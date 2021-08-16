«Я людина з мріями і надіями, яка сьогодні або завтра помре». Афганець Ахмад Шерат Хезарі кілька років працював з американцями, а тепер біля його будинку стоять таліби. Короткий бліц

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Пʼятнадцятого липня «Талібан» захопив столицю Афганістану Кабул. Побоюючись страт, тисячі афганців прорвалися на територію аеропорту, який охороняють американські військові, і намагаються покинути країну. Канцлер Німеччини Ангела Меркель уже заявила, що її уряд планує евакуювати з Афганістану до 10 тисяч людей — йдеться про правозахисників, юристів і технічних співробітників місії, яким загрожує небезпека. Ще 30 тисяч готові прийняти США — біженців хочуть розмістити на військових базах у двох американських штатах — Техасі та Вісконсині. Головний редактор «Бабеля» Євген Спірін поговорив з афганцем Ахмадом Шератом Хезарі. Йому 21 рік, він підтримував політику американців у Афганістані, працював у парламенті країни та неурядових організаціях, носить татуювання. У сьогоднішньому Кабулі цього достатньо, щоб боятися за своє життя. Ахмад не приховує своє імʼя і поки нікуди не тікає — біля його будинку таліби, він не може вийти на вулицю. Ось його коротка історія про те, що відбувається у столиці Афганістану.

Що відбувалося в Афганістані останніми роками, коли країною керував проамериканський уряд?

Останні 20 років для Афганістану були складними. Частина країни була охоплена війною. Але під американським управлінням Афганістан розвивався в усіх сферах — соціальній, економічній, у полі прав людини, особливо — прав жінок. Так, у деяких провінціях була війна, терористи, але це стосувалося лише частини територій. США зробили багато хорошого для нашої країни.

Зараз зʼявляється все більше інформації про те, що уряд Афганістану був корумпований. «Талібан» постить відео з палаців чиновників, у яких все вкрите золотом, це правда?

Так, на превеликий жаль, уряд був дуже корумпований. Високопоставлені чиновники були багатими, а люди — бідними.

Як місцеве населення ставилося до «Талібану» раніше?

Місцеві в основній масі не підтримують «Талібан» і не дуже раді тому, що тепер вони контролюють країну. Більшість спробує залишити країну. «Талібан» підтримують радикали. Решта не хочуть, щоб країна стала Ісламським Еміратом, ми хочемо залишатися Ісламською Республікою Афганістан.

Як за останні дні змінилися популярні в Кабулі телеканали і радіо? Там усе ще показують ТВ-шоу, є популярна музика?

Учора вночі телеканали, які доступні в Кабулі, змінилися. Там більше немає попмузики, немає фільмів, реклами. На телебаченні більше не критикують талібів, тому що бояться.

Чого люди очікують від «Талібану», чого бояться найбільше?

Люди хочуть, щоб «Талібан» зберіг усі досягнення останніх років, але ми не віримо, що таліби це зроблять. І ми не думаємо, що вони всіх пробачать. Найбільший страх, що ми втратимо наші свободи і права.

Наскільки масово люди виїжджають із країни? Світ бачить картинку переважно з Кабулу.

Ті, хто можуть втекти, біжать у різні країни. Часто в сусідні — Іран, Пакистан, Таджикистан, Туреччину. Усе залежить від можливостей, звʼязків, грошей.

Що «Талібан» пропонує простим людям, що обіцяє просто зараз?

Вони хочуть отримати владу і нічого поки не обіцяють, але людям уже страшно. Щогодини або щодня прості люди втрачають когось зі своїх близьких. Усі ховаються по домівках. Усе зачинено. Ніхто не хоче виходити на вулицю, гуляти в парках, у магазинах. Зараз таліби поруч із моїм будинком, і я не можу вийти.

Ви згадували про права жінок. Чого чекають або бояться жінки в Кабулі?

Проамериканський уряд приділяв багато уваги питанню захисту прав жінок. У нас були жінки, які працювали ведучими, журналістками, чиновницями, були активістки, тепер вони не можуть навіть на вулицю вийти. Вони налякані.

Чи були новини про страти і чистки, організовані талібами?

Я чув і бачив у соціальних медіа, що вони проводять страти, захоплюють тих, хто працював з республіканцями та США.

Як вас краще представити?

Напишіть так. Я Ахмад Шерат Хезарі — людина з країни, яку роздирає війна. Навчався в Афганістані, працював в ООН, AIESEC, займався громадською діяльністю. Людина, у якої є бачення і місія розвивати свою країну. Людина з мріями і надіями, яка сьогодні або завтра помре.