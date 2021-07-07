Безос хотів обійти Маска та першим особисто випробувати свій космічний корабель. Ніхто не очікував на Річарда Бренсона. Чому власники великих корпорацій рвуться в космос?

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Сьомого червня Джефф Безос повідомив, що 20 липня вирушить у космос на борту корабля, який розробила його компанія Blue Origin. До цього жоден з власників космічних компаній не літав на власних розробках, Безос мав стати першим. Проте тріумфу засновника Amazon та Blue Origin завадив Річард Бренсон. Британський мільярдер та власник компанії Virgin Galactic повідомив, що полетить у космос вже 11 липня — на 9 днів раніше. «Бабель» розповідає, що відомо про обидва польоти, розробки Virgin Galactic та Blue Origin та як три мільярдери — Маск, Безос та Бренсон — змінюють космічну індустрію.

Два мільярдери змагаються за лідерство у космічній сфері. Подібне відбувається вже не вперше — очільник SpaceX Ілон Маск та засновник Blue Origin Джефф Безос часто сперечаються через контракти NASA та намагаються випередити один одного у космічних розробках.

На початку червня 2021 року Джефф Безос повідомив, що 20 липня, після відставки з посади генерального директора Amazon, вирушить у космос на New Shepard — кораблі своєї космічної компанії Blue Origin. Такого раніше не робив жоден з очільників космічних компаній. Навіть Ілон Маск. Це мало стати хорошою рекламою для Blue Origin.

Але в липні британський мільярдер, засновник корпорації Virgin Group Річард Бренсон несподівано повідомив, що полетить у космос вже 11 липня на борту космічного корабля VSS Unity, який розробила його компанія Virgin Galactic.

Бренсон зазначив, що зовсім не збирається змагатися за Безосом за лідерство, і «насправді не має значення, що хтось з нас вирушить у космос на кілька днів раніше за іншого». Проте це не скасовує того факту, що Безос і Бренсон — суперники.

Засновник компанії Blue Origin Джефф Безос виступає під час 32-го космічного симпозіуму. Колорадо-Спрингс, Колорадо, США, 12 квітня 2016 року. Getty Images / Bloomberg / Contributor

Лідером космічної галузі серед приватних компаній є SpaceX. Компанія Ілона Маска 22 рази доправляла вантажі на МКС і тричі транспортувала людей у космос. До 2026 року Маск хоче відправити людей на Марс. Безос та Бренсон мають низку космічних контрактів, але до досягнень Маска їм поки далеко.

Безос вже давно мріє доправити людей на Місяць, проте його компанія Blue Origin не отримала контракт NASA на будівництво місячного посадкового модуля — у квітні 2021 року він дістався SpaceX.

Розробка орбітальної ракети-носія New Glenn, яка може транспортувати вантажі для NASA, також просувається повільно. Перше випробування відбудеться не раніше 2022 року.

Virgin Galactic Бренсона минулого року підписала контракт на участь у програмі NASA Flight Opportunities. Відповідно до нього, компанія може брати участь у «дослідницьких» польотах. Однак кількість рейсів та їхня частота контрактом не визначені. Відомо лише, що вони мають відбутися до 31 липня 2023 року.

Зараз Безос та Бренсон активно тестують суборбітальні космічні апарати, які можуть підійматися на 90—100 кілометрів над рівнем моря. Їхніх потужностей недостатньо для того, щоб, наприклад, доправити людину на МКС. Але це відкриває для обох компаній багато можливостей у сфері космічного туризму.

Blue Origin має суборбітальний космічний корабель New Shepard. Virgin Galactic — орбітальний літак SpaceShipTwo. Компанія Джеффа Безоса провела 15 тестів — усі вони були без пасажирів. Virgin Galactic тестувала свій орбітальний літак 21 раз. У 2014 році під час випробувань загинув один з пілотів. Відтоді компанія Бренсона організувала три успішні тестові польоти з людьми на борту. Останній — 22 червня, з двома пілотами.

Тепер Безос і Бренсон особисто рвуться у космос, щоб довести, що їхні розробки — безпечні, і прорекламувати їх для майбутніх космічних туристів. А ще — позмагатися зі SpaceX за контракти державних космічних агентств. До того ж і Безос, і Бренсон, і Маск не раз зізнавалися, що мріяли про космос з дитинства.

Одинадцятого липня відбудеться перший політ SpaceShipTwo з повним екіпажем. Окрім двох пілотів — Дейва Маккея та Майкла Масуччі — у ньому візьмуть участь ще четверо людей. Річард Бренсон у промо-ролику місії заявлений як один з астронавтів.

Політ триватиме одну годину. Якщо не завадить погода, він розпочнеться о 16:00 за київським часом. Корабель-носій VMS Eve стартує з космодрому у Нью-Мексико і виведе орбітальний літак VSS Unity на висоту 15,8 кілометра. Згодом носій відокремиться. VSS Unity підніметься на висоту 91,4 кілометра за допомогою реактивного прискорення.

За попередніми підрахунками, літак пробуде в умовах невагомості близько пʼяти хвилин, після чого увійде в атмосферу Землі та попрямує на посадку.

Основна мета польоту — протестувати, наскільки комфортно літати на VSS Unity. У червні Virgin Galactic отримала від Федерального управління цивільної авіації США офіційний дозвіл на те, щоб відправляти пасажирів у космос. У 2022 році компанія хоче запустити комерційні рейси. Квитки купили вже 600 людей. «Після більш ніж 16 років досліджень, інженерної роботи та випробувань Virgin Galactic нарешті в авангарді нової комерційної космічної індустрії, яка відкриє космос для людей та змінить світ на краще», — каже Бренсон.

Двадцятого червня, у 52-у річницю висадки екіпажу місії «Аполлон-11» на Місяць, у космос відправиться Безос на своєму New Shepard. Політ має тривати близько 11 хвилин. Разом із Безосом у космос полетять: його брат, 82-річна Воллі Фанк — колишня учасниця програми «Жінки у космосі», та невідомий переможець аукціону, який заплатив за це 28 мільйонів доларів.

Спочатку ракета з пасажирською капсулою злетить на висоту кілька десятків кілометрів, потім капсула відʼєднається і ненадовго перетне лінію Кармана — умовну межу космосу на висоті 100 кілометрів. Це дозволить пасажирам протягом декількох хвилин побути в невагомості та подивитися на поверхню Землі в ілюмінатори. Потім капсула повернеться на парашутах, паралельно зробить реактивну посадку й ракета. Обидва елементи New Shepard можна буде використати повторно.

Колишня учасниця програми «Жінки у космосі» Воллі Фанк спостерігає за першим публічним випробуванням VSS Enterprise. Лас-Крусес, Нью-Мексико, США, 22 жовтня 2010 року. У 2010 році Воллі за 200 тисяч доларів придбала квиток на рейс Virgin Galactic, однак зрештою полетить у космос із Джеффом Безосом. MARK RALSTON / Staff / Getty Images

Усі троє мільярдерів — Маск, Безос та Бренсон — вже змінили космічну індустрію. Як зазначає професор Гарвардської школи бізнесу Метью Вайнцайрл, якщо раніше космічні дослідження залежали лише від урядового фінансування, то тепер розпочинається нова, комерційна ера.

«Останні досягнення SpaceX, так само як спроби Boeing, Blue Origin та Virgin Galactic, зробити подорожі у космос доступнішими та масштабнішими, свідчать про початок нової глави космічних польотів, яку будуть очолювати приватні фірми», — каже Вайнцайрл.

Це означає, що кількість космічних подорожей постійно зростатиме. З часом виникнуть нові напрямки космічного бізнесу. Люди витрачатимуть менше грошей на дослідження, що покращують життя на Землі, і більше — на ті, що підтримуватимуть життя за її межами й дозволять вивчати сам космос.