Директором «Мистецького арсеналу» мало не став міністр часів Азарова. Тепер буде новий конкурс, а колектив каже про фальсифікації. Хто з ким воює? Пояснюємо коротко 

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Кароліна Ускакович / «Бабель»

Шостого липня пройшли вибори нового директора «Мистецького арсеналу». На посаду подавалася чинна директорка Олеся Островська-Люта, колишні директори Наталія Заболотна та Ігор Дідковський, колишній міністр культури Михайло Кулиняк, колишній директор палацу «Україна» Роман Недзельський та ще п’ять кандидатів. Але конкурсна комісія так і не визначилася з переможцем — ніхто не набрав п’ять голосів. А співробітники «Мистецького арсеналу» звинувачують Державне управління справами в непрозорому формуванні комісії та обурюються тим, що чотири голоси отримав Кулиняк, який був міністром у кабінеті Миколи Азарова. «Бабель» розповідає, як проходив конкурс і чому його від самого початку супроводжували скандали.

Чотирнадцятого травня Державне управління справами оголосило конкурс на посаду директора «Мистецького арсеналу». Це державне підприємство, а ДУС — державний орган, який ним управляє. За законом «Про культуру» саме ДУС оголошує конкурс і формує комісію. У складі конкурсної комісії дев’ять членів: троє від ДУС, троє від команди «Мистецького арсеналу» і троє від громадських організацій. Саме через кандидатів від громадськості почався перший скандал конкурсу.

Чотирнадцятого червня відбулося жеребкування, на якому визначили трьох членів комісії від громадського сектору. За два дні «Мистецький арсенал» опублікував лист, в якому взяв під сумнів прозорість жеребкування. По-перше, з-понад сотні кандидатів від різних організацій та фондів до комісії потрапили одразу дві людини з однієї організації — Юлія Ковтун і Лариса Гриджук від «Івано-Франківського земляцтва». По-друге, третій переможець — Василь Романчишин — представляв Національну всеукраїнську музичну спілку, яка взагалі не є громадською організацією чи фондом, тому не може брати участь у жеребкуванні.

Двадцять третього червня відбулося повторне жеребкування, на якому обрали трьох членів комісії. Ірина Подоляк, яка в комісії представляє колектив «Мистецького арсеналу», заявила про порушення термінів конкурсу, а ще — що комісія за законом може працювати і вшістьох, тобто без трьох членів від громадськості. З цього вона зробила висновок, що голосування намагаються підлаштувати під конкретного кандидата, але під кого саме — не сказала.

«То нащо ж проводити друге жеребкування навіть у порушення термінів? Бо при диспозиції 3 х 3 практично неможливо забезпечити голосування за потрібного кандидата. Більшість — це чотири голоси. Своєю чергою присутність далеких від культури і залежних членів комісії від ГО дає стовідсоткову гарантію проходження того, на кого поставили, — інакше в цьому нема сенсу», — написала Подоляк.

На повторне жеребкування не пустили журналістів і представників «Мистецького арсеналу». До того ж на відео потрапив епізод, який можна розцінити як махінації з камерою і барабаном для жеребкування за участі Івана Іванущака, відповідального від ДУС за проведення конкурсу. Згодом запис онлайн-трансляції зник з YouTube-сторінки ДУС.

Першого липня команда «Мистецького арсеналу» опублікувала колективну заяву, в якій повідомила про конфлікт інтересів. Голова комісії Василь Чернець, обраний туди за квотою ДУС, є ректором Академії керівних кадрів культури, в якій працюють Михайло Кулиняк і Роман Недзельський. Чернець не може голосувати, якщо серед кандидатів на посаду є його співробітники чи особисті друзі. Але він залишився головою комісії.

Крім того, «Мистецький арсенал» вимагав зробити голосування відкритим. Проте більшість комісії на чолі з Чернецем вирішила голосувати за кандидатів таємно.

«Я проти відкритого голосування. Ви хочете, щоб ми отут піднімали руку, а потім хтось ходив проти мене говорив?» — сказав Чернець під час конкурсу.

Шостого липня комісія зібралася, щоб заслухати програми кандидатів на посаду директора «Мистецького арсеналу» і проголосувати. Одна з кандидаток і очільниця ГО «Музей сучасного мистецтва» Ольга Балашова прямо заявила, що не визнає комісію легітимною та пообіцяла подати до суду.

«Колеги, зізнаймося: усе, що тут відбувається, — це фарс. Ми всі бачили відео, як співробітники Державного управління справами відверто фальшували конкурсну процедуру. Я прийшла подивитись в очі цим людям. Будь-хто, обраний комісією на чолі з паном Чернецем, буде нелегітимним. Незалежно від результатів конкурсу я буду подавати в суд. І так має зробити кожен кандидат, хто бере участь у цьому шапіто», — сказала вона.

Потрібних для перемоги п’ять голосів не отримав жоден з кандидатів. Голоси розподілилися так: Михайло Кулиняк — 4, Олеся Островська-Люта — 3, Наталя Заболотна — 1, Ірина Кислян — 1.

Це означає, що буде новий конкурс, який проведуть, найімовірніше, у вересні 2021 року. Чи переобиратимуть склад конкурсної комісії — невідомо. Закон «Про культуру» не передбачає нової комісії при повторному конкурсі. Але ДУС може призначити нове жеребкування й оновити її склад.

Колишній директор Довженко-Центру Іван Козленко написав на своїй сторінці у Facebook, що, на його думку, за просуванням Михайла Кулиняка стоїть Офіс президента.

«... те, що ОП поставив на Кулиняка, можна було визначити за специфічним маркером в його концепції — за акцентом на «аудіовізуальному контенті». Тепер можна назвати речі своїми іменами: конкурс в МА та в інших культурних інституціях — це не просто намагання впровадити ручне управління, це реванш методів і подекуди людей режиму Януковича», — написав він.

Утім, чому перемогти на конкурсі Кулиняк так і не зміг — Козленко не пояснив. Михайло Кулиняк на своїй Facebook-сторінці запропонував Козленку та його симпатикам сходити до Києво-Печерської лаври, де з них «виженуть бісів». А кандидатів, крім себе, Дідковського і Недзельского, назвав такими, які «навіть собачої будки у своєму житті не збудували».

«Мистецький арсенал» заборгував іншим державним підприємствам 123,8 мільйона гривень. Про це згадували кандидати та члени комісії під час конкурсу. Згідно зі звітом «Мистецького арсеналу» за 2020 рік, цей борг з’явився у 2010—2011 роках — під час підготовки до футбольного чемпіонату Євро-2012, коли директором була Наталя Заболотна. У 2018 році повернення боргу відтермінували до 2025-го.

При цьому «Мистецький арсенал» потребує добудови та реставрації. Існує проєкт реставрації, розроблений командою Олесі Островської-Лютої, із кошторисом близько трьох мільярдів гривень.