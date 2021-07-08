США та НАТО виводять війська з Афганістану. «Талібан» захоплює нові території та вже контролює третину країни. Що відбувається? Розповідаємо у фото та відео (з короткою хронікою конфлікту)
- Автори:
- Яна Собецька, Дмитро Раєвський
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Першого травня США та їхні союзники почали виводити війська з Афганістану. Німеччина, Латвія, Польща та Україна вже завершили операції у країні. Американські військові ще залишаються в Афганістані, проте США вже вивели 90 відсотків контингенту і покинули авіабазу «Баграм», розташовану неподалік від Кабула. У відповідь на це «Талібан» розгорнув наступальну операцію. Бойовики вже захопили території у багатьох провінціях. Серед них — Кандагар, Кундуз, Вардак, Бадгіс. Тепер вони контролюють близько третини території країни. Офіційний Кабул готується до контратаки. Тим часом афганські військові та мирні жителі тікають до Таджикистану та інших країн. «Бабель» розповідає, що зараз відбувається в Афганістані, у 15 фото та відео. І подає хроніку 20-річного конфлікту.
Що відбувається в Афганістані протягом останніх 20 років?
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9/11
«Аль-Каїда», очолювана Усамою бен Ладеном, який переховується в Афганістані, організовує у США кілька терористичних актів. Серед них — напад на вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку. Внаслідок терактів гинуть близько 3 тисяч людей.
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Напад союзників
«Талібан», який прийшов до влади в Афганістані після війни 1979—1989 років, відмовляється видавати бен Ладена. Війська США та їхніх союзників скидають бомби на бази «Талібану» та «Аль-Каїди» в Афганістані. Серед цілей — міста Кабул, Кандагар та Джелалабад.
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Захоплення Кабулу
Війська повстанського об’єднання «Північний альянс» заходять у Кабул за підтримки союзників. «Талібан» відступає.
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Нова конституція
Після переговорів на Лойя джирзі — всеафганській раді старійшин — в Афганістані ухвалюють нову конституцію. Це дає змогу у жовтні 2004 року провести президентські вибори.
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Хамід Карзай стає новим президентом
Хамід Карзай, лідер пуштунського клану Попалзай, стає президентом Афганістану. Він керує країною впродовж двох п’ятирічних термінів.
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Британські війська прибувають у Гільменд
Британські війська прибувають до провінції Гільменд — оплоту талібів на півдні країни.
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США збільшують військовий контингент
Президент США Барак Обама збільшує кількість американських військ в Афганістані, щоб вони могли не лише боротися з бойовиками, а й захищати цивільних. На піку операції кількість американських військ сягає 140 тисяч.
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Смерть Усами бен Ладена
Американські морські котики вбивають Усаму бен Ладена у Пакистані. Тіло очільника «Аль-Каїди» ховають у морі.
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Смерть Мухаммеда Омара
Засновник «Талібану» Мухаммед Омар помирає. Його смерть тримають у таємниці понад два роки.
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НАТО завершує бойові операції
НАТО завершує бойові операції у Афганістані. США виводять з країни тисячі військових. Ті, які залишилися, здебільшого навчають афганські сили.
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«Талібан» активізується
Таліби влаштовують нові теракти. Серед них — напад на будівлю парламенту у Кабулі. Бойовики «Ісламської держави» розпочинають операції в Афганістані.
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Нова статистика
Президент Афганістану Ашраф Гані каже, що з 2014 року через бойові дії у країні загинуло 45 тисяч військових.
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Угода між США та «Талібаном»
США та таліби підписують у Катарі «угоду про встановлення миру» в Афганістані. Відповідно до неї, США та НАТО мають протягом 14 місяців вивести з країни усі війська.
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Новий дедлайн для виведення військ
Спершу союзники мали вивести всі війська з Афганістану до 1 травня. Тепер новий дедлайн — 20-а річниця терактів 11 вересня.