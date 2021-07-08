США та НАТО виводять війська з Афганістану. «Талібан» захоплює нові території та вже контролює третину країни. Що відбувається? Розповідаємо у фото та відео (з короткою хронікою конфлікту)

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Першого травня США та їхні союзники почали виводити війська з Афганістану. Німеччина, Латвія, Польща та Україна вже завершили операції у країні. Американські військові ще залишаються в Афганістані, проте США вже вивели 90 відсотків контингенту і покинули авіабазу «Баграм», розташовану неподалік від Кабула. У відповідь на це «Талібан» розгорнув наступальну операцію. Бойовики вже захопили території у багатьох провінціях. Серед них — Кандагар, Кундуз, Вардак, Бадгіс. Тепер вони контролюють близько третини території країни. Офіційний Кабул готується до контратаки. Тим часом афганські військові та мирні жителі тікають до Таджикистану та інших країн. «Бабель» розповідає, що зараз відбувається в Афганістані, у 15 фото та відео. І подає хроніку 20-річного конфлікту.

Що відбувається в Афганістані протягом останніх 20 років? 11 вересня 2001 року 9/11 «Аль-Каїда», очолювана Усамою бен Ладеном, який переховується в Афганістані, організовує у США кілька терористичних актів. Серед них — напад на вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку. Внаслідок терактів гинуть близько 3 тисяч людей. 7 жовтня 2001 року Напад союзників «Талібан», який прийшов до влади в Афганістані після війни 1979—1989 років, відмовляється видавати бен Ладена. Війська США та їхніх союзників скидають бомби на бази «Талібану» та «Аль-Каїди» в Афганістані. Серед цілей — міста Кабул, Кандагар та Джелалабад. 13 листопада 2001 року Захоплення Кабулу Війська повстанського об’єднання «Північний альянс» заходять у Кабул за підтримки союзників. «Талібан» відступає. 26 січня 2004 року Нова конституція Після переговорів на Лойя джирзі — всеафганській раді старійшин — в Афганістані ухвалюють нову конституцію. Це дає змогу у жовтні 2004 року провести президентські вибори. 7 грудня 2004 року Хамід Карзай стає новим президентом Хамід Карзай, лідер пуштунського клану Попалзай, стає президентом Афганістану. Він керує країною впродовж двох п’ятирічних термінів. Травень 2006 року Британські війська прибувають у Гільменд Британські війська прибувають до провінції Гільменд — оплоту талібів на півдні країни. 17 лютого 2009 року США збільшують військовий контингент Президент США Барак Обама збільшує кількість американських військ в Афганістані, щоб вони могли не лише боротися з бойовиками, а й захищати цивільних. На піку операції кількість американських військ сягає 140 тисяч. 2 травня 2011 року Смерть Усами бен Ладена Американські морські котики вбивають Усаму бен Ладена у Пакистані. Тіло очільника «Аль-Каїди» ховають у морі. 23 квітня 2013 року Смерть Мухаммеда Омара Засновник «Талібану» Мухаммед Омар помирає. Його смерть тримають у таємниці понад два роки. 28 грудня 2014 року НАТО завершує бойові операції НАТО завершує бойові операції у Афганістані. США виводять з країни тисячі військових. Ті, які залишилися, здебільшого навчають афганські сили. 2015 рік «Талібан» активізується Таліби влаштовують нові теракти. Серед них — напад на будівлю парламенту у Кабулі. Бойовики «Ісламської держави» розпочинають операції в Афганістані. 25 січня 2019 року Нова статистика Президент Афганістану Ашраф Гані каже, що з 2014 року через бойові дії у країні загинуло 45 тисяч військових. 29 лютого 2020 року Угода між США та «Талібаном» США та таліби підписують у Катарі «угоду про встановлення миру» в Афганістані. Відповідно до неї, США та НАТО мають протягом 14 місяців вивести з країни усі війська. 11 вересня 2021 року Новий дедлайн для виведення військ Спершу союзники мали вивести всі війська з Афганістану до 1 травня. Тепер новий дедлайн — 20-а річниця терактів 11 вересня.

Афганські солдати відступають до гелікоптера Sikorsky UH-60 Black Hawk під обстрілом талібів у провінції Кандагар. Афганістан, 6 травня 2021 року.

Афганські солдати на борту Sikorsky UH-60 Black Hawk після евакуації з форпосту у провінції Кандагар. Серед них — двоє поранених. Афганістан, 6 травня 2021 року. Marcus Yam / Contributor / Getty Images

Пілот афганського A-29 звітує перед командиром на базі у Кандагарі. На задньому плані — транспортний літак ВПС США. Афганістан, 6 травня 2021 року. Після відводу військ союзників ВПС Афганістану, у які США та партнери вклали близько 8,5 мільярда доларів, стануть основною силою у боротьбі з талібами.

Військовослужбовець ВПС Афганістану на борту Sikorsky UH-60 Black Hawk під час перельоту з форпосту у провінції Газні до авіабази у Кабулі. Афганістан, 9 травня 2021 року. Marcus Yam / Contributor / Getty Images

Два транспортні вертольоти бундесверу після прибуття перших німецьких військ з Афганістану. Лейпціг, Німеччина, 18 травня 2021 року. До 29 червня Афганістан залишили усі німецькі військовослужбовці. Jens Schlueter / Stringer / Getty Images

Офіцери та солдати афганського спецназу на церемонії вручення дипломів у військовій академії. Кабул, Афганістан, 31 травня 2021 року. Anadolu Agency / Contributor / Getty Images

Польський міністр національної оборони Маріуш Блащак зустрічає останній підрозділ, який повернувся з Афганістану. Вроцлав, Польща, 30 червня 2021 року. NurPhoto / Contributor / Getty Images

Aфганець на базарі поблизу авіабази «Баграм», 19 травня 2021 року. Готуючись залишити авіабазу, американські військові знищили усе, що могло стати у нагоді ворогу. У тому числі — техніку. Тепер вона продається як металобрухт.

Браузер не підтримує відео Авіабаза «Баграм» — колишній центр операцій союзників проти «Талібану» та «Аль-Каїди» — після того, як її залишили американські військові. Вона розташована на відстані 70 км від Кабулу. Афганістан, липень 2021 року.

Солдати Афганської національної армії стоять на блокпосту поблизу авіабази «Баграм». Афганістан, 3 липня 2021 року. Anadolu Agency / Contributor / Getty Images

Афганська національна армія перевіряє автівки, які проїжджають через блокпост біля авіабази «Баграм». Афганістан, 3 липня 2021 року.

Мешканці одного з міст провінції Кандагар тікають до іншого району, щоб врятуватися від «Талібану». Афганістан, 4 липня 2021 року.

Браузер не підтримує відео Афганці намагаються нелегально перетнути кордон з Іраном. Афганістан, липень 2021 року.

Солдати Афганської національної армії на авіабазі «Баграм» після того, як її залишили війська США та НАТО. 5 липня 2021 року.