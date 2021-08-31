Бойовики «Ісламської держави Хорасан» організували теракти в Кабулі. Хто це такі? Вони воюють із талібами? Так, і називають їх «брудними націоналістами» — експлейнер «Бабеля»

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Аліса Ігіна / «Бабель»

Двадцять шостого серпня поблизу аеропорту в Кабулі сталися два теракти. На той час там чекали на евакуацію із захопленого «Талібаном» Афганістану тисячі людей. Близько 200 афганських цивільних і 13 американських військових, які охороняли аеропорт, загинули. Відповідальність за напад взяла на себе терористична організація «Ісламська держава Хорасан». Заснована у 2014 році колишніми представниками пакистанського «Талібану» та інших екстремістських організацій, вона ворогує з «Талібаном» через розбіжності в ідеології. ІД прагне глобального халіфату, що об’єднає мусульманський світ, а «Талібан» будує менший халіфат — у межах Афганістану. За це бойовики «Ісламської держави Хорасан» називають талібів «брудними націоналістами». «Бабель» розповідає, що відомо про «Ісламську державу Хорасан», чому її бойовики не дружать із представниками «Талібану» та як різні ісламістські угруповання пов’язані між собою.

Останні 20 років терористичне угруповання «Талібан» воювало в Афганістані не лише з військами США та їхніми союзниками. Водночас воно вело приховану війну з конкурентами — іншими ісламістськими угрупованнями. Основним суперником «Талібану» була «Ісламська держава». Точніше, її регіональний представник — «Ісламська держава Хорасан», також відома як ІД-Х.

«Ісламська держава Хорасан» виникла у 2014 році. Її засновником став Хафіз Саїд Хан. Він був одним з командирів пакистанських талібів і добре знав засновника «Техрік-і-Талібан Пакистан» Байтуллу Мехсуда. Після смерті Байтулли у 2009-му та його брата і наступника Хакімулли у 2013 році Саїд Хан був у трійці претендентів на те, щоб стати лідером талібів у Пакистані. Проте новим очільником угруповання обрали іншого кандидата. Саїд Хан зі своїми людьми покинув організацію і присягнув на вірність тогочасному очільнику ІД Абу Бакру аль Багдаді.

У січні 2015 терористи ІД офіційно повідомили про експансію у «землі Хорасана» — історичну область, до якої входять території північно-східного Ірану, північно-західного Афганістану, півдня Туркменістану та Узбекистану. А також оголосили про формування нового регіонального представництва ІД — «Вілаяту Хорасан». Еміром «вілаяту» призначили Хафіза Саїд Хана.

Де базується «Ісламська держава Хорасан». «Бабель»

Центром новоствореної «Ісламської держави Хорасан» стала афганська провінція Нангархар. Розташована поблизу кордону з Пакистаном, вона тривалий час була прихистком для пакистанських екстремістів, які переховувалися від переслідувань на батьківщині. Ці екстремісти стали основою нового «вілаяту». Згодом до угруповання долучилися також бойовики з інших організацій — афганського «Талібану», «Ісламського руху Узбекистану».

Планувалося, що «Ісламська держава Хорасан» стане плацдармом для розширення «халіфату» ІД до Центральної та Південної Азії. Бойовики ІД-Х організовували теракти, напади на представників нацменшин, афганських шиїтів і сикхів, а також журналістів, співробітників гуманітарних організацій, спецслужб. Метою атак було переконати мирне населення, що жодна влада не здатна гарантувати їм безпеку.

Упродовж січня 2014 — липня 2018 року ІД-Х організувала в Афганістані 211 атак, унаслідок яких загинули 1 511 людей. У Пакистані вона за той самий період організувала 83 теракти, жервами яких стали 706 людей. У 2018 році автори дослідження «Глобальний індекс тероризму» внесли «Ісламську державу Хорасан» до переліку найсмертоносніших терористичних організацій.

Афганські солдати стоять біля аванпосту в долині Моманд у провінції Нангархар. 16 липня 2017 року. Getty Images

Паралельно з цим ІД-Х намагалася дискредитувати конкурентів і стати головною джихадистською організацією в регіоні. Основним суперником угруповання став «Талібан». Обидві організації прагнуть встановити халіфат. Проте існує одна важлива відмінність. У той час як ІД прагне побудувати глобальний халіфат, що об’єднає мусульманський світ, цілі «Талібану» значно скромніші — халіфат у межах Афганістану.

Через це і готовність співпрацювати з міжнародною спільнотою ІД вважає талібів «брудними націоналістами», які зрадили джихад. Однак «Ісламська держава» не облишає сподівань переманити молодих і радикальних членів «Талібану».

«Повернення халіфату» / The return of Khilafah Перший номер пропагандистського журналу Dabiq, який видавала «Ісламська держава».

У 2015 році, невдовзі після появи «Ісламської держави Хорасан», ІД випустила у своєму виданні Dabiq матеріал про те, що засновник «Талібану» Мухаммед Омар помер. На той час лідер талібів був мертвий вже понад два роки, проте від рядових джихадистів звістку про його смерть приховували.

Публікація у Dabiq змусила верхівку «Талібану» визнати, що Омар справді мертвий. Це призвело до розколу — багато бойовиків покинули «Талібан» і долучилися до «Ісламської держави Хорасан».

Решта талібів розгорнули повномасштабну боротьбу проти філії «Ісламської держави» на території Афганістану. Вона проводилася паралельно з атаками США та союзників. У 2016 американці авіаударом вбили першого еміра ІД-Х — Хазіфа Саїд Хана. Згодом така ж доля спіткала трьох його наступників. У 2017 році американці скинули на позиції «вілаяту» в Нангархарі одну з найпотужніших неядерних бомб MOAB.

Інколи атаки США та «Талібану» відбувалися у тандемі. Відомо, що у 2020 році американські військові отримали інформацію про наміри талібів атакувати позиції ІД-Х у провінції Кунар. Вони підслухали переговори бойовиків і під час наступу підтримували їх з повітря.

Бомба MOAB вражає систему печер і тунелів організації ІД-Х у районі Ачін у провінції Нангархар. 13 квітня 2017 року. Getty Images

Боротьба з кількома ворогами одночасно ослабила «Ісламську державу Хорасан» і посіяла паніку серед бойовиків. Наприкінці 2019 — початку 2020 року близько 1 400 членів угруповання здалися афганському уряду. Четвертого лідера «Ісламської держави Хорасан» — Абу Омара аль Хорасані — у травні 2020 року неподалік Кабулу заарештували американські та афганські війська. Бойовика засудили до 800 років тюрми. Він відбував покарання у в’язниці Національного директорату з безпеки. У серпні цього року Абу Омар дав інтерв’ю The Wall Street Journal, у якому прокоментував ситуацію в Афганістані та зазначив, що «якщо таліби — хороші мусульмани, вони його звільнять». Після захоплення талібами в’язниці Абу Омара стратили.

Проте організація досі існує. Вона має нового лідера — колишнього члена «Аль-Каїди» Шахаба аль Мухаджира. За підрахунками ООН, зараз до неї входять майже дві тисячі бойовиків. Росія називає значно більше число й каже, що зараз в Афганістані може бути до десяти тисяч членів організації.

На думку Дженніфер Карафелли, дослідниці американського аналітичного центру «Інститут з вивчення війни», перемога «Талібану» і виведення військ союзників лише підштовхуватиме бойовиків до нових терактів — «демонстрацій» важливості глобального джихаду. І теракти в аеропорту Кабулу далеко не останні.

Утім, у стосунках між «Ісламською державою Хорасан» і «Талібаном» не все так просто. Дослідники кажуть, що вони пов’язані через радикальну організацію «Мережа Хаккані». Вона діє в Афганістані та співпрацює як з «Талібаном», так і з «Ісламською державою». Син засновника організації — Сіраджуддін Хаккані — зараз є заступником глави «Талібану», а в «Ісламській державі Хорасан» багато членів «Мережі Хаккані» і навпаки. Тож відносини між двома ісламістськими організаціями ще можуть змінитися.

Бойовики «Талібану» патрулюють вулиці Кабулу. 23 серпня 2021 року. Getty Images

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