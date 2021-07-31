64 роки тому «хрущовки» стали еталоном житлової архітектури. Їх зводили тимчасово, до настання комунізму. Він не настав — СРСР розвалився, а «хрущовки» залишилися. Як це було — в архівних фото Києва

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ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

Тридцять першого липня 1957 року ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР ухвалили постанову «Про розвиток житлового будівництва в СРСР». Так закріпився новий тренд у радянській архітектурі масового житла — типові панельні, цегляні, рідше блокові будинки без «архітектурних надмірностей» з малогабаритними квартирами, маленькими кухнями, прохідними кімнатами і обʼєднаним санвузлом. Свою назву вони отримали за прізвищем Микити Хрущова — саме за його правління почалося їхнє масове будівництво в СРСР. Їх подавали як тимчасове житло, доки настане комунізм, який за часів Хрущова планували побудувати до 1980 року. «Бабель» згадує, як забудовували «хрущовками» київську Чоколівку, Печерськ і Дарницю в архівних фото кінця 1950 — початку 1960-х років.

Масовий наплив населення із сіл у міста почався в СРСР ще в 1920—1930-ті роки. Однак житла на всіх не вистачало. Руйнування Другої світової війни тільки погіршили цю проблему. І до смерті Сталіна розвʼязати її не вдалося.

Кияни на недільнику із відновлення Хрещатика, 10 квітня 1944 року. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

Перші експерименти з будівництвом панельно-каркасного масового житла почалися ще в 1920-х і продовжилися в повоєнний час. Однак навіть за поточно-швидкісної методики будівництва все ще зберігалася архітектурна естетика. «Каркасно-панельні житлові будинки повинні мати ті ж риси, які притаманні житлу радянського, соціалістичного типу, тобто мати гармонійні пропорції, відрізнятися добротним і красивим оздобленням і, в залежності від містобудівних умов, мати балкони, еркери, лоджії. Нові методи будівництва не мають збіднювати архітектуру. Навпаки, вони можуть і повинні збагачувати її», — писали радянські архітектори початку 1950-х.

Будівельні роботи на Хрещатику в Києві, травень 1952 року. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

У 1953 році до влади прийшов новий перший секретар ЦК КПРС Микита Хрущов, який одразу ж взявся за житлове питання. Уже в червні наступного року на Всесоюзній нараді будівельників він поклав провину за брак житла саме на архітекторів, які «розуміють архітектуру занадто естетично, як художню діяльність, а не як засіб задоволення насущних потреб радянського народу, витрачають народні гроші на нікому не потрібну красу, замість того, щоб будувати простіше, але більше». Зрештою 4 листопада 1955 року вийшла постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про усунення надмірностей у проектуванні і будівництві», яка поклала край періоду сталінської архітектури.

Постанова «Про розвиток житлового будівництва в СРСР» 31 липня 1957 року остаточно закріпила нові принципи будівництва та архітектури. Передусім за рахунок раціоналізації житлового простору. Розробка проєктів економічного і масового житлового будівництва велася на найвищому рівні. Замість «сталінок» з високими стелями і великими окремими кімнатами зʼявилися «хрущовки» — з кухнями по 5—6 квадратних метрів, прохідними кімнатами і обʼєднаним санвузлом. Висота переважної більшості «хрущовок» — чотири або пʼять поверхів. Це повʼязано з тим, що пʼять поверхів — максимальна висота будинку, в якому за будівельними нормами не потрібен ліфт. Наприкінці 1950-х такі будинки зʼявляються і в Києві.

ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

У цей період поширилася практика створення мікрорайонів. У 1956—1957 роках на Чоколівці (сьогодні це частина Соломʼянського району) на місці приватного сектора, полів і городів почали будувати перший у Києві житловий масив — Першотравневий. Перші квартали звели вже до 1959 року. Першотравневий масив забудовувався «хрущовками» ранніх типів — з поліпшеним плануванням і навіть деякими архітектурними прикрасами.

Недільник на Першотравневому житловому масиві Соломʼянського району Києва, липень 1960 року. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

Ще одним новим житловим масивом, який складався з «хрущовок», стали Нивки у нинішньому Шевченківському районі Києва. Дуже швидко нові будинки почали «проникати» і в історичні райони в центрі Києва. Під гаслом «раціонального використання простору» їх зводили на будь-якій вільній ділянці. Так наприкінці 1950-х «хрущовки» зʼявилися на Печерську: між бульварами Лихачова (тепер Марії Приймаченко), Печерським (Лесі Українки), Дружби Народів та вулицею Патріса Лумумби (Іоанна Павла II), а також в районі історичної місцевості Звіринець — на вулиці Кіквідзе (тепер Михайла Бойчука) і Бастіонній.

Будівництво будинків на Бастіонній вулиці в Печерському районі Києва, 1959 рік. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

У цей період в Києві, як і в інших містах, практикувалося «народне будівництво». Кожна людина, відпрацювавши зміну на своїй роботі, мала попрацювати ще й на будівництві. У такий спосіб будували різні обʼєкти — стадіони, кінотеатри, будинки культури, а також і житлові будинки. На тлі такого будівельного буму зросло і населення Києва.

ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

Задана Хрущовим тенденція на «раціональність і економічність» у будівництві тривала. У 1959 році радянська делегація з архітекторів та інженерів на чолі з генсеком поїхала до Франції оглядати панельні будинки інженера Раймона Камю. Цю технологію запатентували у 1948 році для нових будинків для робітників. Хрущову технологія сподобалася, в першу чергу, через простоту і швидкість будівництва. СРСР купив ліцензію на систему масового виробництва панелей. Технологію переробили радянські інженери, спростивши до краю нові «хрущовки» у порівнянні з французькими панельними будинками.

Будівництво панельного будинку у Франції за системою Раймона Камю, 12 грудня 1952 року. Keystone-France / Contributor / Getty images

Нові типові панельні «хрущовки» зʼявляються в Києві вже на початку 1960-х. Так забудовувався район Ленінградської площі (сучасна Дарницька площа). Будівництво панельних «хрущовок» обходилося ще дешевше, ніж блокових або цегляних. Та й зібрати будинок тепер можна було набагато швидше — приблизно за десять днів.

ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

Спочатку люди навіть були задоволені. Адже «маленьке житло, проте своє» було краще за комуналки і бараки. На радянському телебаченні так рекламували нові квартири: «для того, щоб приготувати борщ у старій квартирі, потрібно пройти 500 кроків, а в новій, маленькій кухні 5,6 кв. метра все поруч, до будь-якої речі можна буквально дотягнутися рукою».

Тим більше, що спочатку «хрущовки» будувалися як тимчасове житло, яке в «найближчому майбутньому» передбачалося замінити на більш комфортні будинки. У хрущовські часи керівники держави обіцяли до 1980 року побудувати комунізм, що мало призвести до «поліпшення умов проживання радянських людей».

ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

Але час минав, і недоліки економних «хрущовок» проявлялися все більше. Квартири маленькі, взимку — холодно, влітку — спекотно, шумоізоляція слабка, ліфтів немає. Але що найгірше — традиційні меблеві гарнітури не вміщалися в кімнатах. Маленькі розміри квартир змусили промисловість виробляти меблі малих габаритів, які стали такими ж типовими і уніфікованими, як і будинки. У двотомнику «Коротка енциклопедія домашнього господарства» в 1959 році рекламувалися секційні і трансформовані меблі: збірний робочий стіл замість секретера, сервант з розсувними дверцятами замість буфета, розсувні крісла та дивани замість традиційних, для кухні — підвісні шафки і полиці, відкидні обідній стіл і лавка.

ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

Попри всі недоліки житлову проблему завдяки «хрущовкам» вдалося вирішити в рекордно короткі терміни. Уже до початку 1970-х Радянський Союз за кількістю нових квартир на тисячу чоловік посідав одне з перших місць у світі. Щоправда, обіцяний комунізм так і не настав, СРСР розвалився, а люди досі живуть у «хрущовках», термін експлуатації яких давно минув.

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