«Я человек с мечтами и надеждами, который сегодня или завтра умрет». Афганец Ахмад Шерат Хезари несколько лет работал с американцами, а теперь у его дома стоят талибы. Короткий блиц

Что происходило в Афганистане последние годы, когда страной руководило проамериканское правительство?

Последние 20 лет для Афганистана были сложными. Часть страны была охвачена войной. Но под американским управлением Афганистан развивался во всех сферах ― социальной, экономической, в области прав человека, особенно — прав женщин. Да, в некоторых провинциях была война, террористы, но это касалось только части территорий. США сделали много хорошего для нашей страны.

Сейчас появляется все больше информации о том, что правительство Афганистана было коррумпировано. «Талибан» постит видео из дворцов чиновников, в которых все покрыто золотом, это правда?

Да, к огромному сожалению, правительство было очень коррумпировано. Высокопоставленные чиновники были богатыми, а люди ― бедными.

Как местное население относилось к «Талибану» раньше?

Местные в основной массе не поддерживают «Талибан» и не очень рады тому, что теперь он контролирует страну. Большинство попытается покинуть страну. «Талибан» поддерживают радикалы. Остальные не хотят, чтобы страна стала Исламским Эмиратом, мы хотим оставаться Исламской Республикой Афганистан.

Как за последние дни изменились популярные в Кабуле телеканалы и радио? Там все еще показывают ТВ-шоу, есть популярная музыка?

Вчера ночью телеканалы, которые доступны в Кабуле, изменились. Там больше нет попмузыки, нет фильмов, рекламы. На телевидении больше не критикуют талибов, потому что боятся.

Чего люди ожидают от «Талибана», чего боятся больше всего?

Люди хотят, чтобы «Талибан» сохранил все достижения последних лет, но мы не верим, что талибы это сделают. И мы не думаем, что они всех простят. Самый большой страх, что мы потеряем наши свободы и права.

Насколько массово люди уезжают из страны? Мир в основном видит картинку из Кабула.

Те, кто могут убежать, бегут в разные страны. Часто в соседние — Иран, Пакистан, Таджикистан, Турцию. Все зависит от возможностей, связей, денег.

Что «Талибан» предлагает простым людям, что обещает прямо сейчас?

Они хотят получить власть и ничего пока не обещают, но людям уже страшно. Каждый час или день простые люди теряют кого-то из своих близких. Все прячутся по домам. Все закрыто. Никто не хочет выходить на улицу, гулять в парках, в магазинах. Сейчас талибы рядом с моим домом и я не могу выйти.

Вы упоминали о правах женщин. Чего ждут или боятся женщины в Кабуле?

Проамериканское правительство уделяло много внимания вопросу защиты прав женщин. У нас были женщины, которые работали ведущими, журналистками, чиновницами, были активистки, теперь они не могут даже на улицу выйти. Они напуганы.

Были ли новости о казнях и чистках, организованных талибами?

Я слышал и видел в социальных медиа, что они проводят казни, захватывают тех, кто работал с республиканцами и США.

Как вас лучше представить?

Напишите так. Я Ахмад Шерат Хезари — человек из страны, которую раздирают войны. Учился в Афганистане, работал в ООН, AIESEC, занимался общественной деятельностью. Человек, у которого есть видение и миссия развивать свою страну. Человек, с мечтами и надеждами, который сегодня или завтра умрет.