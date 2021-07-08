Директором «Мистецького арсенала» чуть не стал министр времен Азарова. Теперь будет новый конкурс, а коллектив говорит о фальсификациях. Кто с кем воюет? Объясняем коротко

Четырнадцатого мая Государственное управление делами объявило конкурс на должность директора «Мистецького арсенала». Это государственное предприятие, а ГУД — государственный орган, который им управляет. По закону «О культуре» именно ГУД объявляет конкурс и формирует комиссию. В составе конкурсной комиссии девять членов: три от ГУД, три от команды «Мистецького арсенала» и три от общественных организаций. Именно из-за кандидатов от общественности начался первый скандал конкурса.

Четырнадцатого июня состоялась жеребьевка, на которой определили трех членов комиссии от общественного сектора. Через два дня «Мистецький арсенал» опубликовал письмо, в котором поставил под сомнение прозрачность жеребьевки. Во-первых, из более чем сотни кандидатов от различных организаций и фондов в комиссию попали сразу два человека из одной организации — Юлия Ковтун и Лариса Гриджук от «Ивано-Франковского землячества». Во-вторых, третий победитель — Василий Романчишин — представлял Национальный всеукраинский музыкальный союз, который вообще не является общественной организацией или фондом, поэтому не может участвовать в жеребьевке.

Двадцать третьего июня состоялась повторная жеребьевка, на которой избрали трех членов комиссии. Ирина Подоляк, которая в комиссии представляет коллектив «Мистецького арсенала», заявила о нарушении сроков конкурса, а еще — что комиссия по закону может работать и вшестером, то есть без трех членов от общественности. Из этого она сделала вывод, что голосование пытаются подстроить под конкретного кандидата, но не сказала, под кого именно.

«Так зачем же проводить вторую жеребьевку даже с нарушением сроков? Потому что при диспозиции 3 х 3 практически невозможно обеспечить голосование за нужного кандидата. Большинство — это четыре голоса. В свою очередь присутствие далеких от культуры и зависимых членов комиссии от ОО дает стопроцентную гарантию прохождения того, на кого поставили, — иначе в этом нет смысла», — написала Подоляк.

На повторную жеребьевку не пустили журналистов и представителей «Мистецького арсенала». Более того, на видео попал эпизод, который можно расценить как махинации с камерой и барабаном для жеребьевки с участием Ивана Иванущака, ответственного от ГУД за проведение конкурса. Впоследствии запись онлайн-трансляции исчезла с YouTube-страницы ГУД.

Первого июля команда «Арсенала» опубликовала коллективное заявление, в котором сообщила о конфликте интересов. Председатель комиссии Василий Чернец, избранный туда по квоте ГУД, является ректором Академии руководящих кадров культуры, в которой работают Михаил Кулиняк и Роман Недзельский. Чернец не может голосовать, если среди кандидатов на должность есть его сотрудники или личные друзья. Но он остался председателем комиссии.

Кроме того, «Мистецький арсенал» требовал сделать голосование открытым. Но большинство в комиссии во главе с Чернецом решило голосовать за кандидатов тайно.

«Я против открытого голосования. Вы хотите, чтобы мы тут поднимали руку, а потом кто-то ходил против меня говорил?» — сказал Чернец во время конкурса.

Шестого июля комиссия собралась, чтобы заслушать программы кандидатов на должность директора «Арсенала» и проголосовать. Одна из кандидатов и руководительница ОО «Музей современного искусства» Ольга Балашова прямо заявила, что не признает комиссию легитимной и пообещала подать в суд.

«Коллеги, признаемся: все, что здесь происходит, — это фарс. Мы все видели видео, как сотрудники Государственного управления делами откровенно фальсифицировали конкурсную процедуру. Я пришла посмотреть в глаза этим людям. Кто угодно, кого выберет комиссия во главе с господином Чернецом, будет нелегитимным. Независимо от результатов конкурса я буду подавать в суд. И так должен сделать каждый кандидат, участвующий в этом шапито», — сказала она.

Необходимых для победы пять голосов не получил ни один из кандидатов. Голоса распределились следующим образом: Михаил Кулиняк — 4, Олеся Островская-Люта — 3, Наталья Заболотная — 1, Ирина Кислян — 1.

Это означает, что будет новый конкурс, который проведут, скорее всего, в сентябре 2021 года. Будут ли переизбирать состав конкурсной комиссии — неизвестно. Закон «О культуре» не предусматривает новой комиссии при повторном конкурсе. Но ГУД может назначить новую жеребьевку и обновить ее состав.

Бывший директор Довженко-Центра Иван Козленко написал на своей Facebook-странице, что, по его мнению, за продвижением Михаила Кулиняка стоит Офис президента.

«... то, что ОП поставил на Кулиняка, можно было определить по специфическому маркеру в его концепции — по акценту на «аудиовизуальном контенте». Теперь можно назвать вещи своими именами: конкурс в МА и в других культурных учреждениях — это не просто попытка внедрить ручное управление, это реванш методов и иногда людей режима Януковича», — написал он.

Впрочем, почему победить на конкурсе Кулиняк так и не смог — Козленко не объяснил. Михаил Кулиняк у себя на Facebook-странице предложил Козленко и его симпатикам сходить в Киево-Печерскую лавру, где из них «изгонят бесов». А кандидатов, кроме себя, Дидковского и Недзельского, назвал такими, которые «даже собачьей будки в своей жизни не построили».

«Мистецький арсенал» задолжал другим государственным предприятиям 123,8 миллиона гривен. Об этом говорили кандидаты и члены комиссии во время конкурса. Согласно отчету «Мистецького арсенала» за 2020 год, этот долг появился в 2010—2011 годах — во время подготовки к футбольному чемпионату Евро-2012, когда директором была Наталья Заболотная. В 2018 году возврат долга отсрочили до 2025-го.

При этом «Мистецький арсенал» требует достройки и реставрации. Существует проект реставрации, разработанный командой Олеси Островской-Лютой, со сметой около трех миллиардов гривен.