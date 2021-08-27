150 років тому в Британії відбулась перша у світі виставка котів, відтоді їх влаштовують щороку. Ми зібрали найстильніших учасників різних років — вони такі котики!

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У серпні 2021 року по всій Британії влаштовують міжнародні виставки котів на честь 150-річчя з моменту першої такої виставки. Її у 1871 році в Лондоні організували американський художник Гаррісон Вейр і британський натураліст Фред Вілсон. Вони вперше розробили чіткі стандарти відбору учасників та критерії, за якими судді визначали переможців у різних номінаціях. Більшість цих правил є актуальними і сьогодні. Після цього зʼявилися перші описи різних порід кішок, які до того не мали навіть назв. Незабаром у Британії створили Національний клуб котів, куди на початку могли потрапити тільки аристократи і рідше — представники середнього класу (і це ми про людей, не про котів). Пізніше Вейр критикував його членів за те, що їх «турбують не стільки кішки, скільки власне марнославство». У наступні півтора століття подібні заходи відбувались регулярно, перерву зробили тільки на час двох світових воєн. «Бабель» вибрав 15 найкращих фото учасників та переможців британських виставок котів з 1871 по 2021 рік.

Учасники і судді першої виставки котів у Лондоні, 1871 рік. У ній взяли участь понад 150 тварин, а захід відвідало понад 20 тисяч глядачів. The book of the cat

Суддівство котів на виставці в Королівському ботанічному саду в Лондоні, 1900—1901 роки. Getty Images

Члени британського Національного клубу котів Една Дауті та Луїза Гроган привезли своїх перських котів на Національну виставку у Вашингтон, 1920-ті роки. Подібні виставки влаштовуються в США з 1895 року. Library of Congress

Дівчинка веде своє кошеня на виставку Національного клубу котів у Лондоні, 2 грудня 1931 року. Getty Images

Жінки доглядають за своїми блакитними перськими кішками перед виступом на виставці в коледжі Трініті Холл Кембриджського університету, 7 жовтня 1937 року. Getty Images

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Троє кошенят з графства Кент перед своєю першою виставкою в Лондоні, 12 грудня 1961 року. Getty Images

Переможець Національної виставки, кіт на імʼя Джейсон в оточенні дітей в експоцентрі «Олімпія» в Лондоні, 28 листопада 1970 року. Джейсон був учасником популярної британської дитячої телепередачі Blue Peter, яка виходить в ефір з 1958 року. Getty Images

Австралієць Рольф Гарріс і його 11-річна донька Бінді доглядають за своїм довгошерстим черепаховим (триколірним) котом на виставці Національного клубу котів у Лондоні, 29 листопада 1975 року. Getty Images

Британська принцеса Анна на виставці в Лондоні, де обирали «Кота року», 31 березня 1988 року. Getty Images

Суддя оцінює кішку турецької ангорської породи на Міжнародній виставці в Лондоні. Там змагалися понад 200 тварин з усього світу, 4 травня 2019 року. Getty Images

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