«Головне — куди ти український паспорт сховав». Володимир Зеленський дав інтервʼю телеканалу «Дом»: про Крим, Донбас, російські паспорти та людей в окупації — переказуємо у трьох абзацах

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Аліса Ігіна / «Бабель»

Президент Володимир Зеленський прийшов на інтервʼю на державний телеканал «Дом». У краматорській студії телеканалу він 45 хвилин говорив з ведучим, дончанином Олексієм Мацукою, про окупований Донбас і анексований Крим. За цей час Зеленський встиг розповісти про перемирʼя, про «донецьких», про звʼязок з тими, хто залишився в окупації, про російські паспорти. Головний редактор «Бабеля», переселенець з Луганська Євген Спірін, подивився інтервʼю і переказує його у трьох абзацах.

Не можна сідати за стіл переговорів з людьми, у яких є зброя. Щоб говорити про щось, потрібно спочатку перестати стріляти. Росія — сторона конфлікту. Вони завжди цього уникають. Французька та німецька сторони дуже акуратно [називають Росію стороною конфлікту]. Але акуратність не працює. Ми не повинні говорити, що всі росіяни ненавидять українців. Це неправда. [Цей же] наратив і в Росії — всі українці ненавидять росіян. Це неправда. Є росіяни, які підтримують єдину Україну, і їм соромно за те, що повʼязано з Кримом. Російська історія буде оплакувати свої ж кроки і рішення щодо Криму. На Донбасі набагато більша рана [ніж у Криму], тисячі загиблих. Але Крим — це перший сірник, через який на два покоління так люди будуть одне до одного ставитися. Багато російськомовних українців перейшли на українську, бо їм неприємно говорити російською.

Я не відчував, що я йду по Донецьку, а навколо «донецькі», — хтось штовхав цей [тезис]. Ми всі — українці, ми всі — громадяни України. Нам треба говорити з людьми [на окупованих територіях] і не втратити з ними звʼязок. Я дуже хочу і все роблю [щоб закінчити війну], але не все від мене залежить. Я вважаю, що 90 відсотків успіху в питанні повернення Донбасу і деокупації залежить від однієї людини [Володимира Путіна]. Він із цим живе. На Донбасі повинні це розуміти. Ми відповідали [стріляли у відповідь] бойовикам тоді, коли вони стріляли по наших військових.

Слава і велика повага тим людям, хто зміг відмовитися від паспортизації [не отримувати паспорт Росії в «ЛНР» і «ДНР» ]. Але людей не можна ділити за паспортами, є вимушені в житті заходи [не можна засуджувати тих, хто вимушено отримав російський паспорт]. Ти любиш цю країну або не любиш, любиш — українець, не любиш — ти гість. Люди, які окупували, — гості. Люди, які [раніше] управляли країною, її ненавиділи. Якщо у тебе такий-то [російський документ] — ти вже не наш. Ні! Важливо, що у тебе в душі, головне — куди ти український [паспорт] сховав. Ми від наших людей не відмовимося. Донбас ніколи не буде російською територією, не важливо, скільки він буде окупованим. Історія скористається моментом — стіна впаде.

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