, а де вони? Найдорожча реклама, яку мені запропонували зробити, коштувала близько 15 тисяч доларів. Найдорожча моя покупка — будинок, він коштував 2,2 мільйона доларів. У мене є автомобілі McLaren 600LT, Porsche 911, Mercedes-Benz S 63 AMG. І ще всяка х*йня.

Крим — кримчан. [На війну і все, що робить Росія в Україні] мені пох*й. Я тут причому? Я вперше чую [про анексію Криму Росією і війну на Донбасі], навіщо мені цим забивати голову? В Україні мені подобається набагато більше, ніж у рашці. У Росії все життя людей *бали і *буть. В Україні такого немає.

Браузер не підтримує відео В гостях у Гордона / YouTube

Я злякався [їхати в Україну], тому що там є людина, яка в прямому ефірі зарізала людину і не сіла за це, він, здається, глава «Правого сектора», цей, так [Сергій Стерненко].

Я шість разів відмовився виступати в Криму, тому що мене потім не пустять в Україну. Але мені пох*й, хто забрав [Крим], за що, я просто хочу виступати в Україні.